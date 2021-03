“Sentido del deber y servicio”: la dura respuesta del príncipe William a las insinuaciones de su hermano Harry sobre su rol en la familia real

Los príncipes William y Harry mantienen un distante relación desde la mudanza de su hermano y Meghan Markle a California (Shutterstock)

Tras la explosiva entrevista de los duques de Sussex con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, el príncipe William respondió las afirmaciones de Harry, quien había asegurado que tanto su padre y su hermano “están atrapados” en la institución.

“Yo mismo estaba atrapado. No vi una salida. Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado”, comentó en un momento dado Harry durante el reportaje que protagonizó junto a su esposa, Meghan Markle. “¿A qué te refieres?”, preguntó la periodista. “Atrapado dentro del sistema, como el resto de mi familia. Mi padre y mi hermano están atrapados, pero no pueden irse y siento compasión por ellos”, declaró el príncipe ante las cámaras.

Sin embargo, una fuente cercana a los duques Cambridge aseguró que William dijo: “No estoy atrapado”. Así lo informó el Sunday Times en un artículo publicado este domingo.

“El príncipe William aceptó su papel y el camino trazado para él”, aclaró la fuente y agregó: “Es el nieto de la reina Isabel II. Tiene el sentido del deber y el servicio”.

La reina Isabel II de Gran Bretaña posa en el Palacio de Buckingham en un retrato oficial junto a los herederos al trono: el príncipe Carlos, el príncipe William y el príncipe George (Reuters)

William es el segundo en la línea de sucesión al trono y se ubica detrás de su padre Carlos, hijo mayor de Isabel II. Abajo de él están sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. En el sexto puesto se encuentra el príncipe Harry. Su hijo Archie ocupa el séptimo lugar.

Uno de los temas que más golpeó a la Corona británica fueron las afirmaciones sobre el supuesto racismo en la familia real. Ante millones de televidentes, Meghan alegó que su hijo pudo haber sido despojado de su título real debido a su raza, pero se negó a identificar a la persona que expresó “preocupación” por el color de la piel de Archie antes que naciera.

"No somos una familia racista", respondió William cuando la prensa lo abordó para saber su opinión sobre la entrevista de Harry con Oprah Winfrey (Reuters)

Tras las acusaciones, la familia real se posicionó al respecto. “No somos una familia racista”, dijo William a la prensa unos días después durante un evento al que asistió con Kate Middleton, que también fue expuesta por Meghan cuando afirmó que su cuñada la hizo llorar antes de su boda con Harry. En esa circunstancia, se le preguntó si ya había hablado con Harry tras la entrevista. “No, todavía no he hablado con él, pero lo haré”, anticipó.

En tanto, el Palacio de Buckingham en nombre de la reina de Inglaterra emitió un escueto comunicado: “Toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de cuán desafiantes fueron los últimos años para Harry y Meghan”, aseguró la Casa Real. “Los problemas planteados, en particular el de raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”, añadieron.

La semana pasada se dio a conocer Harry habló con el príncipe William por primera vez después de la entrevista del duque y la duquesa de Sussex con Oprah Winfrey, reveló la amiga de Meghan Markle, Gayle King. La presentadora de CBS, que también es muy cercana de Oprah, dijo en el programa This Morning de la cadena que el duque de Sussex que también se había comunicado con su padre, el príncipe Carlos.

Sin embargo, King dijo que las conversaciones “no fueron productivas” y que los Sussex pidieron a la familia real que “interviniera y le dijera a la prensa que se detuviera con las historias falsas, injustas e inexactas que definitivamente tienen un sesgo racial”.

“Los llamé para ver cómo estaban, y es cierto, Harry ha hablado con su hermano y también ha hablado con su padre. Lo que dijeron fue que esas conversaciones no fueron productivas. Pero se alegran de que al menos hayan iniciado una conversación”, contó King.

