Comando Conjunto de las FF.AA se pronuncia tras denuncias y aseguran que “mantienen respetuosos del orden constitucional”

A través de Twitter el Comando Conjunto se pronunció tras graves denuncias

Tras conocerse el escándalo de presuntos ascensos irregulares en las instituciones castrenses, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se pronunció a través de un mensaje, donde reafirman que son respetuosos del orden constitucional.

A través de la cuenta oficial de Twitter, la entidad castrense rompió su silencio.

“Es lamentable que no se recuerde que los pronunciamientos del personal en actividad son actos de deliberación política. Las FF.AA. se mantienen respetuosas del orden constitucional, pero firmes en sus convicciones. Nuestra fortaleza está en mantenernos Unidos, Firmes y Dignos”, escribieron en Twitter.

Según este mensaje de las Fuerzas Armadas, da a conocer que los pronunciamientos hechos por integrantes activos de la institución son reflexiones políticas.

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Según el congresista Héctor Valer en conversación con RPP, los excomandantes generales no habrían denunciado el hecho semanas atrás, porque “pensaban quedarse en el cargo” más tiempo.

“Pero como fueron destituidos, ahora ellos recién hablan de lo que sabían con anterioridad. Es decir, ellos también tienen una responsabilidad por haber ocultado o callado estas informaciones que ahora lo develan después de haber sido destituidos”, cuestionó en el programa Nada está dicho de RPP.

“Si ellos no prueban lo que están diciendo, estarían en el ámbito penal, que se llama difamación agravada. Por qué lo ocultaron tantos días”, se preguntó Héctor Valer.

¿QUÉ DIJO EL EXGENERAL JOSÉ VIZCARRA?

El excomandante José Vizcarra, indicó que entre el 11 y 13 de octubre fue al Ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso: “El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario (Pacheco) estaba incómodo”.

“Fuimos a Palacio y me recibió el dichoso secretario (Pacheco) y le manifesté que no era posible el ascenso de los recomendados y el señor (Pacheco) me manifestó que todo se puede hacer si se quiere”, precisó.

Agregó que en todo momento, Pacheco hablaba en nombre del presidente Pedro Castillo y que ante ello pidió conversar con el Jefe de Estado, pedido que fue aceptado tras su insistencia y lograron juntarse el viernes 15 de octubre a las 19:00 horas.

“Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación, entonces le manifesté de esta situación y (el presidente Pedro Castillo), después de sugerirme de cómo hacer ascender al señor Ciro Bocanegra, le manifesté que no era posible porque no respetaba las reglas”, detalló.

“Yo le manifesté que si él deseaba ascenderlo le podía sugerir que haga una resolución donde él tenía la posibilidad y la capacidad de otorgarle una vacante, lógicamente le explicaba que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande porque ese señor no era merecedor de ese momento del ascenso”, contó.

WALTER AYALA, MINISTRO DE DENFENSA PONE SU CARGO A DISPOSICIÓN

Walter Ayala presentó este lunes su cargo a disposición como ministro de Defensa. Recordemos que esto se genera, luego que el ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunciara que el secretario presidencial, Bruno Pacheco Castillo, y el titular de la cartera de Defensa le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles que serían afines al gobierno.

“Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo Presidente Pedro Castillo”, expresó el Ayala.

Por la tarde, Ayala conversó con la prensa y negó que el Ejecutivo haya ejercido presiones para ascender a dos coroneles. Asimismo, aseguró que las declaraciones de José Vizcarra Álvarez, están inclinadas, ya que consideró que sus presuntas denuncias estaban politizadas.

Ayala mencionó que solo recuerda haberle enviado mensajes por WhatsApp pidiéndole a José Vizcarra que evalúe bien los ascensos a generales ya que algunos tenían denuncias.

“Yo nunca le he dicho ascienda a esta persona”, sostuvo en declaraciones a la prensa a las afueras del Palacio de Gobierno.

“El señor Vizcarra ha quedado descalificado para mí”, dijo el ex ministro de Defensa. “Pienso que hoy ha ingresado a un escenario político. Se está juntando a grupos políticos. Estoy especulando”, añadió.

