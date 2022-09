“El BCR ya no puede subir más la tasa de interés sino el desempleo se disparará”, advierte economista

El economista indicó que no se ha aprovechado el alto precio de los metales para generar más inversión y que sectores, como la construcción, se sigan reactivando y sigan generando empleo.

El economista y profesor de la Universidad ESAN Jorge Guillén advirtió que si el Banco Central de Reserva (BCR) sigue encareciendo más el crédito con la subida de la tasa de interés, peligra el nivel de la actividad económica del país, con lo cual el desempleo podría dispararse.

“Nosotros necesitamos atraer capitales y el BCR ya no puede encarecer más el crédito porque peligra nuestro nivel de actividad. Ante esta situación, de bastante incertidumbre y de ausencia de un factor que atraiga capitales hacia el país, la oferta de dólares se contrae y el tipo de cambio sube”, aseguró el economista en una entrevista para la revista digital de la Cámara de Comercio de Lima.

Asimismo, Guillén explicó que, en Estados Unidos, sí hay espacio para aumentar más las tasas de interés; sin embargo, en el Perú ya no se puede empujar más la tasa de interés porque sino el desempleo se disparará, o eventualmente se desata una recesión.

“La tasa de interés ya no puede subir más. En Estados Unidos y Europa todavía tienen espacio porque sus economías son industrializadas, no tienen un gatillo, no tienen incertidumbre política y la inversión sigue funcionando”, subrayó el especialista de ESAN.

Presiones inflacionarias

En cuanto a las presiones inflacionarias, Guillén dijo que seguirían este año y en el 2023 se daría una reversión . Además, aseguró que la tendencia inflacionaria se estaría revirtiendo en el primer trimestre del próximo año, aunque los precios se van a quedar altos.

“Los precios no van a bajar, pero ya no van a seguir subiendo más. Entonces, es un tema del costo de vida porque las remuneraciones se quedaron estancadas y ya no podemos comprar lo mismo de antes. El costo de vida se eleva y el poder adquisitivo del peruano se deteriora”, sostuvo el economista.

Cabe precisar que las presiones inflacionarias este año sigue siendo persistente por factores externos. “Hay problemas de cosechas, de fertilizantes y el gobierno peruano no está haciendo bien su política de entrega de sustitutos de fertilizantes. Hay presiones en la India e Indonesia en la producción de alimentos. Estos factores están contrayendo la oferta y empujando los precios al alza”, comentó.

Proyección

Respecto al crecimiento económico del país, Guillén estimó que este año la economía peruana podría cerrar entre 2% y 3%, pero luego, dependiendo del último trimestre, se podría ir a la zona de 1% que es peligrosa.

“No creo que lleguemos a una recesión. En 2020, cuando fuimos el país que más retrocedió en el mundo, el PBI se cayó 30%, pero probablemente estemos en una zona de crecimiento cercano a cero”, acotó.

En relación a la inversión privada, el economista señaló que esta llegará a 0% como consecuencia de la incertidumbre en la que está inmersa el país, debido al nombramiento de técnicos no idóneos. “No se debe dar un mensaje de disputa o discordia, sino empujar el auto en la misma dirección. Falta un rol de liderazgo en el Estado y nuevas ideas. No hay un norte definido”.

El economista dijo que en estos momentos no hay un motor de crecimiento. “Como señalé, no hemos aprovechado el alto precio de los metales para generar más inversión y que sectores, como construcción, se sigan reactivando y sigan generando empleos. No hay planeamiento estratégico definido con liderazgo y nuevas ideas, ni contratación de técnicos idóneos. Por eso, las previsiones de crecimiento son tan bajas para el Perú”, puntualizó.

