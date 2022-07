Jóvenes denuncian robos de celulares en el interior de conocida discoteca en Miraflores

Jóvenes denuncian robo de celulares en el interior de la discoteca ValeTodo en Miraflores. Fuente: Panamericana Televisión.

Un grupo de jóvenes denunció el robo de sus teléfonos móviles en el interior de la discoteca ValeTodo/DownTown , en Miraflores. Ellos se encontraban bailando cuando sus celulares fueron sustraídos por personas desconocidas.

Una de las asistentes mencionó que al acudir al área de seguridad se dio con la sorpresa que no era la única víctima. “Lamentablemente me robaron dos celulares, uno personal y el otro era del trabajo. Fue en cuestión de segundos, apenas no sentí mi celular yo bajé al área de seguridad y eran varios los que decían que ‘a mí también me habían sacado el celular’. Todos coincidían con una misma persona, un mismo perfil”, declaró en el noticiero de Panamericana.

Además, uno de los jóvenes contó que cuando se dirigía a otra zona de la discoteca, botaron su trago para distraerlo y se da cuenta que en sus manos ya no se encontraba su celular. Este mismo joven tenía el GPS activado en su iPhone y mostró a las cámaras de televisión que su aparato se encontraba entre Naranjal y Universitaria.

Sin embargo, no sería la primera vez que ocurren estos hechos en la discoteca en Miraflores, según algunos relatos de los asistentes.

“He visto bastantes denuncias aquí, pero jamás pensé que me iba a pasar a mí”, mencionó uno joven indignado. “La semana pasada había venido con mi pata y justamente le habían robado a él, me había pasado la voz para denunciar el hecho, pero lamentablemente no encontramos al sospechoso. Hoy venimos entre amigos y, lamentablemente, se repitió”, declaró otro joven.

Ante las denuncias, los miembros de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP) de Miraflores llegaron al lugar para constatar el hecho. Asimismo, los reportes de las jurisdicciones policiales ayudaron a capturar a una mujer y a un hombre sospechosos del caso, quienes se encontraban en el pasaje Los Pinos.

Además, las víctimas relataron que los miembros de seguridad no les ayudaron, a pesar de ser varios que solicitaban ayuda. En este sentido, las víctimas se acercaron a la comisaría de Miraflores para presentar sus denuncias correspondientes y se continúe con la investigación.

Por su parte, los representantes de la discoteca ValeTodo no se han pronunciado hasta el momento ni a través de sus redes sociales oficiales.

EL DELITO MÁS COMÚN

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) publicó que se reportaron más de 4000 celulares robados entre marzo y abril. El informe realizado por Infobae indica que el delito más común es el robo de celulares de acuerdo con las cifras reportadas. Asimismo, Infobae conversó con un especialista de seguridad ciudadana, César Ortiz, quien brindó algunas recomendaciones.

“Les recomiendo que tengan un celular de gama baja cuando van a salir a la calle. Los de alta gama solamente deben usarlos en lugares muy seguros para ustedes. Básicamente, en cuanto al tema de los celulares es la prevención como actitud. Es decir, no mostrar al delincuente lo que va a robar. Si uno saca un celular de alta gama en cualquier punto, en cualquier distrito, seguramente puede ser un blanco fácil de la delincuencia”, manifestó al medio.

En el mes de marzo de 2022, se robaron 4 mil 529 celulares a diario.

Hoy en día, el robo de un celular también significa el de tus cuentas bancarias, porque muchas personas lo tienen asociados. Por ello, los delincuentes acuden a lugares clandestinos para la revelación de contraseñas.

Por su parte, Jimmy Armas, director de la Maestría de Ciberseguridad EPG, de la UPC, recomendó utilizar una contraseña complicada. “Normalmente siempre nos basamos en unos patrones, pero que no sean tan sencillos como uno, dos, tres, cuatro, cinco. O poner fechas de nacimiento. Pero no debemos continuar con esto, porque hoy en día toda la información está expuesta”, informó.

