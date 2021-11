Rodrigo González aconseja a EEG tras supuesta “bomba” de Rosángela Espinoza: “No puede estar chantajeando”

Rodrigo González habla sobre Esto es Guerra y Rosángela Espinoza. (Foto: Instagram/ América TV)

A través de un enlace desde Tarapoto con Gigi Mitre, el conductor de Amor y Fuego se refirió a la supuesta “bomba” que Rosángela Espinoza supuestamente tiene contra Esto es Guerra. Como se recuerda, la modelo señaló que tenía información muy valiosa que iba a dar de qué hablar.

Ante ello, Rodrigo González y Gigi Mitre se preguntaron de qué se trata y por qué recién amenazaba con decirlo cuando fue retirada del reality.

“A qué tiene algo muy fuerte, una bomba que tiene que ser (grande) para que la veten. Si la farisela no ha logrado vetar a la Tula, imagínate qué tiene que ser esto para que le cierren todas las puertas”, señaló Rodrigo.

Cabe recordar que en su última transmisión en vivo, Rosángela dio esta información tras revelar que había sido vetado de América TV.

“Me apena muchísimo que sucedan estas cosas cuando yo no me he portado mal. Lloré ese día, me da pena que los perritos no tengan esa oportunidad, no se pudo porque estoy vetada... ¿Pueden creerlo?”, dijo la modelo en ese momento.

Además, aprovechó para lanzar un misil contra su antigua casa televisora. “¿Qué he hecho para que me veten? O tienen miedo de que yo diga la verdad...”, arremetió.

Ante ello, Rodrigo recordó que en una oportunidad Bruno Agostini señaló que existe una persona de Esto es Guerra que tiene información valiosa contra Esto es Guerra.

“Ese rumor de que alguien tenía una información ya lo había soltado Bruno Agostini, decía que cuando eso se supiese iba a haber un antes y un después” , dijo el conductor, especulando que se trataría de Rosángela.

”Siento que nos estamos acercando a saber quién es. ¿No sería la Rous que tiene más información que la debida?”, se preguntó Rodrigo, quien - con el fin de esclarecer la situación - invitó a la modelo al programa Amory Fuego.

¿ESTRATEGIA DE MARKETING O UNA BOMBA LETAL?

En otro momento, el presentador cuestionó por qué Rosángela Espinoza habla recién, cuando no tiene trabajo en Esto es Guerra.

“Ellos acumulan rencores, vuelven, nunca aclaran nada, se lanzan una bomba peor que la anterior, luego actúan como si nunca hubiera parecido eso. Entonces, uno dice, o es estrategia de marketing, o de verdad si Rosángela actúa de principios, por qué no suelta la bomba cuando tiene trabajo , por qué siempre que ella no está en la temporada o amenaza con no volver, y es ahí donde se le despierta la moral de la denuncia. Eso me hace un poco de ruido”, indicó Rodrigo.

CONSEJO A ESTO ES GUERRA

Rodrigo González habló también sobre lo que debería hacer Esto es Guerra para evitar más chantajes de la exchica reality.

“Yo creo que lo que va a tener que hacer Esto es Guerra es dejar que ella vomite todo lo que tiene dentro, vean cómo pilotean la situación y cómo lo enfrentan. Porque tener a una persona que está amenazando constantemente cada vez que decida no tenerte, que te esté chantajeando con sacar tus secretos al aire y por eso sigues. Yo creo que al final queda ella peor, porque si la vuelven a contratar, luego otra vez se calla. Ahí un doble discurso de parte de Rosángela que también hay que prestarle atención ”, resaltó.