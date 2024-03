Siguen las críticas al Palacio de Kensington por difundir la foto falsa de Kate Middleton: “Ya no es una fuente fiable”

Medios y agencias de noticias de todo el mundo apuntaron contra el Palacio de Kensington por difundir una foto falsa de Kate Middleton: “Ya no es una fuente fiable” (REUTERS)

Medios y agencias de noticias de todo el mundo coincidieron este jueves en que el reciente accionar del Palacio de Kensington al difundir una foto falsa de la princesa Kate Middleton con sus hijos es inaceptable y resulta en una violación a sus estándares de trabajo y la confianza que sus clientes y lectores depositan en ellos.

El director de Agence France-Presse, Phil Chetwynd, comentó en diálogo con BBC Radio que, tras una reunión con colegas de todo el mundo, se concluyó que el accionar del equipo de prensa de la Princesa de Gales el pasado domingo “violó claramente” sus normas. Al ser consultado sobre la fiabilidad de esta fuente, aseguró que “no, en absoluto. Como en cualquier caso, cuando te defrauda una fuente, la vara se eleva”.

Con motivo del día de la madre, el pasado 10 de febrero, en las redes sociales de Middleton se publicó una imagen suya junto a sus hijos. En pocos minutos, los internautas comenzaron a notar evidentes retoques en la ropa y manos de los protagonistas, que condujeron a un mensaje de disculpas en el que, supuestamente la propia Princesa, admitía haber hecho las alteraciones.

La imagen que difundió el Palacio de Kensington que avivó las teorías sobre la Princesa (instagram.com/princeandprincessofwales)

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que lo celebren hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, se lee en el comunicado.

No obstante, esto no evitó que las agencias, que habían difundido la imagen como contenido verídico, tuvieran que retirarla y emitir un aviso para todos los editores del mundo. Chetwynd explicó que la publicación de un “kill notice” por una fotografía manipulada es un hecho poco frecuente pero necesario en un caso de tal magnitud.

“Tenemos importantes problemas internos sobre cómo validamos esa foto. No deberíamos haberlo hecho, viola nuestras directrices y, por tanto, hemos enviado notas a todo nuestro equipo en ese momento para ser más vigilantes sobre el contenido que llega a nuestro escritorio, incluso de lo que llamaríamos fuentes de confianza”, agregó el director de la AFP.

Algunos de los retoques identificados por los usuarios en las redes

Robert Jobson, colaborador de ABC News en temas de realeza, comentó, por su parte, que el accionar de la Corona sólo sembró más misterio a la desaparición de Middleton tras su repentina internación y operación estomacal de urgencia.

“La realidad es que, ahora, las teorías de la conspiración se han disparado. Se ha demostrado claramente que todo lo que han estado diciendo es cierto… ¿Dónde está Kate? ¿Es realmente una fotografía? Si pueden jugar con la mano de Charlotte, ¿cómo sabemos que es siquiera la cara de Kate?”, apuntó y agregó: “Si la intención del Palacio de Kensington era sofocar toda esta loca especulación en Internet, pues no ha funcionado”.

Para hacerlo, explicó Jobson, la realeza debe “publicar la fotografía original en la que, quizá, Kate mira en la dirección equivocada o Charlotte no presta atención o Louis no sonríe... no importa”.

Otra colaboradora del medio, Victoria Murphy, también describió esta polémica como un error del palacio. “Editar la imagen de cualquier manera fue un error particularmente tonto porque este es un momento en el que el Palacio debería haber sabido que la gente estaría escrutándola con mucho detalle”, dijo aunque rescató que, desde su punto de vista, “no creo que la realeza pretendiera ocultar nada importante con estas ediciones”.

Siguen los interrogantes sobre Kate, a quien casi no se ha visto desde su operación de urgencia (AFP)

De cualquier forma, los periodistas coincidieron en que la responsabilidad última recae en los equipos de prensa de William y Kate, que deberían haber prestado más atención a la publicación.

“Creo que lo más importante aquí es, realmente, que Kate no ha hecho nada mal ni Wiliam ha hecho nada mal. Pagan mucho dinero a profesionales para que dirijan el equipo de comunicación y, en última instancia, deberían haber tenido la fuerza de carácter para volverse y decir: ‘No podemos publicar eso porque, si lo hacemos, la gente va a empezar a hacerse preguntas, no sólo sobre la integridad de nuestras fotografías… ¿Cómo van a creer en la información que también estamos divulgando sobre eventos privados?’. Se trata de integridad y la integridad es crucial cuando te enfrentas a una situación tan seria como esta”, cerró Jobson.