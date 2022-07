Fernando Pacheco dejaría Sporting Cristal para irse prestado a Sport Boys por el Torneo Clausura 2022

Fernando Pacheco podría salir cedido a Sport Boys para el Torneo Clausura 2022.

Sporting Cristal fue de menos a más en el Torneo Apertura de la Liga 1 2022. De hecho, el pobre inicio y algunos resultados fueron determinantes para que se quedara a puertas del primer título del año. Sin embargo, el técnico Roberto Mosquera parece levantado los ánimos del equipo y se prepara para afrontar el Clausura. En ese sentido, una de las bajas sería Fernando Pacheco, quien podría ser prestado a Sport Boys.

Esta noticia fue dada a conocer por algunos medios nacionales como GOLPERU y Radio Ovación, que informaron de que el extremo nacional tiene muchas chances de salir del combinado ‘bajopontino’ y, entre las opciones que manejaría, la del cuadro ‘rosado’ es la que más le atraería. Esto debería definirse en el transcurso de la semana, ya que el mercado de pases cierra el 10 de julio.

De hecho, el entrenador ‘rimense’ apenas ha contado con el canterano de 23 años que no ha terminado de explotar. Leandro Sosa, Irven Ávila, Alejandro Hohberg y Joao Grimaldo se han turnado las bandas, tanto derecha como izquierda. Incluso Christofer Gonzales en ciertos partidos y momentos se ha desempeñado recostado a la línea de cal. Christopher Olivares es otro de los jugadores en el ataque que le ha ganado el pulso.

Además, en el último partido ante Carlos A. Mannucci no fue considerado, ni siquiera en la banca de suplentes. De esta manera, la aparición de Pacheco se resume a 11 encuentros disputados y repartidos en 398 minutos entre el torneo local y la Copa Libertadores, en los que pudo brindar 2 asistencias.

Fernando Pacheco en el debut del Apertura 2022 ante Sport Huancayo. | Foto: Club Sporting Cristal

OFENSIVA EN SPORT BOYS

Ahora, ‘La Misilera’ sería un buen destino para el jugador, ya que es un equipo que no cuenta con muchas variantes por las bandas en ofensiva. Jesús Chávez y Diego Saffadi en ciertos pasajes de los duelos se recuestan para ser parte de la elaboración de juego, pero no terminan siendo extremos. Solo Jostin Alarcón maneja el sector izquierdo y es un recurrente en el once titular, aunque en el lado derecho no hay uno fijo. Ahí es donde el hombre de los ‘celestes’ (con contrato hasta el 2023) podría encajar.

RETORNO DE PACHECO A SPORTING CRISTAL

Cabe mencionar, que Fernando Pacheco volvió a inicios de este año a la escuadra ‘cervecera’ luego de un paso discreto por el balompié brasileño. Para algunos podría haber sido considerado como un retroceso, pero él no lo vio de esa manera, sobre todo por la experiencia adquirida.

“Sporting Cristal es un impulso para mi carrera, para lo que pedía. Dentro de las opciones que tuve siempre pensé buscar un lugar donde me sienta cómodo. Poder volver a valorar quién era yo y ganar minutos que había perdido. Hoy en día creo que tengo roce de haber jugado afuera. Te da más experiencia y son cosas que se vienen practicando en el día a día”, confesó en una entrevista para RPP.

Sin embargo, la situación no ha sido como ambas partes (club y jugador) esperaban. Más aún, tomando en cuenta que es un elemento formado en La Florida y era una de las apuestas para que pueda tener éxito en el extranjero y sea un futuro convocado a la selección peruana.

Y es que el oriundo de Bujama Baja debutó en Sporting Cristal el 2016 y estuvo hasta el 2019, en donde anotó 7 goles y brindó 3 asistencias en 80 compromisos. Su futuro promisorio causó que el Fluminense apostara por sus servicios y lo fichara para el 2020. No obstante, tras 31 encuentros jugados y 1 solo gol, se fue cedido al Juventude, en donde se desempeñó en 16 ocasiones, aunque sin ganarse el protagonismo como titular.

Fernando Pacheco con la camiseta del Fluminense de Brasil. | Foto: Fluminense FC

SEGUIR LEYENDO