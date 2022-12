Denuncias por acoso, 13 investigaciones fiscales abiertas y vínculos con el prófugo César Hinostroza: prontuario del premier Pedro Angulo

La presidenta Dina Boluarte nombró este sábado a su gabinete ministerial, tres días después de asumir la jefatura del Estado en sustitución de Pedro Castillo, detenido y acusado de rebelión tras perpetrar un autogolpe.

El ex fiscal superior Pedro Miguel Angulo Arana es el primer ministro de un Consejo de Ministros conformado por funcionarios con amplio perfil técnico, pero sin vínculos conocidos con los partidos con representación parlamentaria. En una ceremonia protocolaria celebrada en el Palacio de Gobierno, Boluarte tomó juramento a Angulo Arana y le invocó a actuar en contra de la corrupción.

Apenas se conoció su nombre, los periodistas de investigación Gabriela Villasís y Eloy Marchán resaltaron las denuncias por acoso y las 13 investigaciones fiscales abiertas que recaen sobre el premier, abogado de profesión y exdecano del Colegio de Abogados de Lima.

Angulo fue candidato presidencial del partido político Contigo, el nombre que tomó Peruanos Por el Kambio (PPK) tras la detención del expresidente Pedro Pablo Kuczyinski.

Pese a los cuestionamientos, la presidenta Boluarte señaló que trabajó “arduamente para conformar un gabinete ministerial por la unidad y consolidación democrática que esté a la altura”.

El nombramiento del premier también trajo a colación el vínculo con el exjuez supremo César Hinostroza, prófugo de la justicia, por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’, una red de favores en la que habrían participado políticos y empresarios para de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la Justicia, entre ellos el hoy titular del Consejo de Ministros.

Las autoridades peruanas también acusan a Hinostroza de entregar presuntamente 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de Migraciones de Tumbes para impedir supuestamente que se activara la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él cuando estaba investigado por este caso y así poder huir.

Sobre Hinostroza, quien huyó de Perú en 2018, pesan dos solicitudes de extradición, avaladas ambas por la Audiencia Nacional de España, país desde el cual se pudo fugar a Bélgica.

“Yo no he tenido, ni tengo comunicación con el señor César Hinostroza y los exconsejeros (…). No considero que tenga ninguna mella, no debo agachar la cabeza porque no he cometido ilícito alguno”, replicó Angulo Arana a TV Perú en 2018.

Trayectoria

Pedro Angulo tiene los grados de magíster y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También es historiador por la UNMSM y Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).

Ha sido miembro del Jurado Electoral Especial Lima Centro y profesor de la Academia de la Magistratura (AMAG) y de Posgrado de San Marcos, su alma máter. En el Ministerio Público, se desempeñó como fiscal superior titular y fiscal adjunto supremo provisional.

La presidenta de Perú Dina Boluarte estrecha la mano de su jefe de gabinete Pedro Angulo durante una ceremonia de juramentación para sus ministros en el palacio de gobierno de Lima, Perú, el sábado 10 de diciembre de 2022. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Angulo ha publicado diversos libros sobre el nuevo proceso penal y más de una veintena de artículos de investigación jurídica en revistas especializadas y ha ofrecido múltiples conferencias en foros académicos a nivel nacional y del extranjero.

Asimismo, fue miembro integrante de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Ministerio Público y de la Comisión de Derecho Procesal Penal y de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

También presidente de la Comisión Especial de seguimiento a los procesos jurisdiccionales en materia de Derechos Humanos de la CAL y del Instituto de Ciencia Procesal Penal.

