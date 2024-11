Los videos de las brutales torturas de los terroristas de Hamas a los civiles palestinos interrogados en Gaza

Los terroristas de Hamas torturan a civiles palestinos en Gaza

El Ejército de Israel informó este domingo que, en el marco de sus operaciones militares en la Franja de Gaza, encontró “miles de horas” de impactantes imágenes que muestran a terroristas de Hamas torturando a civiles palestinos en el enclave.

Las imágenes publicadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son contundentes: en las mismas se puede observar a prisioneros encapuchados, encadenados al suelo y al techo en posiciones dolorosas. Los hombres, inmovilizados, parecen retorcerse de dolor mientras reciben golpes durante los brutales interrogatorios.

“Durante la actividad terrestre en la Franja de Gaza, las FDI y las fuerzas de la ASI descubrieron videos que prueban graves abusos perpetrados por la organización terrorista Hamas contra la población civil de la Franja de Gaza. El material descubierto expone los brutales métodos de Hamas para interrogar a civiles, violar los derechos humanos y oprimir sistemáticamente a los residentes sospechosos de oponerse al gobierno de la organización”, señalan las FDI en un comunicado.

En el extenso video -de casi 46 minutos-, se pueden observar varias situaciones de torturas captadas por las cámaras de seguridad de una base de Hamas en el norte de Gaza. De acuerdo a lo detallado por el Ejército, las imágenes son de los años 2018-2020.

Los videos fueron encontrados por el Ejército de Israel durante su operación militar en Gaza

“Estos materiales revelan los métodos de las organizaciones terroristas de Hamas para gobernar la Franja de Gaza, imponer el terror, perjudicar a los civiles vulnerables de Gaza y atentar contra su libertad de expresión”, indican las FDI.

Entre los torturados por Hamas hay hombres acusados de colaborar con Israel, así como opositores al gobierno del grupo terrorista en Gaza, homosexuales y adúlteros.

Daily Mail se hace eco este domingo de estos videos, y recuerda el caso de Abdul, un joven que arriesgó su vida para cruzar la frontera hacia Israel o Egipto. En su diálogo con i24News, relató los brutales interrogatorios que sufre la población por parte de los terroristas, lo que coincide con las imágenes divulgadas por el Ejército israelí.

“Me pusieron en una habitación diminuta. No me dejaban dormir ni ir al baño. No había comida. Me torturaban tan gravemente… A veces me ataban los pies y me golpeaban con un palo. Cada poco tiempo me volvían a arrestar y me torturaban de la misma manera”, contó Abdul.

Y agregó: “Me hicieron jurar por el Corán que no seré gay de nuevo”.

Entre los interrogados hay palestinos acusados de colaborar con Israel, otros que criticaron al régimen de Hamas en Gaza, así como homosexuales y adúlteros

Por su parte, Hamza Howidy, de 27 años, relató a Daily Mail la tortura que sufrió en Gaza tras protestar contra el régimen de Hamas. “Ellos te torturaban hasta quebrarte para que dijeras lo que quisieran”, afirmó, recordando los gritos de otros manifestantes desde habitaciones contiguas. En 2019, según mencionó, fue detenido cerca de Jabalia. Durante su arresto, los terroristas confiscaron su computadora y revisaron sus conversaciones personales, criticando especialmente aquellas con su novia.

Howidy afirmó que castigos severos y hasta la pena de muerte podrían imponerse a quienes fueran acusados de colaborar con Israel o ser homosexuales. Relató el caso de un hombre torturado tres veces por semana durante tres años, al que le introdujeron objetos y que, tras ser declarado inocente, disparó contra el oficial de Hamas que lo había denunciado, que era su tío.

Civiles palestinos que lograron huir de Gaza relataron las torturas que sufrieron por parte de los terroristas de Hamas

Después de que su familia pagara un rescate, Howidy logró escapar de Gaza cruzando la frontera egipcia en septiembre del año pasado y finalmente encontró refugio en Europa. Según explicó, su familia también huyó, pues le advirtieron que, de regresar, sería ejecutado.

La desconfianza en Gaza se ha intensificado. “Simplemente no puedes saber quién es un informante de Hamas o no”, añadió Howidy, mencionando el caso de un amigo obligado a divorciarse tras ser arrestado por una acusación. Aseguró que, pese al odio creciente hacia Hamas, el control de la organización extremista sobre los medios y el miedo generalizado dificultan la expresión pública de rechazo.

“La gente fuera de Gaza llama a Hamas luchadores por la libertad cuando están matando a palestinos inocentes”, dijo, y aclaró que en la actualidad son “rehenes de Hamas” en el enclave palestino.

Un palestino permanece colgado durante un interrogatorio

Un ex oficial de inteligencia israelí, identificado como Guy C, comentó a ese medio británico que el fallecido jefe de Hamas, Yahya Sinwar, había detenido a “miles” en su búsqueda obsesiva de colaboradores.

Según Guy C, algunas de las torturas incluían fundir plástico sobre la piel y aplicar descargas eléctricas en postes públicos o a través de cables en los cuerpos de los detenidos, además de arrastrarlos con cadenas hasta la muerte. También explicó que los cuerpos de estas víctimas eran dejados sin ceremonias funerarias, exhibiendo un letrero que los identificaba como colaboradores.

Por su parte, Ahmed Fouad Alkharib, ahora miembro del Atlantic Council en EEUU, calificó a la tortura extrema como un pilar fundamental en la estrategia de Hamas para instalar el miedo y silenciar cualquier oposición en Gaza.