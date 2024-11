Donald Trump advirtió a los países del BRICS que se enfrentarán a aranceles del 100% si intentan debilitar al dólar

Durante la campaña, Trump prometió imponer aranceles masivos a los productos extranjeros (Allison Robbert/Pool vía AP)

Donald Trump exigió este sábado a los países miembros del BRICS que se comprometan a no crear una nueva moneda ni a respaldar otra que sustituya al dólar estadounidense o se enfrentarán a aranceles del 100%.

“Requerimos un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda que reemplace al poderoso dólar estadounidense, o se enfrentarán a aranceles del 100%, y deben esperar decir adiós a vender en la maravillosa economía estadounidense”, escribió el presidente de Estados Unidos en su plataforma de medios sociales, Truth Social.

“Pueden ir a buscar a otro ‘bobo’. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debería decir adiós a Estados Unidos”, agregó.

El dólar, que domina el comercio y los negocios internacionales, enfrenta desafíos por parte de miembros del bloque como Rusia y China, que han abogado por sustituirlo como moneda de reserva mundial.

Los países del BRICS se reunieron el pasado mes de octubre en la ciudad rusa de Kazán (REUTERS/Maxim Shemetov)

La propuesta de una moneda conjunta del grupo fue presentada en la cumbre BRICS de 2022 en Sudáfrica.

En octubre, Vladimir Putin acusó a las potencias occidentales de “convertir el dólar en un arma”, señalando en una cumbre del BRICS en Kazán que las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión a Ucrania han “socavado la confianza en esta moneda y disminuido su poder”.

El tema central de la cumbre en cuestión, en la cual estuvieron presentes los líderes de Irán, India, China, entre otros, fue la alternativa propuesta por Rusia para poder eludir el dólar estadounidense por medio de la creación de un nuevo sistema de mensajería de pagos que lleva el nombre de “BRICS Bridge”. El mismo utiliza las monedas digitales, blockchain y tokens y los rusos lo promocionan como la principal alternativa a Swift (el sistema de mensajería segura que es empleado para gestionar billones de dólares en pagos bancarios alrededor del mundo). En su discurso, Putin también dijo: “No rechazamos ni luchamos contra el dólar. Pero si no se nos da la oportunidad de utilizarlo, ¿qué podemos hacer? Entonces nos vemos obligados a buscar alternativas”.

Otro de los objetivos que tenía Rusia en la cumbre era demostrarse distante a la idea de aislamiento producido por las sanciones. “El proceso de formación de un mundo multipolar está en marcha”, dijo Putin. Sin embargo, a principios del mes de octubre, los ministros financieros de China, India y Sudáfrica no estuvieron presentes en la reunión de funcionarios de Finanzas del BRICS, dando a entender que su interés por la propuesta rusa es escaso. “Asienten con la cabeza, escuchan educadamente a Rusia. Pero aún no hay señales de que esta iniciativa se convierta en viral y vaya a aplicarse en la vida real”, indicó al Financial Times Alexandra Prokopenko, miembro del Carnegie Russia Eurasia Center de Berlín.

Por su parte, la advertencia de Trump a los países del BRICS se suma a medidas similares dirigidas a México, Canadá y China en la última semana.

El presidente electo advirtió que impondría aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas y canadienses, y un 10% adicional a los bienes chinos, acusando a estos países de facilitar la migración ilegal y el tráfico de drogas.

La escalada de tensiones llevó al primer ministro canadiense Justin Trudeau a realizar una visita de emergencia a la residencia de Trump en Mar-a-Lago el viernes por la noche.

Justin Trudeau dijo que tuvo una “excelente conversación” con Donald Trump tras la polémica por los aranceles (AP Foto/Carolyn Kaster)

Trump calificó este sábado de “muy productivo” el encuentro que sostuvo con Trudeau, quien se comprometió a trabajar para atajar la “epidemia de las drogas” en Estados Unidos, como dijo el republicano.

“(En la reunión) dejé muy claro que Estados Unidos ya no se quedará de brazos cruzados mientras nuestros ciudadanos se convierten en víctimas del flagelo de esta epidemia de drogas, causada principalmente por los carteles de la droga y el fentanilo que llega a raudales desde China”, señaló hoy Trump, también en su red social Truth.

“La crisis del fentanilo y las drogas que ha diezmado tantas vidas como resultado de la inmigración ilegal, acuerdos de comercio justo que no ponen en peligro a los trabajadores estadounidenses y el enorme déficit comercial que Estados Unidos tiene con Canadá”, agregó.

Según fuentes del Gobierno canadiense, ambos abordaron asuntos como comercio, seguridad fronteriza, fentanilo, OTAN, Ucrania, China, energía y la próxima cumbre del G7, que se celebrará en Canadá.

Trump, quien aseguró una victoria electoral decisiva este mes, hizo campaña con la promesa de imponer aranceles masivos a los productos extranjeros, incluidos aranceles adicionales del 60 % a las importaciones chinas.