Perritos “mini toy” y las razones por las que no debes de comprarlos

Razones por las que no debes de comprar un perrito "mini toy". (Foto:Composición)

Hoy en día sabemos de la existencia de perros en miniatura, conocidos como “Mini toys”. Estas mascotas han aparecido en los nuevos catálogos de mascotas en venta, siendo ejemplares bastante costosos. Su aspecto bastante tierno hace que muchas personas los elijan como sus fieles acompañantes.

Normalmente las personas no se pueden resistirse ante un cachorro y justamente ese es el tamaño máximo de un “mini toy”, el de un cachorro. Esto crea en la mente de las personas una idealización sobre la mascota, pues sienten que siguen siendo perros cachorros, la edad más tierna de estos animales.

Sin embargo, el desarrollo físico no sería el más sano para esta especie, pues hay que considerar que la creación de estas mascotas se debe a la intromisión del hombre en la modificación genética de los canes. Por ello, durante el aumento de edad de los “mini toy”, se presentarán enfermedades como la presión y ataques cardíacos.

El corazón de estos animales tiende a latir demasiado rápido aun estando en calma, esto podría desencadenar un infarto prematuro.

Veronica Perry, coordinadora y rescatista de East Valley Animal Shelter, un refugio ubicado en California, Estados Unidos, asegura que el boom de este tipo de mascotas comenzó hace 10 años en el país norteamericano y lamentablemente a la fecha muchos criadores de perros inescrupulosos han visto un gran negocio en vender y crear perros ínfimamente pequeños.

Según Animal Planet, este tipo de creación animal no se encuentra, ni calzaría en ninguna clasificación para una raza en particular.

Es por ello que luego se conocieron casos en los que los perros de raza Chihuahua o Yorkshire terrier, comenzaron a ser producto de pruebas para modificaciones genéticas con el objetivo de disminuir aun más su tamaño. Ya están en el mercado y la mayoría de estos ejemplares tienen un peso menor a los 2 kilos.

Perrito "mini toy". (Foto:Captura)

En Estados Unidos, según Verónica Perry ya hay varios casos en los que estos perritos son abandonados porque las personas sienten que no tienen ninguna utilidad y el tratamiento que necesitan es costoso. Los idealizan pensando que siempre serán cachorros en todo sentido y que son un objeto de complemento.

Por ello, recomienda en la medida de lo posible no adquirirlos para no fomentar más modificaciones genéticas en estos seres vivos y en el caso de que adquieras uno, debes de tomar en cuenta que su alimentación, desarrollo y tratamiento es costoso . Además de criarlo con sumo cuidado porque su cuerpo y extremidades son bastante delicadas. Así que debes de ser muy responsable antes de tomar la decisión y darles el espacio que merecen como cualquier otra mascota, pues recuerda que no son un juguete o un accesorio.

Las razas con mayor índice de modificaciones genéticas para crear a los “mini toy” son Chihuahua, Yorkshire terrier, Caniche toy, Pomeriana y Papillón.

Perrito mini toy.(Foto:Captura)

Dentro de las figuras más famosas que tienen este tipo de mascotas están, la hija de Donald Trump y Paris Hilton. La heredera de la lujosa cadena de hoteles sería quien con su exposición mediática fomentó la adquisición de estos perritos.

Recuerda que en la actualidad hay muchos perros sin hogar y están a la espera de que un humano les brinde esa oportunidad. Así que no dudes en contactarte con ONG’s de rescate animal y personas naturales que lo realizan de forma voluntaria. A continuación, te dejamos una lista de las páginas que puedes visitar si deseas adoptar.

