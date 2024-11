En la previa de la cumbre del G20 en Brasil, Ursula von der Leyen subrayó la importancia económica y estratégica del acuerdo UE-Mercosur

Ursula von der Leyen mantuvo un encuentro con Lula da Silva en la previa de la cumbre del G20 en Rio de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó este domingo la “importancia económica y estratégica del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur” en un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en vísperas de la reunión del G20 el lunes y martes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

“Discutimos sobre la relación UE-Mercosur. Un acuerdo de gran importancia económica y estratégica”, dijo la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, tras reunirse con Lula da Silva el primer día de su estancia en Brasil.

La política alemana defendió este acuerdo que lleva más de dos décadas de negociaciones el mismo día en que el presidente francés, Emmanuel Macron, dejó claro a su homólogo argentino, Javier Milei, que su Gobierno no firmará el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) “tal como está”, por lo que pidió renegociarlo para encontrar un marco aceptable para todos.

“No creemos en el acuerdo tal como se negoció”, afirmó Macron este domingo en unas declaraciones a medios franceses desde el aeropuerto de Buenos Aires antes de salir hacia Río de Janeiro para la cumbre del G20.

“No podemos decir a los agricultores franceses y europeos que cambien sus prácticas, que dejen de usar ciertos productos fitosanitarios (...) y al mismo tiempo abrir nuestros mercados a importaciones masivas de productos que no respetan los mismos criterios”, insistió.

Macron recordó que el acuerdo comercial UE-Canadá incluye garantías para evitar la entrada en los mercados europeos de carne producida con hormonas o antibióticos. “Esas garantías no las tenemos hoy con Mercosur”, recalcó.

Una protesta contra el cambio climático en el marco del encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno del G20 que se reúnen este lunes y martes en Río de Janeiro (REUTERS/Tuane Fernandes)

El presidente francés dijo que es necesario un acuerdo que defina “un buen marco de inversiones que abra algunos sectores”, lo que permitiría desarrollar una colaboración en cuestiones como materiales estratégicos, como el litio.

“Pero no se debe sacrificar a la agricultura europea. Es lo que he dicho. Si somos razonables, hay un camino posible, pero no se hará en detrimento de nuestra agricultura”, sentenció.

Sobre los objetivos del G20, Von der Leyen agradeció a Lula su “liderazgo”. “El mundo necesitaba unirse. Y ustedes lo lograron en Río”, subrayó la presidenta de la Comisión Europea.

“Europa apoya plenamente vuestra Alianza Global contra el hambre y la pobreza”, añadió Von der Leyen, en un espaldarazo a uno de los objetivos del presidente brasileño.

La política alemana señaló que acudía a la cita “totalmente dispuesta a apoyar las ambiciones de la presidencia brasileña”.

El objetivo de la conservadora alemana en esta reunión del G20 del lunes y martes es “profundizar” las alianzas globales de la Unión Europea y crear otras nuevas en un momento en el que “importa más que nunca”.

Los jefes de Estado y de Gobierno del G20 se reúnen este lunes y martes en Río de Janeiro, en medio de profundas divisiones por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, por la propuesta de crear un impuesto a los superricos y por las diferencias para abordar una transición energética justa.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este domingo a los líderes del G20, “dar un paso adelante” por la paz en la Franja de Gaza, Líbano, Ucrania y Sudán.

(Con información de EFE)