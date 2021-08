Los científicos no conocen el límite superior de la esperanza de vida de muchas especies de tortugas (REUTERS)

En la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, vive una criatura que Guinness World Records ha calificado como el “animal más antiguo del mundo en tierra“. Su nombre es Jonathan y es una tortuga gigante. Según Guinness World Records, Jonathan tenía 187 años en 2019. Nacido en 1832, durante el reinado de la reina Victoria, ya tenía 80 años cuando el Titanic se hundió profundamente en el Atlántico Norte.

Jonathan y otras tortugas gigantes no son las únicas tortugas que viven mucho tiempo, según Jordan Donini, profesor de biología y ecologista de tortugas en Florida SouthWestern State College. “Las tortugas marinas pueden vivir de 50 a 100 años, y las tortugas de caja pueden vivir más de un siglo”, dijo a WordsSideKick.com. De hecho, los científicos no conocen el límite superior de la esperanza de vida de muchas especies de tortugas, simplemente porque los seres humanos individuales no viven lo suficiente para averiguarlo.

Entonces, ¿por qué las tortugas viven tanto tiempo? “Hay una respuesta evolutiva y una respuesta biológica”, sostuvo Lori Neuman-Lee, profesora asistente de fisiología en la Universidad Estatal de Arkansas que estudia tortugas y otros reptiles.

La respuesta evolutiva es relativamente sencilla: a los animales como las serpientes y los mapaches les encanta comer huevos de tortuga. Para transmitir sus genes, las tortugas tienen que vivir mucho tiempo y reproducirse con frecuencia, a veces varias veces al año, y poner muchos huevos. “Es algo asombroso que el mundo no esté invadido por tortugas, dada la cantidad de crías que tienen”, añadió Neuman-Lee.

. Una pista de la longevidad de las tortugas radica en sus telómeros, estructuras compuestas por hebras de ADN no codificantes que cubren los extremos de los cromosomas (REUTERS)

El mecanismo biológico detrás de la longevidad de las tortugas es más complicado, advierte una investigación publicada en la revista Live Science. Una pista de la longevidad de las tortugas radica en sus telómeros, estructuras compuestas por hebras de ADN no codificantes que cubren los extremos de los cromosomas. Estas estructuras ayudan a proteger los cromosomas a medida que las células se dividen. Con el tiempo, los telómeros se acortan o se degradan, lo que significa que ya no pueden proteger sus cromosomas, lo que genera problemas con la replicación del ADN. Y los errores en la replicación del ADN pueden provocar problemas como tumores y muerte celular.

Pero las tortugas exhiben una tasa más baja de acortamiento de los telómeros en comparación con los animales de vida más corta, advirtió Neuman-Lee. Esto significa que son más resistentes a ciertos tipos de daño que pueden surgir de errores de replicación del ADN.

Los científicos no han confirmado todos los factores que contribuyen a la larga vida de las tortugas, pero han propuesto algunas ideas. En un artículo publicado el 8 de julio en la base de datos de preimpresión bioRxiv que aún no ha sido revisado por pares, un equipo de científicos exploró una serie de mecanismos y sustancias que conducen al daño celular y la muerte, y observó cómo las células de varias especies de tortugas, incluidas de una tortuga gigante (como Jonathan), responden.

Según el documento, las tortugas gigantes y algunas otras especies de tortugas parecen poder protegerse de los efectos a largo plazo del daño celular. Lo hacen matando rápidamente las células dañadas, mediante un proceso llamado apoptosis o muerte celular programada.

Las tortugas gigantes y algunas otras especies de tortugas parecen poder protegerse de los efectos a largo plazo del daño celular (REUTERS)

Un tratamiento indujo el estrés oxidativo, un tipo de estrés que ocurre naturalmente en las células vivas. El estrés oxidativo es causado por radicales libres, que son moléculas altamente reactivas formadas naturalmente por procesos metabólicos. Cuando fueron tratadas, las células de tortuga rápidamente sufrieron apoptosis.

“Una de las cosas que este artículo refuerza es la idea de que la apoptosis realmente controlada es realmente valiosa, porque si hay una célula que tiene daño, entonces si un organismo puede eliminarla rápidamente, eso puede evitar cosas como el cáncer”, subrayó Neuman-Lee.

De hecho, las células de todas las especies menos una no respondieron a un tratamiento que supuestamente interrumpiría una enzima llamada ligasa, que es esencial para el proceso de replicación del ADN. En otras palabras, la ligasa de las tortugas continuó funcionando correctamente. “Aún no se ha determinado si esto significa que estas tortugas son completamente resistentes a los problemas de replicación del ADN”, destacó el experto. Y finalizó: “Pero es una posible respuesta a por qué las tortugas son tan longevas”.

