Las tortugas: 5 características de los reptiles más longevos

Las tortugas son reptiles que cuentan con duros caparazones que les sirven para protegerse de los depredadores. Se ubican dentro del grupo de reptiles más antiguos y primitivos, habiendo evolucionado hace millones de años. Viven en todo el mundo y en casi todos los tipos de clima.

Al igual que otros reptiles, las tortugas son de sangre fría. Muchas especies de tortugas suelen esconder la cabeza dentro del caparazón cuando son atacadas por depredadores. Sin embargo, no todas pueden llegar a hacerlo. Forman parte de una de las cuatro familias principales de reptiles, junto con los cocodrilos, lagartijas, serpientes y tuátaras. A lo largo de la historia lograron fascinar a la humanidad.

1- La historia de las tortugas

Su historia evolutiva se extiende a unos millones de años antes de la Era Mesozoica, conocida como la Era de los Dinosaurios. El ancestro Testudine más temprano era un lagarto llamado Eunotosaurus, que vivió en los pantanos de África hace 260 millones de años. Tenía costillas anchas y alargadas que se curvaban a lo largo de su espalda, una versión temprana de los caparazones de las tortugas posteriores. Luego, durante millones de años, la Tierra fue el hogar de una serie de tortugas prehistóricas verdaderamente monstruosas, entre las que se encontraban Archelon y Protostega. Cada una de ellas pesaba casi dos toneladas.

2- Cuánto viven las tortugas

En la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, habita una criatura que Guinness World Records calificó como el “animal más antiguo del mundo en tierra”. Su nombre es Jonathan y es una tortuga gigante. Según Guinness World Records, Jonathan tenía 187 años en 2019. Había nacido en 1832, durante el reinado de la reina Victoria, y ya tenía 80 años cuando el Titanic se hundió en el Atlántico Norte.

Jonathan y otras tortugas gigantes no son las únicas tortugas que viven mucho tiempo, según Jordan Donini, profesor de biología y ecologista de tortugas en Florida SouthWestern State College. “Las tortugas marinas pueden vivir de 50 a 100 años, y las tortugas de caja pueden vivir más de un siglo”, dijo al sitio WordsSideKick.com. De hecho, los científicos no conocen el límite superior de la esperanza de vida de muchas especies de tortugas, simplemente porque los seres humanos individuales no viven lo suficiente para averiguarlo.

3- Diferentes especies de tortugas

Existen aproximadamente 350 especies de tortugas que son Cryptodira. Estos son reptiles que pueden retraer sus cabezas hacia sus caparazones cuando se sienten amenazados. El resto son Pleurodira, o tortugas de cuello lateral, que doblan sus cuellos hacia un lado cuando retraen sus cabezas.

También hay otras diferencias anatómicas, más sutiles, entre estos dos subórdenes. Por ejemplo, las conchas de los criptodiros están compuestas por 12 placas óseas, mientras que los pleurodiros tienen 13, y también tienen vértebras más estrechas en sus cuellos. Las tortugas de Pleurodira están restringidas al hemisferio sur, incluidas África, América del Sur y Australia. Los criptodiros tienen una distribución mundial y representan la mayoría de las especies conocidas de tortugas.

Jonathan, la tortuga que ingresó al Guiness

4- Cuál es el tamaño de las tortugas

No se puede saber exactamente el tamaño promedio de las tortugas ya que existen diferentes tipos. Para tener una idea, la especie de tortuga marina más grande es la tortuga laúd que tiene un peso de 272 a 680 kilos y mide alrededor de 139 a 160 centímetros de largo, de acuerdo con la World Wildlife Federation (WWF). La tortuga de Galápagos crece hasta 183 cm de largo y pesa hasta 260 kg. La tortuga de agua dulce más grande de América del Norte es la tortuga cocodrilo. Puede crecer hasta 80 cm de largo y pesar hasta 91 kg. La tortuga de caparazón blando gigante Yangtzé es la tortuga de caparazón blando más grande. Mide hasta 1 metro de ancho y pesa hasta 140 kilos. Es una especie muy rara que lleva muchos años en peligro de extinción y su última hembra murió en abril de 2019.

5- ¿Son sordas las tortugas?

Si bien no cuentan con orejas, no son sordas. Las aletas delgadas de la piel recubren los huesos internos del oído, que reciben vibraciones y sonidos de baja frecuencia. Debido a que sus caparazones proporcionan un alto grado de protección, las tortugas no han desarrollado las capacidades auditivas avanzadas de otras especies como ñus y antílopes.

