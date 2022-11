Patrick Zubczuk será el nuevo arquero de UTC para la temporada 2023

Llega para suplir la baja de Salomón Libman.

Patrick Zubczuk tiene todo acordado para ser el nuevo portero de UTC de Cajamarca para la Liga 1 2023. El ‘Rusito’ llegará al ‘gavilán del norte’ después de su paso por Cienciano en el 2022. Bajo las órdenes de Marcelo Grioni, el guardameta de 27 años buscará tener regularidad.

Según Gustavo Peralta, ya estaría todo arreglado para que Zubczuk llegue a los ‘Cremas del Norte’. “Patrick Zubczuk deja Cienciano del Cusco. Tiene todo arreglado y acordado para ser el arquero de UTC en el 2023. El “Rusito” se muda a Cajamarca”, fue lo que puso el periodista en sus redes sociales.

Este será su cuarto club en su carrera profesional, dado a que antes paso por Universitario, la Universidad César Vallejo y el ‘papa’. Su debut en primera división fue con los ‘cremas’ en el 2016 ante su nuevo equipo. Disputó 8 minutos debido a la expulsión de Raúl Fernández en el 82. No tendría un poco más de regularidad con los ‘merengues’ hasta el 2018, en donde jugaría 20 partidos. El siguiente año tendría menor participación en el elenco titular.

Por ese motivo, en el 2020 se fue cedido a los ‘poetas’ con la idea de conseguir minutos y vaya que lo logró. En esa temporada, de los 28 encuentros jugados por el cuadro trujillano, Zubczuk fue titular en 25 de ellos. Se perdió solamente tres compromisos, uno fue contra su club que tenía su carta pase y los otros dos por decisión técnica. Al finalizar el año tuvo que retornar al conjunto de Ate.

Durante todo el 2021 estuvo bajo la sombra de José Carvallo y cuando el veterano no podía estar se decantaban por Diego Romero. Por ese motivo, el hijo del ex portero Juan Carlos Zubczuk tomó la decisión de fichar por la institución ‘imperial’. En ese club, no pudo tener las oportunidades que tenía, dado a que arrancó de titular el chileno Miguel Vargas. Por ese motivo, solo disputó los últimos cinco partidos del Clausura.

El arquero peruano será una de las apuestas del club cajamarquino para poder suplir la baja de Salomón Libman, capitán del equipo en esta temporada. El popular ‘Yuyo’ jugó 32 compromisos en este año, siendo el titular indiscutible en el equipo. Se despide del ‘gavilán’ después de haber estado casi tres años en el club.

Con miras al 2023

UTC ya empezó a planificar lo que será su temporada 2023, dado a que en esta no terminaron de la mejor manera. En la tabla acumulada, quedaron en el decimo primer puesto con 48 puntos, lejos de pelear un cupo a la Copa Sudamericana. A pesar de tener a tres futbolistas con más de 10 goles cada, que son Hideyoshi Arakaki (12 tantos), Gaspar Gentile (13 dianas) y Facundo Peraza (15 anotaciones), se despidieron rápido de la pelea por clasificar a un torneo internacional.

Además, la salida de Libman no fue la única. También dejaron la institución cajamarquina los jugadores Leonardo Mifflin, Jhon Marchán, Arakaki e Emilio Saba. A parte, futbolistas como Paulo Goyoneche están por terminar su contrato. Aún así, hay muchos del plantel que se quedan como Donald Millán, Luis García, Luis Trujillo, Werner Schuler, Pedro Ynamine, Carlos Diez, Ignacio Rey, entre otros para competir por ser protagonistas el próximo año.

