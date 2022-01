Los cambios en la familia real que planea el príncipe Carlos cuando se convierta en rey

El príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila Parker-Bowles, duquesa de Cornualles (EFE)

Los expertos reales creen que es probable que el príncipe Carlos reduzca la monarquía cuando se convierta en rey de Inglaterra, pero este no es el único cambio que se espera que haga. El heredero ya ha indicado que durante su reinado se instalará en un piso del Palacio de Buckingham, además de abrir aún más la residencia oficial al público.

Según la prensa británica, el príncipe de Gales y su hijo mayor William, segundo en la línea de sucesión al trono, celebraron una cumbre para decidir el futuro de la realeza británica durante las próximas dos generaciones tras la muerte de Felipe de Edimburgo, en abril de 2021.

El hijo mayor de la reina Isabel II tiene 73 años y quiere una monarquía oficial reducida, que originalmente se modeló en torno a un núcleo compacto de seis personas: la reina y el duque de Edimburgo; el duque y la duquesa de Cambridge, la duquesa de Cornualles y el príncipe Harry, de acuerdo a The Telegraph. Aunque el príncipe Harry no está en la línea directa de sucesión, su papel habría sido apoyar al monarca hasta que los hijos del duque de Cambridge tuvieran la edad suficiente para asumir los deberes reales. Pero tras la salida de los Sussex de la vida real, así como el hecho de que el príncipe Andrés ya no asume funciones oficiales, hay “muy pocos miembros de la realeza” en actividad.

Fuentes reales explicaron el citado medio que el príncipe de Gales y el duque de Cambridge, con la ayuda de la reina, deberán decidir en los próximos meses si la institución continúa con su modelo tradicional de miles de compromisos cada año, repartidos entre una amplia base de miembros de la realeza que trabajan a tiempo completo y a tiempo parcial, o reducir la cantidad de compromisos y patrocinios y usar menos miembros de la familia para cumplirlos.

“La pregunta es si comienza decidiendo cuántos patrocinios y compromisos debe haber, y luego determina cuántas personas se necesitan para lograrlos, o si decide cuántas personas debe haber, lo que dictará cuántos compromisos y patrocinios pueden asumir”, señaló una fuente a The Telegraph.

El príncipe Carlos, la duquesa de Cornualles, la reina Isabel, la duquesa de Sussex, el príncipe Harry, el príncipe William, la duquesa de Cambridge y la princesa Ana en el balcón del Palacio de Buckingham en el centenario de la Royal Air Force en el centro de Londres, Gran Bretaña, el 10 de julio de 2018 (Reuters)

Los medios británicos creen que príncipe de Gales junto a su esposa vivirá en el Palacio de Buckingham cuando se convierta en rey. Se cree que la residencia icónica, que se encuentra en una renovación de 369 millones de libras, se abrirá a los visitantes durante todo el año.

También se dice que el heredero al trono está considerando transformar el castillo de Balmoral, Escocia, en un museo dedicado a su madre, de quien se sabe que adora pasar los veranos allí, en su intento por hacer que las residencias reales sean más accesibles.

Cuando el príncipe Carlos asuma el trono, parece bastante probable que su residencia oficial de Clarence House, que se encuentra en el Mall, la calle que une el palacio de Buckingham con Trafalgar Square, pueda reservarse para los miembros de la realeza más jóvenes, siendo el duque y la duquesa de Cambridge, que actualmente viven en el Palacio de Kensington, los favoritos para mudarse allí con sus tres hijos: el príncipe George, de 8 años, la princesa Charlotte, de 6, y el príncipe Louis, de 3.

El príncipe Carlos en Escocia (Reuters)

Cuando se convierta en rey, es probable que el príncipe Carlos continúe defendiendo los temas que ya le apasionan, uno de los más destacados es el cambio climático. Una problemática que estará presente en su agenda como monarca. Fue uno de los oradores en la conferencia climática Cop26 en Glasgow en 2021; y en un ensayo para la revista estadounidense Newsweek en enero de este año, el hijo de Isabel II escribió sobre su orgullo por los esfuerzos de William y Harry para proteger el medio ambiente.

“Como padre, estoy orgulloso de que mis hijos hayan reconocido esta amenaza del cambio climático. Más recientemente, mi hijo mayor, William, lanzó el prestigioso Premio Earthshot para incentivar el cambio y ayudar a reparar nuestro planeta durante los próximos 10 años identificando e invirtiendo en las tecnologías que pueden marcar la diferencia”, escribió Carlos para la publicación. “Y mi hijo menor, Harry, ha destacado apasionadamente el impacto del cambio climático, especialmente en relación con África, y se comprometió a que su organización benéfica fuera neutra en emisiones de carbono”.

El príncipe Carlos, la duquesa de Cornualles, el príncipe William y el príncipe Harry en Londres, Inglaterra (Foto de Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)

Por otro lado, cuando el príncipe Carlos herede la corona de su madre, habrá una serie de otros cambios relacionados con los títulos, incluso para Camilla y el príncipe William.

El palacio siempre ha insistido en que Camila será nombrada princesa consorte cuando llegue el momento, lo que indica que no tendrá el título de reina que normalmente se espera para la esposa de un rey. Esta decisión se anunció en 2005 antes de que la pareja se casara y no ha cambiado oficialmente desde entonces. Sin embargo, en 2018, Clarence House generó especulaciones de que la duquesa de Cornualles podría recibir el título, ya que el personal real eliminó silenciosamente una declaración sobre su futuro de su sitio web.

El ducado de Cornualles generalmente está en manos del hijo mayor del soberano y, por lo tanto, se espera que pase directamente a William.

Fundado por Eduardo III en 1337, el próspero ducado de Cornualles es un conjunto de tierras y otras propiedades que va pasando de heredero del trono en heredero. En la actualidad, sirve para financiar tanto la actividad del príncipe Carlos como la de la familia de William, quien una vez que su padre suba al trono heredará automáticamente el ducado.

