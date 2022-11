Ministerio de Cultura y PNP refuerzan seguridad en Chan Chan tras conocerse que personas ingresaban a jugar béisbol

Ministerio de Cultura y PNP refuerzan seguridad en Chan Chan tras conocerse que personas ingresaban a jugar beisbol

A fin de reforzar la seguridad en el Complejo Arqueológico Chan Chan, el Ministerio de Cultura anunció que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad viene coordinando con la Policía de Turismo de Trujillo las acciones de patrullaje en los alrededores del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Este plan de seguridad tiene como objetivo evitar que ciudadanos nacionales o extranjeros hagan uso de las áreas intangibles no habilitadas para el ingreso de visitantes. Esta medida se toma luego que se difundiera un video en el que se observa a un grupo de personas jugando béisbol, sin el mayor remordimiento de estar atentando contra un patrimonio cultural peruano.

El Ministerio de Cultura informó que luego de realizar las inspecciones correspondientes se comprobó que no existe ninguna afectación directa a las estructuras arqueológicas del lugar.

“Se ha podido verificar que se venía realizado la práctica no autorizada de deporte al interior de un sector de la zona arqueológica de Chan Chan, en un canchón cercado por muros perimétricos, que corresponde al anexo norte de Gran Chimú, ubicado en área intangible de Chan Chan”, precisó el ministerio.

Usan áreas del complejo arqueológico Chan Chan como campo de béisbol

Además, señaló que durante la operación de inspección no se logró ubicar a alguna persona en el perímetro del área, pero si se constató marcas superficiales realizadas con cal y también la colocación de piedras de diferentes tamaños a lo largo de la línea. Esto demuestra que el deporte que venían practicando sin ninguna autorización era el béisbol.

Asimismo, la DDC La Libertad exhortó a las personas a no ingresar a zonas arqueológicas no habilitadas para el turismo ni para otro tipo de prácticas no autorizadas.

Patrimonio mundial

Hace 36 años, el 24 de noviembre de 1986, la zona arqueológica Chan Chan, fue incluida en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En ese sentido, el Ministerio de Cultura ha programado diferentes actividades como la exposición denominada “Los Conjuntos Femeninos de Chan Chan y el Viaje Transcósmico”, a cargo del estudioso holandés, Edward de Bock, que se llevará a cabo este jueves 24 de noviembre a partir de las 07:00 p. m. en el auditorio Antenor Orrego.

“El investigador demostrará que la cultura Chimú edificó sus palacios o conjuntos amurallados en su capital Chan Chan, representando el concepto de cuerpos femeninos, un lugar para la transición y el renacimiento en el otro mundo, como sucede con el Dios de la Montaña en la iconografía Moche”, señaló.

Sitio Arqueológico de Chan Chan es Patrimonio Mundial.

En la última edición de “Museos Abiertos” del Ministerio de Cultura, iniciativa que promueve las visitas gratuitas a los museos el primer domingo de cada mes, el complejo arqueológico recibió a 1.860 asistentes, quienes disfrutaron de talleres y presentaciones artísticas y otras actividades que promueven su revaloración, protección y preservación.

Recomendaciones para visitar el sitio arqueológico

- Mantener el orden durante el recorrido del circuito de visita

- Respectar el circuito turístico establecido

- No ingresar a zonas o sectores de acceso restringido

- Evitar contacto físico con las estructuras arqueológicas

- Atender las indicaciones del guía o docente

- No consumir alimentos durante el recorrido

- No arrojar envolturas o residuos solidos en el circuito

