De la horca a la libertad: absolvieron a Iwao Hakamada, el reo con más años en el corredor de la muerte

Iwao Hakamada, a la izquierda, un ex boxeador que estuvo casi seis décadas en el corredor de la muerte por una condena de asesinato que según sus abogados se basó en una concesión forzosa y pruebas inventadas, recibe ayuda de una defensora para caminar en Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, en el centro de Japón. (Kyodo News via AP)

Un tribunal japonés dictaminó el jueves que un ex boxeador de 88 años era inocente en un nuevo juicio por un cuádruple asesinato cometido en 1966, revocando una decisión anterior que le convertía en el reo que más tiempo llevaba condenado a la pena capital en el mundo.

Una corte japonesa declaró no culpable el jueves a un ex boxeador de 88 años, en la repetición de un juicio por un asesinato cuádruple de 1966 que revocó una condena errónea que le mantuvo durante décadas en el corredor de la muerte.

La absolución de Iwao Hakamada por el Tribunal del Distrito de Shizuoka le convierte en el quinto condenado a muerte declarado inocente en un nuevo juicio en la justicia penal japonesa de posguerra. El caso podría reavivar el debate sobre la abolición de la pena de muerte en Japón.

El presidente del tribunal, Koshi Kunii, dijo que el tribunal reconocía que se habían fabricado múltiples pruebas y que Hakamada no era el culpable, según declaró el abogado de Hakamada.

Hakamata fue detenido el 18 de agosto de 1966, cuando tenía 30 años. (Abogados defensores de Hakamada)

Tras las dos horas de explicación completa del fallo que siguieron a la sentencia principal, su hermana Hideko Hakamada, de 91 años, salió del tribunal con una gran sonrisa, recibida por un estallido de vítores y dos grandes ramos de flores para celebrar la absolución de su hermano tras 58 años de batalla legal.

“Gracias a todos, (la victoria) es gracias a vuestro apoyo”, dijo. “Muchas gracias por apoyarnos durante tanto tiempo”.

Hakamada fue declarado culpable de asesinato por la muerte en 1966 del director de una empresa y tres miembros de su familia, y por prender fuego a su casa en el centro de Japón. Fue condenado a muerte en 1968, pero no fue ejecutado debido a las largas apelaciones y al proceso de nuevo juicio en el sistema de justicia penal japonés, notoriamente lento, en el que los fiscales tienen un índice de condenas del 99%.

Pasó 48 años entre rejas -más de 45 de ellos en el corredor de la muerte-, lo que le convierte en el condenado a muerte que más tiempo ha permanecido en él, según Amnistía Internacional.

Hakamada al salir de su casa. Un día, la hermana de Hakamada le pidió que le ayudara con la compra para que accediera a salir de casa. Salir a pasear se convirtió entonces en su rutina diaria (Kyodo/via REUTERS)

El Tribunal Supremo tardó 27 años en denegar su primera apelación para un nuevo juicio. Su segunda apelación fue presentada en 2008 por su hermana. Hakamada fue excarcelado en 2014, cuando un tribunal ordenó que se celebrara un nuevo juicio basándose en pruebas que sugerían que su condena se había basado en acusaciones falsas de los investigadores, pero no fue absuelto de la condena. Se le permitió esperar el nuevo juicio en casa porque su frágil salud y su edad hacían que el riesgo de fuga fuera bajo. Luego, en 2023, el tribunal falló finalmente a su favor, allanando el camino para el último nuevo juicio que comenzó en octubre.

“No tengo nada que ver con el caso... soy inocente”, escribió en una carta a su madre mientras era juzgado en 1967. Pidió disculpas por molestar a la familia y allegados, pero expresó su confianza en demostrar su inocencia.

Tras la condena a muerte, expresó su temor a morir y su rabia por haber sido acusado falsamente.

“Cuando me voy a dormir cada noche en mi celda solitaria y silenciosa, a veces no puedo evitar maldecir a Dios. No he hecho nada malo”, escribió a su familia. “Qué sangre fría la que me ha infligido semejante crueldad. No necesitamos un Dios así. Estoy tentado de gritarle esto a Dios”, escribió Hakamada en una de sus cartas.

Hakamada, fotografiado en 1957, fue brevemente boxeador profesional. (Iwao Hakamada)

Hakamada, cuyo nombre de pila es Paulo, fue invitado a una misa en Tokio durante la visita del papa Francisco en 2019, cinco años después de su liberación.

Los partidarios dicen que la detención de casi medio siglo de Hakamada hizo mella en su salud mental. Los dos primeros meses tras la liberación de Hakamada, no dejaba de pasearse por el interior del apartamento, sin ni siquiera intentar salir al exterior, dijo su hermana. La mayor parte de sus 48 años entre rejas los pasó en régimen de aislamiento, temiendo ser ejecutado.

Un día, la hermana de Hakamada le pidió que le ayudara con la compra para que accediera a salir de casa. Salir a pasear se convirtió entonces en su rutina diaria, aunque hoy es menos capaz y sale en coche, ayudado por sus partidarios.

En una última audiencia celebrada en el tribunal de Shizuoka en mayo, antes de la decisión del jueves, los fiscales volvieron a pedir la pena de muerte, lo que desató las críticas de los grupos de defensa de los derechos de que los fiscales estaban intentando prolongar el juicio.

Los elevadísimos obstáculos para la repetición de los juicios también han llevado a expertos jurídicos a pedir una revisión del sistema.

Iwao Hakamada en su casa en Hamamatsu. La detención de casi medio siglo de Hakamada hizo mella en su salud mental. La mayor parte de sus 48 años entre rejas los pasó en régimen de aislamiento, temiendo ser ejecutado. (EFE/EPA/JIJI PRESS)

Durante la investigación que siguió a su detención, Hakamada negó inicialmente las acusaciones, pero luego confesó. Más tarde dijo que fue obligado a confesar bajo un violento interrogatorio policial.

Uno de los principales puntos de controversia fueron cinco prendas manchadas de sangre que, según los investigadores, Hakamada llevaba puestas durante el crimen y que escondió en un depósito de pasta de soja fermentada, o miso. Las prendas se encontraron más de un año después de su detención.

Una sentencia del Tribunal Superior de Tokio de 2023 reconoció experimentos científicos según los cuales la ropa empapada en miso durante más de un año se oscurece demasiado como para que se vean las manchas de sangre, señalando una posible fabricación por parte de los investigadores.

Los abogados defensores y las decisiones anteriores sobre el nuevo juicio afirmaron que las muestras de sangre no coincidían con el ADN de Hakamada, y que los pantalones que los fiscales presentaron como prueba eran demasiado pequeños para Hakamada y no le quedaban bien cuando se los probó.

El jueves, el juez del tribunal de Shizuoka concluyó que la ropa empapada en miso durante más de un año nunca mostraría manchas rojas de sangre, dando la razón a los experimentos presentados por los abogados de la defensa y calificándolos de “investigación inhumana” que condujo a confesiones forzadas.

Ogawa, abogado de Hakamada, elogió la sentencia como “innovadora” por afirmar claramente que la fiscalía fabricó pruebas clave al principio. “Creo que esta sentencia pone fin al caso... Ahora debemos impedir que los fiscales recurran pase lo que pase”.

Hideko Hakamada, la hermana de Iwao Hakamada, a la salida del tribunal. La mujer ha dedicado casi la mitad de su vida a conseguir la inocencia de su hermano (EFE/EPA/JIJI PRESS)

El abogado dijo que planeaba acudir a los fiscales del distrito para exigirles que no recurrieran el caso, ya que técnicamente es posible hacerlo aunque ya no tengan nada que aportar al caso.

Japón y Estados Unidos son los dos únicos países del Grupo de los Siete países avanzados que mantienen la pena capital. Una encuesta realizada por el gobierno japonés mostró que una abrumadora mayoría del público apoya las ejecuciones.

Las ejecuciones se llevan a cabo en secreto en Japón y no se informa a los presos de su destino hasta la mañana en que son ahorcados. En 2007, Japón comenzó a revelar los nombres de los ejecutados y algunos detalles de sus delitos, pero la divulgación sigue siendo limitada.

Hideko Hakamada ha dedicado casi la mitad de su vida a conseguir la inocencia de su hermano. Antes de la sentencia del jueves, dijo que se encontraba en una batalla interminable.

“Es muy difícil conseguir que se celebre un nuevo juicio”, declaró a la prensa en Tokio. “No sólo Iwao, estoy segura de que hay otras personas que han sido acusadas injustamente y lloran... Quiero que se revise el derecho penal para que sea más fácil celebrar nuevos juicios”.

(Con información de AP)