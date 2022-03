Pitbulls en la mira: cómo evitar la agresividad en esta raza, según los expertos

Los pitbull son perros con una reputación mala, por decir lo menos. Existen muchos lugares en el mundo, como Brasil, Canadá y Nueva Zelanda, donde se prohíbe o restringe su tenencia debido a que son considerados demasiado peligrosos y violentos (Getty Images)

Una mujer de 87 años murió después de ser atacada por un perro de raza pitbull. El ataque tuvo lugar cuando la señora intentaba evitar que el animal mordiera a su mascota, un caniche. El hecho ocurrió el viernes por la mañana en la ciudad de Realicó, en la provincia de La Pampa. La mujer, llamada Hilda Griotti, había sido internada en un hospital de la ciudad de General Pico, pero falleció a 24 horas de la agresión.

Hasta el momento, las autoridades policiales no pudieron identificar al dueño del pitbull que provocó la muerte de Griotti. “Las pruebas y los indicios están incorporados en la causa. Vamos a ver si sirven como para determinar quién es el dueño”, afirmó el comisario de Realicó, Leandro Ernst. Y completó: “Hay elementos. Y convocamos a quien sepa algo, que declare ante el fiscal o en la comisaria. También es el compromiso de la sociedad de aportar la identidad. Esto no es algo que trabajamos todos los días. No es fácil probar la tenencia de este perro ahora. Es un poco de compromiso y solidaridad”.

Según contó el mismo uniformado, después del ataque el perro fue atado de un árbol y murió por asfixia, ya que se ahorcó con su propia soga en su intento por soltarse. En tanto, la mujer de 87 años falleció el mismo sábado por la noche, a más de 24 horas de haber sido atacada.

Este nuevo ataque puso nuevamente sobre el tapete el dilema de si esta raza es agresiva o si la responsabilidad es exclusiva de la crianza de parte de su tutor. Muchos dueños de este tipo de perros indican que no son más o menos peligrosos que otros canes, y que su reputación es simplemente una exageración.

“El comportamiento del perro depende de la genética, el ambiente y los aprendizajes, estos dos últimos ya tienen influencia desde la segunda etapa de la gestación del animal y durante todo el desarrollo comportamental que se extiende hasta la pubertad" (Getty Images)

Mitos y verdades sobre los pitbull

A menudo, los defensores de esta raza y otras catalogadas como peligrosas aseguran que los comportamientos agresivos se deben a una mala crianza de los dueños, y que con una buena educación el perro puede ser muy manso y cariñoso. Los detractores, por su parte, dicen que no hay poder humano que logre controlar los instintos agresivos de estas razas, y que lo mejor es esterilizarlos para evitar su procreación. Pero entre las dos posturas hay un punto medio.

“Lamentablemente la agresividad canina sigue siendo noticia frecuente en diarios, radio y televisión. Es penoso que aún mueran personas por el ataque de perros que muchas veces son propiedad de familiares o vecinos. Esto, que puede prevenirse y evitarse, evidencia, además del manejo inadecuado, la falta de responsabilidad y respeto hacia los otros (personas y animales) de parte de sus dueños ”, explicó a Infobae la médica veterinaria Silvia Vai, especialista en etología clínica, perros y gatos.

Para Vai, se trata de “una raza con importante masa muscular y desarrollo de mandíbula y músculos masticatorios”. “La falta de autocontroles en el individuo puede llevar a que genere lesiones importantes en un otro (perro o persona). Por eso, es fundamental que los perros de esta raza tengan un buen desarrollo comportamental y un manejo adecuado durante toda su vida evitando malos tratos que predisponen a miedos ansiedad y agresividad ”, agregó la especialista.

“El comportamiento del perro depende de la genética, el ambiente y los aprendizajes, estos dos últimos ya tienen influencia desde la segunda etapa de la gestación del animal y durante todo el desarrollo comportamental, que se extiende hasta la pubertad. Es necesario recordar que, aunque a veces sorprendan sus reacciones a quienes desconocen como se comunica esta especie, el perro, salvo pocas excepciones, no comienza a morder de un día para otro. Para imponerse o defenderse, previo a morder, emite muchas señales que indican que finalmente lo hará si continúan las condiciones que generan el conflicto”.

La socialización a una edad temprana, el entrenamiento y el historial de vida del can son algunos de estos factores, los cuales deben ser considerados con tiempo y cuidado, ya que cada perro reaccionará y se adaptará a su ambiente de manera distinta (REUTERS)

Según el doctor Juan Enrique Romero, médico veterinario, durante los últimos 13 años se produjeron alrededor de 85 muertes en Argentina provocadas por perros. Sin embargo, sostiene que no tiene que ver con la raza del animal sino con la crianza de su tutor. Además, agrega que lo que importa es el tamaño del animal ya que no es lo mismo una mordida de un perro de más de 20 kilos que la provocada por uno más pequeño.

“El temperamento es lo que trae el perro de cuna y el carácter es lo que le formamos. Un pitbull o un dogo argentino tienen una potencia de mordida, a veces, de 350 kilos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y tiene porte. Entonces no es lo mismo que te muerda un pitbull a que te muerda un caniche. Pero puede ocurrir que un caniche sea más agresivo que un pitbull según cómo haya sido criado ”, dijo el especialista a este medio.

Para el doctor, el perro no es el responsable, pero sí su tutor. “Echarle la culpa a la raza de un perro es como echarle la culpa de que un auto pasa un semáforo en rojo a la marca del automóvil y no a su conductor. El responsable del manejo del automóvil es el hombre, el responsable del manejo, el dueño o tutor de un perro, es siempre el hombre”, agregó.

En esa línea el doctor Romero indicó que “es importante la educación del animal, ya que no es un problema de raza sino de estructura”. “Mis mejores pacientes son pitbull o rottweiler porque sus tutores son responsables y saben que tienen un animal de gran porte y con una gran potencia de mordida y por eso siguen todos los pasos necesarios para que su mascota esté bien educado y pueda convivir sin problemas en la sociedad”.

Agresivos, peligrosos o asesinos, los mitos y estereotipos sobre la raza pitbull rondan desde hace mucho tiempo (Cuartoscuro)

Estos son tres pasos básicos que deberían seguir los tutores para educar a los animales de compañía:

1. Desmadrarlo a los 60 días

Cualquiera de los animales (mestizos o de raza) deben ser retirados de la madre como mínimo a los 60 días de edad para permitir la inhibición de la mordida, “En muchos casos suelen retirarlos mucho antes”, dijo Romero.

2. Sociabilizarlo

Si bien muchos dicen que a los perros no hay que sacarlos a la calle antes de los cuatro meses, para Romero pueden ir en brazos o en una mochila con su tutor. No es necesario que estén en el suelo de la calle. Lo que sí es importante es que, entre los dos y cuatro meses, los perros estén junto a sus tutores y los acompañen en todo lo que se pueda.

3. Adiestrarlo

Entre los 4 y 8 meses del perro, etapa denominada como “período de los miedos”, es imprescindible enseñarle y ponerle límites sobre las cosas que se pueden hacer y aquellas que deben evitar.

Agresivos, peligrosos o asesinos, los mitos y prejuicios sobre la raza pitbull rondan desde hace mucho tiempo. El especialista es claro cuando afirma que cualquier perro superior a los 20 kilos se transforma en posiblemente peligroso si se ignoran las pautas de su crianza. “ Hay que evitar tener un perro por impulso, adoptar un perro es una decisión familiar que tiene que ir acompañada por una serie de recomendaciones como concretar el destetado en tiempo y forma, que conozca el medio que lo rodea, y que hay cosas a las que les debe tener miedo y precaución”, concluyó.

