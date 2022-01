Seis famosos peruanos contaron sus cábalas y anhelos para este 2022

La cábala significa referirse a todo el conjunto de intrigas o tramas que está llevando a cabo una persona con el claro objetivo de conseguir un propósito beneficioso. Y este término se hace popular a las 12 a.m. de cada 1 de enero. Por eso, Infobae Perú le hizo dos preguntas a cinco famosos peruanos para que nos respondan: ¿qué cábala tienen? y ¿qué anhelas para este 2022?

Mariel Ocampo - Actriz

Con una carrera exitosa en nuestro país donde es recordada por su participación en las series “1000 Oficios” y “Así es la vida”, donde interpretó a “Cassandra”, Mariel Ocampo lo dejó todo y emigró a México, donde se viene ganando un nombre en el competitivo mundo artístico de ese país. Ya ha participado en varios capítulos en las exitosas series “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Hizo una pausa para respondernos las preguntas

-Generalmente, estoy en la playa, me meto al mar y le pido al universo que saque lo malo y entre lo bueno.

-Mejorar cómo ser humano, y lo que venga afrontarlo con fuerza y fortaleza.

La actriz Mariel Ocampo se busca un camino en la actuación en México.

David “Pantera” Zegarra – Boxeador

El reconocido boxeador dejó el Perú en busca de la internacionalización en México, y en el país azteca viene creciendo como deportista, ya que no solo está teniendo peleas, sino que incluso ha sido entrenador del joven pugilista chalaco Mauricio Cole, quien debutó con una victoria ante Hugo Vega.

-Mi cábala es orar a las 12: 00 a.m.

-Anhelo ser feliz. Creo que la palabra feliz acapara tranquilidad, madurez, planificación, prosperidad, honestidad y sabiduría.

El boxeador peruano es uno de los más reconocidos en el país.

Milena Zárate – Cantante

Milena Zárate es una reconocida cantante y empresaria que tuvo un 2021 de mucho éxito, ya que brilló en la pista de “Reinas del Show”, programa producido por Gisela Valcárcel.

-Mi cábala es echarme en los bolsillos arroz y lentejas. Además, comer las 12 uvas.

-Anhelo mucha salud, y que todos mis proyectos se hagan realidad. Pido prosperidad, abundancia y trabajo.

Milena Zárate estuvo en la pista de "Reinas del show".

Martin Paisig - Cantante de Papillón

Con muchos años en la orquesta de cumbia, Papillón, Martín Paisig cantó el hit ‘Dile a él’, que sonó en todas las emisores locales y en una semana tuvo miles de reproducciones en YouTube.

-Mi cábala es pasarlo trabajando, es la mejor cábala. Así tienes chamba todo el año.

-Lo primero que anhelo es la salud y deseo un Perú cien por ciento vacunado. Y que haya más trabajo para todos en los diferentes rubros. Anhelo bendiciones y prosperidad para todos.

El cantante de Papillón tuvo un buen 2021 que espera se refleje en el 2022.

Claudia Serpa - Cantante y actriz de entretenimiento

Claudia Serpa brilló en el programa “El Reventonazo de la Chola” con sus participaciones en los sketches cómicos. Incluso, relanzó su carrera musical con el cover “Tan Enamorados”, que hasta el momento ha alcanzado casi 79 mil reproducciones y tuvo grandes presentaciones en la cadena Rústica. Eso hizo que formará parte de “El Artista del Año” aunque, pese a su talento en el escenario, quedó eliminada en la cuarta gala.

-Mi cábala es la de los calzones (risas) Más que todo lo uso por el amor de mi familia, ya que tener pareja no es mi prioridad. Me pongo calzones amarillos y me hago un baño de florecimiento, que para eso mi mamá es experta, puesto que nos baña con un enjuague de flores y perfumes. Eso te limpia de toda envidia y te atrae lo mejor.

-Anhelo este 2022 ser internacional como cantante, porque para eso vengo trabajando.

Claudia Serpa espera un 2022 con muchos éxitos.

Morelia García – Periodista

Cada sábado, Morelia García, más conocida como la ‘Wawita’, se roba las cámaras del magazine Al Sexto Día, con sus notas informativas y todo ese talento que muestra al frente de una cámara. Hizo una pausa al momento familiar que vive en Iquitos, su tierra, junto a su madre y familia para atender a Infobae.

-Para mí el Año Nuevo es una época de renovación, donde cierro mis ojos y visualizo mi futuro soñando lo que quiero hacer en este nuevo año. Una de mis cábalas principales que siempre me ha funcionado es trabajar ese mismo día de Año Nuevo, pero tiene que ser en algo que me guste, ya sea animando o que tenga que ver con mi rubro. Esa cábala siempre me funciona.

-Uno de mis deseos más grande para este 2022 es que mi familia esté con buena salud y yo quiero seguir creciendo profesionalmente. Y que el amor nunca me fallé.

SEGUIR LEYENDO: