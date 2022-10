Agro Rural adjudicará a nuevo proveedor en cuarto proceso de compra de urea

Debido a que Agro Rural ha decidido retrotraer el proceso hasta la etapa de adjudicación, aún no se conoce cuándo se realizará la firma del contrato de esta licitación y la distribución de la urea para los agricultores del Perú.

La llegada de fertilizantes al Perú para la actual campaña agrícola podría tardar aún más de lo previsto, incluso se correría el riesgo de que la cuarta licitación para la compra de 44 mil toneladas de urea se vuelva a caer al igual que los tres procesos anteriores.

Esto debido a que el Órgano de Control Interno de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la documentación presentada por la empresa keniana Prime Charters International LTD, a la que Agro Rural le adjudicó la buena pro el pasado 19 de octubre.

De acuerdo al reporte de la Contraloría, la empresa keniana presentó un certificado de calidad que no puede asegurar la producción de urea, “situación que no podría garantizar que la adquisición se realice en las condiciones de calidad requerida”.

De esta manera, Agro Rural dejó sin efecto el Acta de Resultados de evaluación y aplicación de puntajes del cuarto proceso de licitación internacional del fertilizante. Con esto, se descalificó a Primer Charters International LTD y a Lusso Istanbul; además de Exper Ats Ihracat, primer, segundo y tercer lugar respectivamente en el concurso, publicó Diario Gestión.

Nuevo acto de adjudicación

Agro Rural, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri) estableció que este martes 25 de octubre como nueva fecha de la etapa de adjudicación.

“Se efectuará la emisión de un nuevo acto que adjudique el proceso a la empresa Direcagro (quedó en el cuarto lugar del proceso) con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de adquisición del fertilizante nitrogenado de urea”, indicó Agro Rural en la resolución.

Cabe anotar que la oferta de Direcagro es de US$ 580 la tonelada de urea, US$ 180 más que la propuesta de Primer Charters. Aunque entregará la urea en 40 días. Sin embargo, esta firma de origen paraguaya habría tenido participación en el tercer proceso, y también habría sido cuestionada por la Contraloría, ya que no pudo presentar sus estados financieros de 2019 y 2020, debido a que fue creada en junio del 2021, según informó Epicentro TV.

De acuerdo a la página web de Direcagro, se especifica que es una empresa dedicada a la importación, exportación, distribución y fraccionamiento de productos químicos e insumos para la industria química, agro y minería. Además, señala que cuentan con el sello de calidad internacional ISO 9001:2015.

Agro Rural descalificó a la empresa keniana Prime Charters International LTD y otorgará la buena pro de urea a otra empresa paraguaya Direcagro.

Demora que afecta al sector agrario

Ya han transcurrido más de siete meses desde que se inició la primera compra de urea y hasta el momento no ha logrado concretarse, luego de que el gobierno aprobara un decreto supremo con el objetivo de adquirir urea para entregarla a precio subsidiado a los pequeños productores para asegurar la campaña agrícola 2022-2023.

En ese sentido, el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, aseguró que la escasez de urea ha hecho que los agricultores produzcan entre 20% y 30% menos de papa. Además, este tubérculo ha aumentado su precio en más de 200% durante este año.

Ante la demora de este demandado producto, el Gobierno viene entregando un apoyo monetario individual, conocido como Fertiabono, a los productores agrarios que conducen hasta 10 hectáreas de cultivo. No obstante, la Contraloría también detectó una serie de inconsistencias en el primer listado de agricultores beneficiarios, donde se incluyó a 51 menores de edad como beneficiarios.

Debido a que Agro Rural ha decidido retrotraer el proceso hasta la etapa de adjudicación, aún no se conoce cuándo se realizará la firma del contrato de esta licitación y la distribución de la urea para los agricultores del país. Anteriormente se tenía previsto que la firma para la orden de compra se efectuaría el 24 de octubre, por lo cual se aplazaría unos días más.

