Miss Perú 2021: Conoce al Top 6 que continua en competencia rumbo a la corona

Esta tarde fueron elegidas las 6 candidatas que seguirán compitiendo por la corona. (FOTO: Instagram/@missperuofficial)

Este jueves 07 de octubre, la organización del Miss Perú 2021 eligió a las 6 finalistas que continuarán en competencia rumbo a la corona. En un inicio, iban a ser solo 5 las que pasarían a la siguiente ronda, sin embargo, Jessica Newton anunció que pasaría una más por votos del público.

“Por el público para pasar al Miss Perú, es una de nuestras reinas regionales...”, fueron las palabras de Newton en la conferencia.

Tras el desfile preliminar del martes 05 de octubre, donde se eligió al Top 10, el certamen del Miss Perú se realizó esta tarde con la presencia de distintas marcas, la actual Mis Perú 2021 Janick Maceta y Varo Vargas, Mister Supranational 2021.

“Fue un compromiso que acepté con mucho cariño. Mi segundo lugar como semifinalista fue lo mejor. Mi misión no era tener una banda, sino crear un cambio, ser una voz de los que no tenían. El entregar mi corona no significa que voy a dejar mi país. Es una etapa bonita y que cierro y guiaré a mi sucesora”, comentó la modelo cuando se presentó en la conferencia.

“Llegar y competir sonriendo y creando una hermandad solamente es posible si nos preparamos a un 100%. La competencia es para disfrutar, conocer y representar al Perú como debe ser”, fue el consejo que dio Vargas a las candidatas.

La conferencia de prensa tuvo lugar en el hotel Pullman de San Isidro y a través de las redes sociales de los auspiciadores presentes y del Miss Perú, se dio a conocer quienes serían las 6 candidatas que continúan en competencia.

Cabe resaltar que la gran final del Miss Perú 2021 se realizará el próximo domingo 10 de octubre y se transmitirá en vivo por la cuenta oficial del Miss Perú de YouTube.

Foto: Instagram

TOP 6 DEL MISS PERÚ 2021

Janick Maceta y Varo Vargas estuvieron a cargo de la ronda de entrevistas, donde tuvieron la difícil tarea de dar sus comentarios y darle un puntaje a las 10 candidatas. Luego de dicha ronda, fue la misma Jessica Newton quien nombraba a las finalistas. Aquí te dejamos el top 6 del Miss Perú 2021.

DANNA CASIMIRO

Foto: Instagram/@dagimiro

MARÍA FERNANDA BERNAOLA

Foto: Instagram/@mariafernanda.bernaola

MARYORI MORÁN

Foto: Instagram/@_maryorimoran

YELY RIVERA

Foto: Instagram/@yelyrivera_

MEI AZO

Foto: Instagram/@mei.yiu

CAMILA ESCRIBENS

Foto: Instagram/@camilaescribenss

CORONA DEL MISS PERÚ 2021

A través del Instagram oficial de la organización, la nueva corona que llevará la ganadora se presentó esta tarde en una fotografía donde se mostraba cada detalle. La elaboración y diseño estuvo en manos de Alejandro Arraiz.

“La nueva corona de la organización Miss Perú diseñada por el talentoso Alejandro Arraiz”, se pude leer en la publicación

(Foto: Instagram/@missperuofficial)

MISS PERÚ 2021 EN OTROS PAÍSES

Este año, el certamen de belleza se realizará de manera virtual y al ser transmitido por YouTube, los usuarios podrán verlo en vivo desde diferentes países. Aquí te dejamos los horarios de los países, para que disfrutes de la competencia

- Colombia: 7:00 p.m.

-Ecuador: 7:00 p.m.

-Chile: 9:00 p.m.

-México: 7:00 p.m.

-Venezuela: 8:00 p.m.

-Bolivia: 8:00 p.m.

-Argentina: 9:00 p.m.

-Brasil: 9:00 p.m.

-Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

-España: 3:00 a.m. del lunes 11 de octubre

SEGUIR LEYENDO