Las 100 frases de Pedro Castillo que ha definido su gestión en el 2021

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Perú, Pedro Castillo (c), en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Desde su llegada al sillón presidencial, Pedro Castillo ha soltado un sinfín de frases durante sus diversas actividades presidenciales. Es por eso que en Infobae Perú hicimos un recuento de las 100 frases más sonadas del mandatario en el 2021.

100 FRASES DE PEDRO CASTILLO PARA RECORDAR ESTE 2021

Palabras más resaltantes del presidente peruano Pedro Castillo:

1. “Palabra de Maestro”.

2. “No más pobres en un país de ricos”.

3. “Quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria”.

4. “Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino”.

5. “El país necesita mantener el compromiso y aporte de los trabajadores y los colegios profesionales de salud”.

6. “El Estado necesita una nueva forma de hacer minería en su territorio”.

7. “Tenemos corruptos hasta para exportar”.

8. “Nosotros no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, no venimos a llamar a ahuyentar las inversiones”.

9. “Basta de persecución política a los dirigentes. Basta de callar a los pueblos”.

10. “No somos chavistas, no somos comunistas”.

11. “Que se respete la voluntad popular de este país”.

12. “El Perú es para todos peruanos”.

13. “Con el diálogo se resuelven los conflictos”.

14. “El Perú no será como Cuba o Venezuela, crecerá con su propia identidad”.

15. “¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es hablar de fujimorismo?”.

16. “El Perú no puede volver al pasado”.

17. “Mentira es lo que dicen: “que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa, que te vamos a quitar tu propiedad”.

18. “Al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda a los ojos”.

19. “Yo tengo una familia ¿Cómo crees que se va a su cama una hija, una esposa, padres, cuando te tildan de terrorista si no lo eres?”

20. “En el Perú tenemos ministros, congresistas, gobernadores y presidentes prófugos de la justicia por estar inmiscuidos en grandes problemas de corrupción”.

Foto de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Paolo Aguilar

21. “El pueblo peruano ha levantado la cabeza para decir democráticamente: ¡Vamos a salvar a la patria!”

22. “Nunca más se desestabilice, divida o se golpee a la democracia”.

23. “Llamamos a los grandes empresarios a que vayan al Perú. El Perú es minero y genera riqueza, pero esa riqueza debe sentirlo el hombre común”.

24. “Yo solamente quiero ordenar el país, salvar al país. Me indigna porque parece que hubiera una Nación dentro de otra”

25. “Yo voy a defender a la Nación de los que no tienen pan, educación, salud, de los que no son corruptos”.

26. “Que la riqueza del país sea para los peruanos”.

27. “El maltrato, el feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado, la desocupación, la delincuencia”.

28. “Tenemos que recuperar lo que se están llevando afuera las grandes empresas transnacionales”. ­

29. “Somos respetuosos del orden democrático. Somos democráticos. Somos personas de fe”

30. . “Tenemos que recuperar lo que se están llevando afuera las grandes empresas transnacionales”

31. “Hoy la población pide cambios, y no está dispuesta a renunciar a ellos”.

32. “No gobernaré desde la casa de Pizarro”

33. “El mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados”.

34. “Los peruanos y peruanas eligieron a un maestro, campesino y rondero para que dirija esta Nación y lo hicieron porque querían un cambio. No para continuar con lo mismo”.

35. “A mí nadie me va a poner la agenda, yo no tengo jefes, mi único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá”.

36. “Un maestro de escuela conoce la realidad educativa del país”.

37. “Los asuntos políticos y la confrontación impidieron mostrar nuestros logros”.

38. “Como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea: ¡Huk umalla huk sunquilla y huk maquilla!, ¡Una sola fuerza, un solo corazón y una misma dirección!

39. “Hoy junto al pueblo iniciamos la masificación del gas para todos los peruanos”.

40. “¿A alguien le he expropiado? ¡Puras mentiras!”.

41. “Hoy, nos urge la recuperación de empleos e ingresos de las familias”.

42. “Durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, casas, automóviles, fábricas y otros bienes, lo que es totalmente falso”.

43. “Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro, dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país”.

44. “Siempre han buscado atentar contra la voluntad popular”.

45. “El objetivo de estos grupos es vacar al presidente sin ningún sustento”

46. “Toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo, debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia”.

47. “Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sean más estables y prosperas”.

48. “Tenemos que desterrar la corrupción”.

49. “Diversas voces, un solo Perú”.

50. “Si hay algo que no se ha hecho en los últimos años, es escuchar al pueblo, al Perú profundo”.

Pedro Castillo EFE/Paolo Aguilar

51. “No basta el crecimiento del PBI, sino viene acompañado de bienestar social para todos”.

52. “Si el desarrollo olvida a los pobres, no es desarrollo”.

53. “Mucho se dice que esta pandemia ha demostrado la precariedad de este Estado, en realidad, lo que ha hecho; es terminar por develar todo lo que ya venía funcionando mal”.

54. “Hemos recibido un país donde la corrupción le robó a los peruanos más de veintitrés mil millones de soles al año”.

55. “No ha habido un solo día en que algunos sectores no me dejaban de tildar de comunista, terrorista”.

56. “Pregunto: ¿El Gobierno ha expropiado hasta la fecha a alguien?”.

57. “La política tiene que estar al servicio del país”.

58. “Nos preocupa que la gente no sepa cómo llevar un bocado de comida a su casa”.

59. “Nuestra prioridad, es reactivar la economía nacional”.

60. “Hemos expuesto más de una vez como está el sistema educativo”.

61. “Escenarios son sorpresas para los actores”.

62. “Las generaciones tienen su espacio y su tiempo”.

63. “Toda cosa que lastima al país, a sus instituciones, las vamos a rechazar”.

64. “No queremos lanzarnos porque hablan cosas que no son”.

65. “Yo no creo que este Congreso le deba algo a alguien”.

66. “Este es un Congreso inteligente, este es un congreso nuevo, este es un congreso puesto por el país”.

67. “Nosotros estamos pensando en el Perú”.

68. “Quien toma las decisiones no es Vladimir Cerrón, soy yo”.

69. “Traigo el corazón abierto para todos y cada uno de ustedes”.

70. “Bienvenido este espacio para hacer un Gobierno de todos los peruanos”.

| Foto: Agencia Andina

71. “Este será el gobierno donde nadie se quede atrás”.

72. “Traigan su experiencia, pero lealtad, dignidad, con transparencia”.

73. " No vamos a permitir que robemos un centavo al pueblo peruano”.

74. “Cuanto les ha costado a las poblaciones, a la sociedad, a las generaciones, tener hoy en día en la actividad social a una maestra”.

75. “Tenemos que saber valorar a la persona más humilde”.

76. “Garantizar esos derechos, significa valorar el papel que asumen las comunidades”.

77. “Es el momento de que, desde el Gobierno, desde el estado, los derechos tienen que enmarcarse en igualdad de condiciones”.

78. “Hemos llegado por ustedes, y por ustedes estamos acá”.

79. “Cuanto les cuesta aceptar a los que en las urnas no pudieron”.

80. “Leales siempre, traidores nunca”.

81. “No podemos tener a las familias en zozobra”.

82. “El Perú grita en la calle que es necesario hacer las grandes reformas constitucionales”.

83. “Hablar de las reformas constitucionales, no significa que hay que ahuyentar los capitales”.

84. “Las puertas del despacho están abiertas de una vez por todas para asignarles presupuesto”.

85. “No nos va a temblar la mano”.

86. “Tenemos que emprender, salir de estos encierros y demostrar que sí se puede trabajar junto al pueblo”.

87. “A nosotros no nos preocupa estos rumores”.

88. “Hoy en día está en boca eso que le llaman la vacancia, sí pues, yo le llamo la “vagancia”.

89. “¿Ustedes son capaces de dejarse engañar?”.

90. “Hemos pasado por muchas más cruentas y a nosotros no nos mienten”.

91. “Primero el Perú, segundo el Perú y tercero el Perú”.

92. “Un Estado tiene que estar siempre del lado del empresariado”.

93. “Se ha hecho una convocatoria a la más amplia unidad de los pueblos”.

94. “Tenemos el deber y la obligación de apoyar a los jóvenes universitarios”.

95. “Demostramos que es posible trabajar conjuntamente cuando se trata de la juventud”.

96. “El único interés que nos trae acá, es el Perú”.

97. “Quienes no conocen la patria, están mirando cualquier error que podamos cometer”.

98. “Hago una convocatoria para que encaminemos este Gobierno y vengan los mejores profesionales para encaminar esta gestión”.

99. “Lo primero que hemos hecho es garantizar la vida y la salud del pueblo peruano”

100.”Las urgencias y necesidades de nuestro pueblo no pueden esperar más”.

Plus:

“Sentémonos a conversar, no solamente por las reivindicaciones, sino por el Perú”.

SEGUIR LEYENDO