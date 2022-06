“Me quiso matar”, joven denuncia a su pareja por fuerte golpiza en hotel de Manchay

La gresión fue al interior de un hotel en Manchay. (Foto: captura TV)

Una joven de 19 años denunció haber sido víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja. Este la habría agredido salvajemente porque no le contestó los mensajes del texto. Los hechos ocurrieron en un hotel en Manchay.

La víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva, comentó que los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo durante la madrugada, cerca a las 4 a.m., cuando salió de su hogar en La Molina para encontrarse con el agresor y pareja ssentimental, Gianpierre Medina.

La joven denunció que se reunió con Medina para ir a un hotel ubicado en Manchay, donde habría sucedido iniciado la violenta agresión.

“Me lanza hacia la cama y me empieza a golpear la cabeza, y patear. Me cubro el rostro y, como estaba inconsciente, me patea el oído y yo le decía: ‘Ya no me pegues que no escucho nada’”, declaró la víctima al noticiero Buenos Días Perú.

Joven denuncia agresión de su pareja: la golpeó porque no respondió mensajes de texto. |Video: Buenos Días Perú

La joven detalló que la brutal agresión se habría dado porque habría permanecido incomunicada de su agresor por algunas horas. “Fue porque no estuve comunicada con él, no le contesté los mensajes y llamadas. Hizo todo esto, me quiso matar”, añadió.

“Yo me dedico a la cosmetología y no me comuniqué con él desde las 6:00 de la tarde. De ahí, mi papá me dejó en mi casa plan de 10:00 (de la noche), cuando yo me levanto y lo llamo y me dice ‘¿amor, te quedaste dormida?’”, aseveró.

La víctima señaló que presintió “algo raro” cuando se trasladaban al hotel, por lo que le pidio regresar a casa. Cabe mencionar que ella, inicialmente, se había negado, motivo por el cual el agresor se enfureció aún más.

“Le dije amor, no seas pesado, mira la hora que es, estoy muy cansada. Él me dice ‘contéstame la video llamada ahora’, y yo le contesto la videollamada (...) Ya me venía amenazando, diciendo que si no, iba a entrar a mi cuarto”, señaló a ATV.

También relató cómo sucedió el hecho en el hotel, y describió los reclamos del agresor, quien desconfiaba del paradero de su pareja, puesto que no le habría contestado los mensajes. “Me empieza a reclamar, a decir ‘dónde has estado y con quién’, a lo que yo le decía ‘tú tienes mis redes, dónde me muevo, quién viene por mí, dónde me deja mi familia (...)’. Me empezó a golpear la cabeza y ahí es donde me agarra, me tira al piso y me empieza a patear”, indicó.

Además, la víctima también denunció que el hotel ya conocería las conductas del agresor, por lo que, pese a la golpiza, no intervino. Respecto al agresor, señaló: “Me dijo ‘voy a irme a trabajar’ y se cambió, como si no hubiera pasado nada”.

La víctima asegura que este no sería el primer episodio de violencia en su relación; además, indicó que los padres de Medina estaban enterados de estos ataques. “No es la primera vez. Cuando fuimos a un concierto hubo un problema en su casa, que sus padres también saben. (...) Tengo videos de eso, también”, agregó.

PADRE SALE EN DEFENSA DE SU HIJO

Buenos Días Perú se comunicó con el padre de Gianpierre Medina, agresor denunciado, y entregó otra versión de lo que habría ocurrido esa noche.

“Dice que él habla con ella y se van donde siempre van. Se fueron a conversar pero parece que ella ha estado en otra situación... al ver la actitud de ella, ha querido retirarse y ahí empieza el forcejeo, no es como ella dice porque conocemos a Piero, él no tiene mal carácter”, señaló al medio.

El progenitor también indicó que, en fechas anteriores, la joven le habría roto la cabeza a su hijo en otro episodio de violencia. El caso viene siendo investigado por las autoridades policiales; sin embargo, el denunciado continúa en libertad.

