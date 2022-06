Mister Chip y su sensible mensaje a los peruanos luego que la selección se quedó sin Mundial Qatar 2022

El español, experto en datos y cifras, no ocultó su favoritismo por el combinado peruano. (Foto: Internet)

El periodista español, Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, Mister Chip, escribió un emotivo mensaje a los peruanos luego que la selección bicolor se quedó fuera del Mundial de Qatar 2022. En su Twitter oficial aseguró que la blanquirroja tendrá su revancha y que volverá pronto a lo más alto del fútbol internacional.

“Abrazo grande a toda mi gente de Perú. En los últimos 4 años habéis vivido una clasificación mundialista, un repechaje, una final de Copa América y una semifinal de Copa América. Y cuando os queráis dar cuenta ya estaréis de nuevo disputando Eliminatorias. El tiempo pasa rápido”

El tuit se hizo viral en Perú, con esta última publicación el experto español en estadísticas Mister Chip viene generando un hilo con puros comentarios apoyando al combinado que dirige Ricardo Gareca. Además, ha sido muy claro al decir que la bicolor regresará muy pronto a estar en un mundial de fútbol.

Hay que destacar que Perú se ha ganado el cariño de varios periodistas y medios internacionales, donde ha relucido el juego nacional, la técnica de sus jugadores y sobre todo el apoyo incondicional del hincha peruano.

Bajo la dirección del ‘Tigre’, Perú ha evolucionado durante los 7 años que ha estado Gareca y el popular comunicador español lo ha dejado en claro. Durante su era, el DT de la blanquirroja, ha logrado que jugadores como Christian Cueva, André Carrillo, Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renato Tapia, Pedro Aquino y Alexander Callens, se hayan convertido en futbolistas reconocidos a nivel mundial.

Este conmovedor mensaje ha calado en los hinchas peruanos luego del partido de repechaje en la ciudad de Doha.

PERÚ NO CLASIFICÓ A QATAR 2022

La selección peruana no logró su segunda clasificación consecutiva al caer por penales ante su similar de Australia. El elenco nacional no jugó su mejor partido en la era Gareca y durante los 90 minutos reglamentarios no puedo abrir el marcador y solo logró un empate de 0-0 ante los ‘Socceros’.

Luego tocó los suplementarios donde no pudo anotar un gol, la más clara de todo el encuentro llegó a los 106 de la segunda mitad del tiempo compensatorio donde Edison Flores disparó un cabezazo al palo izquierdo del guardameta rival. Luego no pasaría nada peligroso hasta que el árbitro dio el pitazo final para definir el partido por penales.

El duelo sentenciado a los doce pasos pasaría de ser lo más doloroso para el plantel y pueblo peruano. La tanda de penales se inició con una gran atajada de Pedro Gallese, quien fue la figura de la blanquirroja y protegió bien la portería de los pocos ataques que tuvo la selección australiana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los ‘aussies’ calcularon bien sus tiros de penal y tras dos fallas, de Advíncula y Valera el encuentro quedaría 5-4 con la victoria de Australia y su clasificación al mundial.

Ahora los australianos disputarán su sexto mundial y estarán en el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Si Perú o los ‘Socceroos’ lograban la tan ansiada clasificación, este grupo iba a tener un sabor a revancha. Esto se debe a que, tanto galos como daneses, se enfrentaron a los australianos en Rusia 2018.

