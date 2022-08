Juan Cominges aprueba que Juan Reynoso asuma la selección peruana por su “altísimo nivel de competitividad”

Juan Reynoso recibió buenos comentarios por parte de Juan Cominges.

En los últimos días se pudo conocer que Juan Reynoso llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol y asumirá el cargo de DT de la ‘bicolor’. A partir de esa noticia, muchos conocedores del balompié nacional salieron a darle el visto bueno, entre ellos Juan Cominges. El exjugador fue parte del comando técnico del ‘equipo de todos’ y tuvo muy buenos comentarios hacia el ‘Cabezón’.

“Juan Reynoso es un entrenador con mucha capacidad y si se le da la oportunidad de dirigir a la Selección Peruana, no tengo dudas de que va a estar a la altura de esa responsabilidad”, fue lo primero ‘Juanchi’ en comunicación con RPP.

“Juan Reynoso tiene un altísimo nivel de competitividad. Le ha tocado ganar grandes cosas como futbolista y como técnico, siempre ha planificado bien su carrera. Su orden es un rasgo como líder”, añadió el exfutbolista.

“Es hijo del fútbol peruano. Incluso le ha tocado vivir la mayor tragedia que tuvo el deporte peruano como la del Fokker. Claro que puede adaptarse a la realidad del fútbol peruano, lo conoce”, expresó.

Por otro lado, Juan Cominges dio a conocer que ya no forma parte de la FPF desde la derrota con Australia en el repechaje camino al Mundial de Qatar 2022, pero que no tendría problemas “de trabajar con otro cuerpo técnico”. Asimismo, afirmó que no ha tenido comunicación con Juan Reynoso.

DATO: ‘Juanchi’ Cominges se desempeñaba en el área de psicología de la selección peruana junto a Giacomo Scerpella. El exfutbolista acompañó a la delegación nacional por un período de tres años.

Juan Cominges formó parte del comando técnico de Ricardo Gareca.

Lo manifestado por Juan Cominges sobre Juan Reynoso no está alejado de la realidad. El ‘Cabezón’, en gran porcentaje de los clubes en donde dirigió, compitió y sobre todo ganó títulos. Es el estratega nacional en actividad con más trofeos, pese a tener pocos años como DT a comparación de otros. Fue campeón con Universitario de Deportes y Melgar en el torneo peruano. También lo logró en su paso por Cruz Azul de México.

COMINGES OPINÓ DEL FICHAJE DE VALERA A ARABIA SAUDITA

Alex Valera se sumó a la lista de peruanos que jugarán en el fútbol árabe esta temporada. Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Al Fateh y el delantero compartirá vestuario con su compatriota Christian Cueva. Juan Cominges fue consultado por el ‘nueve’ y esto fue lo que respondió.

“Alex Valera tiene toda la capacidad para adaptarse al fútbol árabe y hacer muchos goles allá. Va a crecer profesionalmente”, manifestó en primera instancia. Después, se refirió al error del exjugador de la ‘U’ en la tanda de penales con Australia. “Espero que entienda que lo que le pasó es parte del deporte. Eso debe motivarlo a hacer cosas más importantes, eso que pasó no puede atentar en su día a día”.

Valera falla penal en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

COMINGES Y SU RELACIÓN CON RICARDO GARECA

Juan Cominges aprovechó la entrevista con el medio radial para agradecer la oportunidad de formar parte de la ‘bicolor’. “Siento mucha gratitud por todo lo que viví en la selección peruana y conocer a muy buenos seres humanos”.

Asimismo, el psicólogo deportivo habló sobre compartir con Ricardo Gareca en estos últimos años. “Mi relación con él ha sido de mucho afecto y aprecio. Esos lazos son difíciles de romper, al igual que con el resto del cuerpo técnico”.

