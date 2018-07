Si, una vez que el cliente en cuestión ha analizado qué hacer con cada activo y ha determinado – junto con asesores – la estructura patrimonial que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos, aún no está conforme con el nivel de impuestos que tendrá que abonar, la única opción que esta persona tendría sería la de establecer su residencia fiscal en un país donde se sienta cómodo respecto del nivel de impuestos a pagar, lo cual es perfectamente posible siempre y cuando el cliente está dispuesto a dejar su país para mudarse a otro. Ello porque, contrariamente a lo que muchos piensan, el tener nacionalidades adicionales a las del país de residencia original no suma absolutamente nada a los efectos de la planificación patrimonial. Inclusive, podría restar. Ello es así ya que, salvo en los casos de Estados Unidos y Eritrea (más algún otro que me puedo estar olvidando), los sistemas tributarios están basados en el concepto de "residencia" y no de "nacionalidad". Esto quiere decir que uno no paga impuestos de acuerdo con la nacionalidad que posee sino de acuerdo al país en el cual reside.