Los parlamentarios investigados que lideran las comisiones del Congreso de la República

De investigados a presidentes estos son los parlamentarios que lideran las comisiones del Congreso de la República.

Los presuntos miembros de organizaciones criminales, investigados por lavados de activos, acusados de contratar a personal sospechoso y hasta denunciados por violencia contra la mujer. Estos son algunas de las acusaciones que pesan sobre los nuevos titulares de las comisiones del Congreso de la República recientemente designados en agosto.

Infobae revisó los nuevos cuadros conformados en el Parlamento y detectó que la mayoría de comisiones estarán presididas por personajes investigados.

Comisión de presupuesto: José Luna

El fundador del partido político Podemos Perú y la universidad con licencia denegada Telesup es uno de los parlamentarios más cuestionados. Hasta el año pasado se encontraba bajo la orden de arresto domiciliario, sin embargo, esta fue cambiada por comparecencia de restricciones.

Actualmente, el congresista está investigado por los delitos de cohecho y organizaciones criminal , pues se le acusa de haber intervenido en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para favorecer la designación de Adolfo Castillo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2017.

José Luna Galvez, el congresista involucrado en una presunta red criminal.

Pero eso no es todo. El equipo especial Lava Jato también investiga al empresario por el supuesto delito de lavado de activos cuando trabajó en la campaña presidencial de Luis Castañeda Lossio en el 2011. Los informes fiscales revelan que Luna Gálvez habría utilizado a la universidad Telesup para encubrir los aportes de la empresa Odebrecht destinados al exalcalde de Lima.

De acuerdo a la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, se encontraron aproximadamente 21 movimientos bancarios que presuntamente beneficiaron a Castañeda desde 2011 hasta 2013 . Los supuestos montos ascienden los 30 mil soles en asesorías de la casa de estudios.

Comercio Exterior y Turismo: Edgar Tello

En febrero de este año, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en contra del congresista de Perú Libre, Edgar Tello, por el supuesto delito de tráfico de influencias agravado al presuntamente intervenir ante el alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho para conseguir una licitación pública.

Edgar Tello, congresista de Perú Libre. | Foto: Congreso de la República

“A cambio de un beneficio económico, el parlamentario habría ejercido influencias en el alcalde Álex González Castillo para que el Consorcio Casa de la Mujer obtuviera la buena pro para la construcción de la obra de la casa de la mujer en ese distrito, por más de S/ 15 millones”, detalló el comunicado.

Por tal motivo, el Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del legislador perulibrista, según El Comercio. El informe también reveló que los implicados en el caso habrían vinculado a Tello Montes con el empresario presuntamente favorecido.

Comisión Agraria: Nilza Chacón

La congresista fujimorista es una de las tantas figuras políticas con procesos fiscales abiertos en el actual Parlamento peruano. Anteriormente, Infobae informó que la Fiscalía Provincial de Ancash decidió abrir una investigación en contra de Chacón por el presunto delito de lavado de activos .

Nilza Chacón está investigada por la Fiscalía Provincial por Lavado de Activos en Áncash.

De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus Trece, antes de que Chacón sea congresista, trabajó como técnica farmacéutica y chofer en una empresa especializada en la construcción de obras y transporte de carga pesada, hasta que fue convocada para que sea congresista por Fuerza Popular. El medio detalló que la parlamentaria fue escogida con apenas 3.950 votos.

Comisión de Producción: Esdras Medina

El parlamentario es un pastor religioso que registra un total de 24 procesos en el Ministerio Público como denunciante e imputado, según el medio El Búho. El congresista es investigado por falsedad ideológica , responsabilidad de funcionario público y otorgamiento ilegal de derechos .

Esdras Medina es investigado por plagio de informe de la Contraloría y violencia contra la mujer.

Por otro lado, Wayka dio a conocer que el legislador también cuenta con una denuncia en su contra por un aparente tentativa de homicidio y usurpación agravada . El medio publicó el caso de León Pachecca, quien denunció que fue presuntamente amedrantado por el ahora congresista Esdras Medina Minaya tras resistirse a abandonar una vivienda que había comprado.

Según mencionó el reportaje, la persona era inquilina de una casa en la calle Castilla, pero se comprometió a comprar la vivienda a la entonces propietaria Eliana Ugarte por un valor de 35 mil soles. León Pachecca llegó a pagar más de 10 mil soles hasta que la dueña no le permitió continuar con el trato. Años más tarde, Ugarte le vendió la propiedad a Esdras Medina Minaya, quien inició una demanda de desalojo contra León.

En 2020, la víctima denunció que fue amenazado en su vivienda. De acuerdo al relato del portal, el 29 de julio, el hombre se percató que su casa fue rociada de combustible, las puertas de metal que rodeaban su hogar fueron aseguradas y dejaron en el frontis de esta un balde con más productos inflamables. Este ataque vino acompañado de una pintura que decía “Casa en litigio”.

Anteriormente, León habría sufrido un amedrentamiento similar: dos hombres pintaron la estructura con el mismo mensaje, pero, en este caso, fueron detenidos por la policía. Los acusados señalaron que cumplían órdenes de Esdras Medina Minaya.

En 2017, el legislador fue acusado de violencia familiar en contra de su pareja Yaneth Luz Mamani Gonzales. Sin embargo, la denuncia fue archivada.

Descentralización: Diana Gonzáles

Diana Gonzáles es una deportista peruana que enfrenta cuatro denuncias por peculado, cohecho pasivo propio, malversación y concusión en agravio de la Federación Peruana de Voley (FPV) y la Municipalidad de Viñac. De estos, dos casos fueron formalizados en el Poder Judicial y se encuentran en la etapa de diligencia preliminar y otra en investigación preliminar.

Diana Gonzales, la voleibolista que enfrenta cuatro denuncias por peculado, cohecho pasivo propio, malversación y concusión en agravio de la Federación Peruana de Voley y la Municipalidad de Viñac.

La parlamentaria también se encuentra inhabilitada para ocupar cargos dirigenciales por tres años, pues, cuando se desarrollaba como deportista, fue destituida de la presidencia de la FPV por no cumplir con los requisitos para el puesto . Tampoco presentó los documentos necesarios para acreditar la información que registró en su candidatura.

El caso llegó hasta el Consejo Superior de Justicia Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD), donde confirmaron las irregularidades en su candidatura contra las normas establecidas por la organización.

Inclusión Social: Luis Kamiche

El congresista de Perú Democrático cuenta con una denuncia por agresión psicológica y abandono de hogar . De acuerdo a un reportaje de Panorama, Kamiche humilló a su entonces conviviente cuando ambos conversaban sobre una nueva oportunidad laboral en Lima. “¿Tú eres o te haces? Cada vez que yo quiero hacer algo por ti siempre estas a la negativa. ¿Qué, no piensas? Eres de escaso cerebro”, dijo el acusado a su expareja.

La expareja del actual parlamentario de Perú Democrático aseguró que el hombre la violentó psicológicamente y le mencionó que tiene una nueva pareja a quien contratará como asesora en el Congreso.

La denuncia también señala que Kamiche anunció a la mujer que tenía una nueva relación sentimental con una mujer a quien llevaría a trabajar a su despacho en el Parlamento por un sueldo de 12 mil soles mensuales.

La nota periodística también reveló que el legislador habría plagiado parte de su tesis para obtener su maestría en Gestión Pública de un informe del diario El Comercio.

Salud: Elva Edith Julón

Un informe de la Unidad de Investigación del diario El Comercio reveló que la empresa SJ Biomedic S.A.C., de propiedad de la congresista Elva Edith Julón, se encuentra investigada por el segundo despacho de la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio.

Los fiscales antilavado y miembros de la Dirección de Investigación de Lavados de Activos tienen sospechas del manejo de recursos de la empresa de la actual parlamentaria y otras 17 compañías de su familia.

Elva Edith Julón, la parlamentaria investigada por el presunto delito de lavado de activos.

Energía y Minas: José Flores

José Luis Flores Ancachi es uno de los congresistas expulsados de la bancada de Acción Popular tras ser implicado en el grupo “Los Niños”, quienes, según Karelim López, recibían indicaciones del presidente Pedro Castillo para beneficiarse de contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Actualmente el legislador está investigado por el supuesto delito de tráfico de influencias agravado .

Jorge Luis Flores Ancachi, congresista de Acción Popular vinculados al grupo "Los Niños"

El año pasado el parlamentario también estuvo involucrado en un caso de soborno a un periodista . De acuerdo al comunicador Liubomir Fernández, el congresista intentó darle 100 soles a cambio de obtener una entrevista.

“¿Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero? Jorge Luis, yo te acepto lo que tú quieras, pero eso no. Es que no puedes pretender darme dinero. Eso no hace (…) Esto no lo he hecho antes ni nunca”, enfrentó el reportero a Flores, según La República.

