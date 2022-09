Plaza de Armas de Lima continúa enrejada pero el ingreso ya no se encuentra restringido. (RPP)

Lima, la tres veces coronada villa, y actualmente enrejada. Así se encuentra desde hace varios meses el Centro Histórico de Lima, con el acceso restringido para ingresar a la Plaza de Armas.

Este jueves 15 de setiembre, turistas y empresarios manifestaron su sorpresa y alegría debido a que los agentes policiales que antes custodiaban los diferentes accesos a la Plaza de Armas, ya no se encontraban y el ingreso ya es libre.

Las rejas aún se encuentran ubicadas en las diferentes calles del Centro Histórico, y serían retirados en los próximos días, según dio a conocer uno de los empresarios de esta parte de la capital.

“He conversado con el oficial encargado de la seguridad de la Plaza y me confirmó que definitivamente ya no se va a volver a cerrar y gradualmente van a retirar las rejas”, informó uno de los microempresarios del Centro de Lima en Latina Noticias.

Además, resaltó que en Jirón de la Unión el tránsito de personas ya se ha normalizado lo que significa que el comercio en esta importante vía del Centro Histórico comenzará a normalizar y recuperar las ventas.

“Esto permitirá transitar y trabajar”, expresó y agregó que los microempresarios han registrado grandes pérdidas debido al cierre de las vías aledañas a la Plaza Mayor de Lima.

Imagen de la Plaza de Armas de Lima, en Perú. Foto: Pixabay.

Negocios en pérdida

Por mucho tiempo, las restricciones para el libre acceso al Damero de Pizarro han ocasionados que los negocios como tiendas, restaurantes, entre otros hayan registrado grandes pérdidas debido a la falta de público. Además, los pequeños negocios como los kioskos han resultado afectados.

Una vendedora de una tienda de joyas, manifestó en Canal N, que en otras ocasiones se ha libertado las vías en el Centro de Lima, pero cuando hay presencia de manifestantes, principalmente en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los agentes policiales retornan y se ubican en las rejas restringiendo el libre tránsito. “En cualquier momento aparecen los policías no hay ingreso y salida, las personas deben trasladarse varias cuadras para poder ingresar a esta zona”, manifestó al citado medio de comunicación.

Centro Histórico de Lima

Asimismo, manifestó que hay obras del municipio que llevan más de un año ejecutándose y hasta el momento no se culminan. “Nos afecta. El negocio ha bajado. Al no haber tránsito, no hay comercio tampoco”, expresó la vendedora de una joyería

Según pudo constatar un equipo de Canal N, en el jirón Huallaga ya no se encuentran los agentes de la Policía restringiendo el acceso en el pase del a la Plaza de Armas.

Dato:

En lo que va del 2022, los empresarios y vendedores de los alrededores de la Plaza de Armas de Lima han perdido más de S/144 millones por el cierre de la zona, según informó la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco). Además, estiman que entre el 10% y el 15% de los negocios habría tenido que cerrar definitivamente debido a la baja productividad.

