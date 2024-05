Jorge Fossati rezará por recuperación de Yoshimar Yotún: “Con ayuda de Dios volverá a las canchas”

Jorge Fossati deseó suerte en su recuperación a Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún, quienes sufrieron lesiones el último fin de semana (América TV).

La lesión sufrida por Yoshimar Yotún durante la victoria de César Vallejo 2-1 sobre Sporting Cristal el pasado lunes 29 de marzo, dejó a muchas personas impactadas. Jorge Fossati fue uno de los más preocupados por la lesión del volante ‘celeste’, con quien se comunicó para desearle suerte. A falta de un diagnóstico final, el DT uruguayo y puso su recuperación en manos de Dios, y manifestó su sincero deseo de no se trate de nada grave.

“Él va a poder todo de sí y esperemos que con la ayuda de los médicos y con la ayuda de Dios, pronto estará en las canchas nuevamente. Nos hemos mandando mensajes, no creo que todavía sea el momento para hacer otra cosa más que alentarlo, poner toda nuestra energía y rezar para que sea lo más leve posible esta lesión”, declaró.

El técnico de la ‘bicolor’, quien no tuvo la oportunidad de dirigirlo en sus primeros amistosos contra El Salvador (2-0) y República Dominicana (4-1), también por problemas físicos, dejó en claro que lo tiene en sus planes para la selección peruana y recordó cuál fue su reacción al ver el impactante golpe.

“Es un jugador de enorme importancia para la selección, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y esto no se termina acá. Cuando vi la expresión del propio Yoshimar desde el suelo me dio mucha preocupación, hemos estado permanentemente en contacto”, señaló a América TV.

El capitán 'celeste' impactó su pierna con un rival e hizo un efecto 'palanca'. (Liga 1 Max)

Jorge Fossati sobre lesión de Paolo Guerrero

Otro que quedó sentido en el cotejo entre ‘cerveceros’ y ‘poetas’ fue Paolo Guerrero, el cual no salió al campo de juego en el segundo tiempo, debido a un golpe sufrido al inicio del compromiso y que lo tuvo rengueando hasta el descanso. El ‘Flaco’ no fue ajeno a la molesta del capitán de la ‘bicolor’ y también mostró su preocupación.

“Ya una pequeña lesión como la que ocurrió con Paolo, me preocupa, como la de cualquier jugador, pero más cuando se trata de jugadores seleccionables”, indicó.

Paolo Guerrero ya se encontraba fuera del campo cuando se produjo la lesión de Yotún. (Video: Liga 1 Max)

¿Qué se sabe de la lesión de Yoshimar Yotún?

Tras producirse la lesión, Yoshimar Yotún fue trasladado en ambulancia al centro médico más cercano de Trujillo para realizare los exámenes respectivos, y ayer, martes 30 de noviembre, regresó a Lima junto al resto del plantel de Sporting Cristal, y se le vio caminando con muletas por el aeropuerto Jorge Chávez.

Horas después, el club del Rímac emitió un primer comunicado acerca de su estado de salud, en el que se descartó un daño en los huesos, pero no se reveló el tiempo que se mantendrá afuera de las canchas. Se espera que en las próximas horas, una vez realizados más chequeos médicos, se confirme el periodo de baja:

“Sporting Cristal informa a la Familia Celeste y a la opinión pública en general que nuestro capitán Yoshimar Yotún fue sometido anoche a diversas evaluaciones, luego de sufrir una lesión durante el partido con la Universidad César Vallejo. Las primeras pruebas médicas han descartado un daño óseo, pero sí se ha constatado un compromiso ligamentario en la rodilla. Los exámenes especializados continuarán en el transcurso del día para determinar el grado de la lesión.¡ Fuerza Yoshi!”, expresaron.

Sporting Cristal publicó comunicado sobre la lesión de Yoshimar Yotún.

Compañeros respaldaron a Yotún

Yotún recibió el apoyo, tanto de sus compañeros de Sporting Cristal, como el de futbolistas de otros equipos. Uno de los que se pronunció fue el delantero ‘celeste’, Martín Cauteruccio, quien acaba de superar temas de salud: “Hay que esperar los resultados de los estudios, pero estamos con él y lo vamos a acompañar. Esperamos su pronta recuperación. Siempre se pierde mucho sin él, es el capitán. Es la persona que impulsa al equipo a ir a más, pero tenemos la mentalidad de salir adelante”, declaró.

Mismo fue el caso de Paolo Guerrero, quien fue uno de los más mortificados al momento de su caída: “Espero que no tenga nada, me dijeron que era la rodilla, acabo de hablar con él por mensaje, está a punto de hacerse una resonancia, me dijo que vaya al hotel porque hay mucha gente en el hospital, esperemos que no sea nada grave”, comentó.