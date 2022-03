Diego Alonso habló de la estrategia que usará en el Perú vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022

El técnico dirigó antes en la Liga MX y en la MLS.

Diego Alonso, técnico de Uruguay, se refirió en conferencia de prensa al partido contra la selección peruana en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El estratega confesó la estrategia que usará ante la ‘blanquirroja’ en este vital compromiso a jugarse en el estadio Centenario de Montevideo.

“Ser protagonistas, tener un juego propositivo, defender hacia adelante e intentar tener el control del partido. Nosotros tenemos que jugar nuestro partido, llevarlo a un terreno donde nos sintamos fuertes, cómodos, y hacer sentir incómodo a Perú. Esa es nuestra estrategia” , comentó la noche del lunes para todos los medios de comunicación.

Además, también afirmó que aún no tiene el once definido. “Me gusta darles el equipo primero a los jugadores. No se lo he dicho a los futbolistas, ningún futbolista se debe enterar a través de los medios. Recién fue el primer día de trabajo (plantel completo) , no tengo definido al 100% el equipo, me gusta verlos, sentirlos, ver quién se adapta mejor a lo que vamos a pedir , que tengan su posibilidad hasta el último día para pelear por un puesto en la cancha”.

Es importante resaltar que el duelo ante la selección peruana será recién el tercer partido de Diego Alonso al mando de la selección uruguaya. Debutó venciendo 1-0 a Paraguay de visita con tanto de Luis Suárez, mientras que de local venció 4-1 a la ‘albirroja’ con goles de Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Edinson Cavani y el delantero del Atlético Madrid.

Perú y Uruguay se medirán el próximo 24 de marzo desde las 06:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Centenario de Montevideo, que tendrá un estadio lleno tras venderse todas las entradas que se pusieron a disposición para los hinchas locales. Luego, la ‘blanquirroja’ jugará ante Paraguay en Lima el 29 de marzo en el estadio Nacional.

Perú vs Uruguay: técnico Diego Alonso explicó por qué la bicolor es “peligrosa” y cuál es su “fortaleza” previo al partido por Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: Reuters)

URUGUAY Y PERÚ EN LA TABLA DE POSICIONES

Jugadas 16 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Uruguay y Perú se ubican dentro de los primeros cinco puestos en la tabla de posiciones. L os ‘charrúas son cuartos con 22 puntos y tiene pasaje directo por ahora, mientras que la ‘blanquirroja’ es quinta con 21 puntos y accede al repechaje ante una selección de Asia por el momento.

Los ahora dirigidos por Diego Alonso, Óscar Washington Tabárez dirigió los primeros 14 encuentros, ganaron seis partidos, empataron cuatro y perdieron otros seis. Por otro lado, los dirigidos por Ricardo Gareca ganaron seis partidos, empataron tres y perdieron siete.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron por Clasificatorias fue el empate 1-1 en Lima el pasado 02 de septiembre del 2021, en el marco de la novena jornada. Renato Tapia marcó para la ‘bicolor’, mientras que Giorgian De Arrascaeta marcó para la ‘celeste’.

André Carrillo buscando frenar a Brian Rodríguez en el Perú vs. Uruguay del 2021 en Lima que quedó 1-1. | Foto: AFP

ÚLTIMOS DUELOS ENTRE PERÚ Y URUGUAY POR ELIMINATORIAS

Mundial Qatar 2022: Perú 1-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Perú 2-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Uruguay 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 1-2 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4-2 Perú

Mundial España 2010: Perú 1-0 Uruguay

Mundial España 2010: Uruguay 6-0 Perú

Mundial Alemania 2006: Perú 0-0 Uruguay

Mundial Alemania 2006: Uruguay 1-3 Perú

Mundial Corea-Japón 2002: Perú 0-2 Uruguay

