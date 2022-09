Jorge Montoya señala que se le debe negar la autorización a Pedro Castillo para que viaje a Estados Unidos

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. (Foto: Infobae/Carlo Fernández)

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, no debe salir a Estados Unidos, donde participará participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará del 18 al 22 de setiembre. En este evento internacional, el mandatario será el noveno orador y expondrá el próximo martes 20.

“Considero de que se mantienen las mismas condiciones, tiene seis carpetas fiscales de investigación por corrupción, ¿cómo va a salir un presidente con esa imagen al extranjero? esa es mi manera de pensar y considero que no debe salir”, dijo Montoya a Radio Exitosa. El parlamentario reveló que aún no se ha tomado un acuerdo de bancada, pero él adelantó que no dará su voto a favor de Castillo.

“Vamos a ver que es lo que se opina, aún no se ha tomado acuerdo en las bancadas. Particularmente, yo no lo daría, se mantienen la mismas condiciones que la vez anterior”, apuntó. De otro lado, Montoya indicó que no les interesa la reacción internacional si no le dan el permiso al jefe de Estado.

“Las decisiones del país son soberanas, lo que puedan comentar los otros países en realidad no nos interesa. Lo que tenemos que ver que es lo que queremos nosotros sobre el viaje del presidente”, opinó. El vocero de Renovación Popular agregó que el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, podría reemplazar a Castillo en Naciones Unidas.

Pedro Castillo en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Hay que señalar que el presidente Castillo tiene previsto un encuentro con el secretario general António Guterres. Además, confirmó su presencia en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación y reuniones con altos ejecutivos y líderes vinculados al Perú, organizada por el Américas Society/Council of the Americas.

Sin embargo, la representación nacional podría negarle el viaje al presidente tal como ocurrió en agosto pasado. En esa oportunidad, Castillo no pudo asistir a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia. Con 42 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones, decidieron no autorizar su salida a la ciudad de Bogotá.

Para algunos parlamentarios, el representante del Ejecutivo busca asilo político e incluso fugarse del país por las investigaciones que existen en su contra. En cambio, para otros parlamentarios esto no podría suceder, porque el mandatario viene colaborando con la justicia, como también estaría representando al país.

