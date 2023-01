Congreso da la espalda a derechos de la comunidad LGBTI+ y archiva proyecto de matrimonio igualitario

People take part in the LGBTI Pride March in Lima, Peru June 26, 2021. REUTERS/Angela Ponce

Con 12 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, presidida por América Gonza (Perú Libre), archivó este miércoles la iniciativa legislativa 525/2021-CR, que buscaba el reconocimiento de la protección jurídica para parejas homoafectivas bajo la figura del matrimonio.

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático), quien presentó una cuestión previa que finalmente fue rechazada, comentó que la Comisión debió abordar de manera conjunta este proyecto de ley y la iniciativa N.º 2803/2022-CR, que propone regular los efectos jurídicos de la unión civil y que también se debate en la jornada.

“Pese a varias opiniones a favor, una mayoría sostuvo que el matrimonio no es un derecho. Que la lucha por más derechos siga”, escribió Luque en Twitter, tras el archivo de la iniciativa, elevada en octubre de 2021 por Ruth Luque.

Se archiva en Comisión de Justicia, con votos en mayoría PL #MatrimonioIgualitario. Tampoco procedió cuestión previa q presentamos. Pese a varias opiniones a favor, una mayoría sostuvo que el matrimonio no es un derecho. Que la lucha por más derechos siga @suselparedes pic.twitter.com/YRthackmNF — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 4, 2023

Previamente, la abogada Brenda Álvarez, especialista en derechos sexuales y reproductivos y litigio estratégico, lamentó que la Comisión haya recurrido a argumentos religiosos y referidos a la “ley natural”, pese a que el matrimonio igualitario no solo formaliza ante la ley el proyecto de vida que dos personas comparten, sino que garantiza el goce de los derechos correspondientes a los cónyuges.

“La Comisión señala que la Constitución reconoce la confesión religiosa (Estado Laico, art. 50 de la C.P.P.) y que la legislación no puede alejarse de los ¿parámetros sociales? sobre la base de ¿la ley natural?. Esta suerte de argumentos no son más que la expresión de un acto discriminatorio y, por tanto, una violación del derecho a la igualdad y no discriminación”, tuiteó la letrada.

Álvarez remarcó que lo anterior “es una infracción al artículo 50 de la Constitución, la misma que sustenta la laicidad del Estado. ¿Cómo se come esto? Pues es muy sencillo, no se puede imponer a través de políticas públicas/normas concepciones religiosas”, continuó.

#Alerta La Comisión de Justicia y Derchos Humanos del @congresoperu pretende de archivar el PL 525/2021_CR que propone el reconocimiento de la protección jurídica para parejas homoafectivas bajo la figura del matrimonio ¿Cuáles son sus argumentos? Solo los párrafos de la foto⬇️🧵 pic.twitter.com/7TimIhDyxz — Brenda Alvarez🏳️‍🌈💚 (@alvabren) January 4, 2023

La poca intención de reconocer este derecho no parece ser novedad, pues en más de una ocasión el Congreso ha mostrado un estilo conservador al legislar. Pese a ello, una de las parlamentarias que ha defendido la importancia de este proyecto es Susel Paredes, de la bancada de Integridad y Desarrollo.

“Este no es un tema de religión, sino de derechos civiles. Serán las cortes o será el Congreso quienes nos den nuestros derechos. Vamos a ver en que lado de la historia estaremos”, dijo Paredes durante el debate.

