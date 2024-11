“A mi hermana la cambiaron al nacer hace 50 años”: el regalo de Navidad que condujo a un impactante descubrimiento

Estas dos mujeres fueron intercambiadas en el hospital y 50 años después descubren la verdad

A veces, el azar se encarga de revelar secretos que se esconden bajo el polvo de los años, como si esperaran el momento preciso para cambiar vidas enteras. Así sucedió un simple regalo de Navidad cambió para siempre la vida de dos familias en el Reino Unido. Tony recibió una prueba de ADN como obsequio en 2021 y rápidamente se entusiasmó... Sin embargo, lo que él imaginaba como una forma de descubrir la historia de su linaje, de explorar la bruma de sus raíces familiares, terminó por exponer un error que se había mantenido en silencio durante más de cinco décadas: su hermana, Jessica, con quien compartía una infancia y un pasado, no era en realidad su hermana biológica.

Un análisis concluyente de Ancestry.com trazó una conexión inesperada con otra mujer llamada Claire. La revelación, brutal en su claridad, sacudió la realidad de ambas familias: las niñas habían sido intercambiadas al nacer en 1967 en un hospital de West Midlands.

En aquellos años, los hospitales británicos confiaban en etiquetas escritas a mano, en rudimentarias tarjetas de identificación colocadas sobre las cunas. El destino de ambas mujeres fue sellado cuando sus madres, tras la fatiga del parto, descansaban sin saber que esa frágil estructura de identificación no bastaría para proteger la identidad de sus hijas. Fue en esa primera noche, en la penumbra de la sala de maternidad, que las niñas fueron confundidas, iniciando dos vidas en direcciones opuestas.

Para Joan, el descubrimiento de su hija biológica llegó como una respuesta desgarradora a preguntas que nunca había formulado en voz alta, un alivio y un dolor a la vez. Después de años de crianza y amor inquebrantable hacia Jessica, tuvo que enfrentar la inesperada revelación de que Claire, una mujer desconocida hasta ese momento, compartía su sangre.

El encuentro entre ambas, dos extrañas unidas por una casualidad despiadada, resultó revelador. Joan sintió algo inmediato, una especie de nostalgia inexplicable en los ojos de Claire, como si el tiempo se hubiera enredado en una cadena rota que ahora buscaba su eslabón perdido. “Es como verme a mí misma de joven”, dijo Joan a The Times, donde salió publicada primera vez la historia, con nombres ficticios para respetar la privacidad.

Luego de ser cambiadas en el hospital hace 50 años, las mujeres vivieron vidas relativamente opuestas

Con ese primer abrazo, las dos parecieron reconocerse de un modo profundo y silencioso, como si fueran piezas de un espejo partido hace cincuenta años. “Nos abrazamos. Pensé: ‘Es igual que yo cuando era más joven’. Me sentí conectada con ella de inmediato”, dijo en el podcast de la BBC titulado The Gift: Switched. El momento fue extraordinario para Joan, quien expresó sentir que había “ganado una hija” a pesar de la pérdida.

Para Claire, el hallazgo de su familia biológica también trajo respuestas a preguntas que la habían acompañado toda su vida. A pesar de haber crecido sin sospechar el intercambio, siempre se había sentido como una extraña en su propio hogar. Al conocer a Joan, a quien ahora llama “mamá”, dijo: “Miré a Joan y le dije: ‘Dios mío, tengo tus ojos. Tenemos los mismos ojos’. Fue muy extraño, como si nos conociéramos de toda la vida”. La conexión fue inmediata y emocional, en contraste con los recuerdos difíciles de su infancia. Claire relató que había crecido en condiciones de pobreza extrema y sin la estabilidad de una familia unida.

Claire parecía encontrar en Joan lo que siempre le había hecho falta: una respuesta a la eterna sensación de ser extranjera en su propia vida. Durante su infancia, marcada por la pobreza y la inestabilidad, había sentido que su hogar no era realmente suyo, que algo esencial la separaba de quienes la rodeaban. Frente a Joan, esa distancia se desmoronó con una claridad que tanto la conmovía como la asustaba. Con una mezcla de tristeza y alivio, comenzó a llamarla “mamá”, una palabra simple que parecía finalmente otorgarle un lugar en el mundo.

Pero no todas las puertas del pasado se abren con la misma facilidad. Jessica, la hija que Joan había criado con dedicación y a quien amaba profundamente, no compartió la misma disposición para enfrentar esta nueva verdad. Ante cada intento de Joan por tranquilizarla, Jessica se mantuvo firme en su postura: “Todo ha cambiado”, decía con obstinación, percibiendo en ese descubrimiento una fractura que amenazaba con romper la identidad que había construido toda su vida. En sus ojos, esta revelación no era más que una amenaza, una grieta que, lejos de ofrecer respuestas, le arrebataba la certeza de lo conocido.

En el caso de la madre biológica de Jessica, quien había criado a Claire sin saber del intercambio, también se negó a aceptar el error y murió este año sin reconocer la posibilidad de que Jessica pudiera ser su verdadera hija. Esta resistencia muestra cómo, para algunos, el apego emocional y las conexiones familiares construidas a lo largo de los años prevalecen sobre los lazos biológicos, y cómo enfrentar un cambio tan drástico resulta emocionalmente inviable.

En la década de 1960, los procedimientos de identificación no contaban con la tecnología actual para evitar errores en los hospitales del Reino Unido

Experiencias de vida contrastantes

Claire y Jessica, intercambiadas accidentalmente al nacer, tuvieron infancias marcadamente distintas... Claire, quien creció con la familia de Jessica, recuerda una niñez dura y llena de carencias. Sus padres adoptivos se separaron cuando ella era muy pequeña, y los recuerdos de su infancia están marcados por la pobreza y la inestabilidad. “Crecí en la pobreza absoluta, sin hogar, a menudo pasaba hambre y todo lo que eso conlleva”, recordó a The Times, describiendo su vida como un contraste con lo que pudo haber sido junto a su madre biológica, Joan, quien hubiera deseado criarla.

Por su parte, Jessica fue criada por Joan en un ambiente de mayor estabilidad y unión familiar, aunque este hecho no le impidió rechazar el hallazgo y el vínculo con su madre biológica. Mientras Claire se sentía profundamente conectada con Joan, su “nueva” madre, y con el entorno que descubrió, Jessica no compartió el mismo interés.

Para Claire, haber conocido su familia biológica fue un alivio y una explicación a esa sensación de ser una extraña en su propio hogar. Por el contrario, Jessica percibió el descubrimiento como una amenaza a la identidad que había construido toda su vida. Las dos mujeres, unidas por un error y la biología, cargan ahora con historias que reflejan realidades familiares irreconciliables.

Acciones del hospital y proceso de compensación

El hospital donde el intercambio ocurrió hace más de cincuenta años asumió su responsabilidad, reconociendo, aunque con la frialdad de una institución, que algo irreparable había sucedido bajo su techo. En esa época, el sistema de identificación dependía de la memoria y precisión de las manos humanas; bastaba un desliz, una confusión en las cunitas, para borrar, como en este caso, las identidades de dos recién nacidas. Recién en la década de 1980 los hospitales británicos comenzaron a implementar sistemas de identificación por radiofrecuencia en las pulseras de los recién nacidos, un método que permite rastrear su ubicación y asociarlos de forma precisa con sus madres.

El día del nacimiento de Claire y Jessica en el hospital del West Midlands, ambas niñas fueron separadas de sus madres para permitirles descansar, una práctica habitual en aquel entonces. Fue durante la primera noche cuando se cree que el intercambio accidental ocurrió. La falta de registros detallados y de medidas de seguridad electrónica impidió que el error pudiera detectarse y corregirse.

La entidad NHS Resolution, encargada de gestionar las demandas legales contra el sistema de salud público en el Reino Unido, ha reconocido oficialmente este caso como un “error único y complejo”. La institución emitió una disculpa formal a las familias afectadas y está en proceso de determinar la compensación económica que recibirán. Este caso, que se ha convertido en el primer registro documentado de un intercambio de bebés en la historia del NHS (Servicio Nacional de Salud británico), marca un precedente tanto en términos legales como emocionales para las familias.

Actualmente, se desconoce la cantidad exacta de la compensación, ya que el análisis de las implicaciones legales y personales sigue en desarrollo. Sin embargo, la indemnización se considera una medida necesaria ante las profundas secuelas que el error ha causado en ambas familias, quienes ahora enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus relaciones y sanar heridas de décadas.