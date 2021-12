Ministro Carlos Gallardo descarta renunciar: “No es justo asumir una culpabilidad que no tengo”

Foto: Ministerio de Educación

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, afirmó hoy que no es justo asumir una culpabilidad que no tiene y consideró como una “patraña” la versión de que su hija y una congresista están involucradas en la filtración del último examen escrito de nombramiento docente.

“Esto no tiene sustento, la denuncia de la venta de pruebas es tan grave...pero basta el dicho de un testigo, sin un proceso de investigación, y se concluye que el ministro y su hija deben ir presos. ¡Que nos investiguen!”, enfatizó esta tarde en conferencia de prensa.

En ese sentido, criticó la votación de censura en su contra que el Congreso de la República tiene programado para este martes 21 de diciembre. “Estas censuras nos distraen porque tenemos que invertir tiempo y energías en preparar respuestas, aún cuando no las necesitamos, porque creo que la verdad se impondrá más temprano que tarde”.

Pese a todo ello, el titular de Educación manifestó que no siente que tenga que renunciar por la supuesta filtración de la prueba docente porque él llegó a la gestión cuando el desarrollo de la misma estaba en su etapa final.

“En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla”.

Gallardo señaló que “hay gente que inventa historias y patrañas con mucha creatividad” y que a este coro se ha sumado una pseudo organización sindical que se ha alejado de los intereses de los maestros y estudiantes y más bien, señaló, se ha convertido en un emporio económico financiero.

“Me refiero a este bastión del financiamiento de cadenas de hoteles, librerías y que ahora [invierte] en viviendas multifamiliares. No les interesa defender a los maestros o a los niños, solo tiene intereses económicos afincados en la Derrama Magisterial, que queremos devolverla a los maestros y que no siga siendo usufructuada por esta pseudo organización llamada Patria Roja. No es un sindicato, es una isla mercenaria, de gente corrompida hasta el tuétano, eso es Patria Roja. Esas siglas del SUTEP que nos enorgullecían antes en los años 70, ahora nos avergüenzan”, sentenció el ministro.

INTERPELACIÓN

El pleno del Congreso sesionará este martes 21 de diciembre para debatir y someter a votación una moción de censura presentada contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo.

Así lo anunció la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al cierre de la sesión realizada el último viernes en el Hemiciclo del Parlamento tras dar cuenta de la presentación de forma oficial de un recurso contra el titular del Minedu.

“Se ha presentado una moción de censura al ministro Gallardo, por lo cual citaríamos para el martes 21 a las 11 a.m. para ver y debatir esa moción de censura. Ese sería el único punto de agenda”, señaló Alva.

Esta decisión se debe a los cuestionamientos que tiene el titular del Minedu, por presuntos nexos con grupos extremistas, y la supuestas filtración del examen de Nombramiento Docente. La oposición, encabezada por la bancada de Renovación Popular, logró reunir la cantidad de firmas requeridas para presentar la moción. También participan legisladores de Avanza País, Podemos Perú, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

SEGUIR LEYENDO: