Una polémica biógrafa real asegura que sabe por qué la reina Isabel le permitió a Harry casarse con Meghan Markle

La polémica autora británica y especialista en realeza, Lady Colin Campbell, adelantó información explosiva que aparecerá en su nuevo libro sobre Harry y Meghan, donde asegura que el hijo menor del príncipe Carlos no habría podido casarse con una estrella de Hollywood de raza blanca.

Lady Colin Campbell sostiene que la Reina Isabel II aprobó los antecedentes de raza mixta de Meghan, ya que pensaba que esto ayudaría a que la familia real se viera como “más moderna” . Según publica Daily Mail, la autora del libro afirma que la “identidad birracial” de Meghan aportaba “a la monarquía reflexiva y representativa de la Gran Bretaña multicultural y multirracial”. La ex actriz ya se había referido a su origen en esos términos, cuando se manifestó en varias oportunidades en contra del racismo.

La boda no se habría permitido si Meghan hubiera sido una actriz blanca, nacida en California e integrante del elenco de una popular serie de televisión, asegura Campbell.

Lady Colin Campbell afirma que una vez un príncipe le dijo que, si Meghan no hubiera sido una mujer de color, nunca le hubieran permitido el matrimonio. “Era lo único que, sin reservas, estaba a su favor” .

Meghan Markle es hija de Thomas Markle, de origen caucásico, y de su madre Doria Ragland, quien es afroamericana. La historia de amor con el príncipe Harry comenzó en 2017, cuando ella trabajada en la serie Suits.

En muchas ocasiones y a través de diferentes campañas, Meghan se manifestó en contra de la discriminación racial, y hasta reveló que ella y su madre la sufrieron carne propia . En 2012 y en el marco de una iniciativa contra el odio racial que llevaron a cabo varias personalidades, Meghan estuvo presente para dar su apoyo.

Su mensaje fue contundente en aquel video. ”Me llamo Meghan Markle y estoy aquí porque creo que es una campaña muy importante de la que formar parte. Para mí, creo que es algo muy personal. Soy birracial, la mayoría de la gente no puede decir con qué estoy mezclada, y gran parte de mi vida me he sentido como una mosca en la pared” , expresó en ese entonces.

”Algunas de las calumnias que he escuchado o los chistes realmente ofensivos, o los nombres, me han golpeado de una manera muy fuerte. Hace un par de años, oí a alguien llamar a mi madre con la palabra con ‘N’. ( en referencia a la palabra “nigger”, que se utiliza despectivamente en Estados Unidos para referirse a la población afroamericana). Así que creo que para mí, más allá de estar personalmente afectada por el racismo, es sólo para ver el paisaje de lo que es nuestro país ahora mismo, y querer que las cosas sean mejores”, remarcó en ese emotivo mensaje.

La boda entre el príncipe Harry y Meghan se celebró el 19 de mayo de 2018, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. En 2019, se convirtieron en padres de Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Pero esa no era la primera boda de la ex actriz, ya que desde 2011 hasta 2013 estuvo casada con Trevor Jed Engelson, un director, productor y cazatalentos estadounidense.

La siempre polémica Lady Colin Campbell es autora de distintos libros sobre la realeza británica y estuvo casada durante 14 meses con Lord Colin Ivar Campbell, hijo menor del undécimo duque de Argyll. En su nuevo libro sobre Harry y Meghan, promete hacer revelaciones explosivas sobre la intimidad de la pareja y su relación con la familia real británica.

