A los amigos de Nicolás Maduro no debe confiarse ninguna gestión mediadora

La aplastante mayoría del pueblo de Venezuela ha rechazado la dictadura de Nicolás Maduro y votado por un cambio democrático . Lo hizo bajo reglas electorales completamente desiguales impuestas por ese régimen autocrático y venció por una diferencia cercana al 40% que no deja margen de duda o error. Para desesperación del dictador no se pudo legitimar el fraude y los vencedores han podido documentar su aplastante victoria.

Maduro anunció que si no se alzaba con la victoria electoral habría un baño de sangre y ya lo está implementando contra un electorado cuya única arma han sido las boletas.

Lo que ocurre en Venezuela ha emplazado a la autodenominada izquierda regional —sean partidos o gobiernos— a clarificar sin nuevos juegos de palabras de qué lado de la ecuación política finalmente se ubican: con la democracia o con la dictadura . No todos aprueban este examen .

Las últimas declaraciones y propuestas de los presidentes Lula Da Silva , Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador no dejan lugar a duda que están dirigidas a hegemonizar las iniciativas diplomáticas para promover falsas soluciones negociadas que contribuyan a sostener a Maduro y con él la agonía del pueblo venezolano por otra década. La lección es que a los que hasta ahora han tenido relaciones complacientes o próximas al régimen de Maduro no se les debe confiar el liderazgo de las gestiones internacionales sobre la actual coyuntura en Venezuela.

La única negociación que puede ofrecérsele a Maduro, como ha expresado María Corina Machado, es la de una transición pacífica y ordenada del poder al presidente electo Edmundo González. Como ella misma ha expresado, no es posible considerar la realización de nuevas elecciones ni la cohabitación de los demócratas electos con la sangrienta narco dictadura de Maduro. Eso sería un ultraje a los millones de venezolanos que votaron por el cambio y hoy arriesgan sus vidas por defender el resultado de la elección. La única negociación win-win entre los ganadores y los perdedores de estas elecciones es cómo abandonan el poder los segundos. No puede haber trato equitativo desde ninguna perspectiva porque no son iguales los representantes de una dictadura derrotada en las urnas y los representantes del cambio democrático electos por el 67% de la población.