Un influencer encontró un reptil gigante en la piscina de su hotel en Bali, Indonesia: “Era como un dinosaurio de Jurassic Park”

Un influencer noruego encontró un “dinosaurio de Jurassic Park" en la piscina de su hotel en Bali

Un influencer de viajes se llevó la sorpresa de su vida al encontrar lo que él mismo describe como un “dinosaurio de Jurassic Park” en la piscina de su hotel en Bali, este verano. Daniel Thomassen, originario de Noruega, compartió su experiencia en un video viral en TikTok. Allí, mostró un reptil de gran tamaño en la piscina del hotel en Canggu, y pidió a sus seguidores que lo ayudaran a identificar el animal y a evaluar su peligrosidad. “¡¿Cómo lo saco?! ¡Es tan agresivo!”, cuestionaba Thomassen en la descripción del video.

De acuerdo con Newsweek, tras subir el clip, Thomassen se enteró de que el reptil en cuestión era un lagarto acuático, pariente del dragón de Komodo, aunque no tan grande ni peligroso. A pesar de eso, el influencer se mostró atónito al saber que solo era un bebé, ya que los adultos pueden medir hasta 2 metros. “He estado viajando durante cuatro meses, y en Bali por un mes cuando me encontré con esta monstruosidad de animal. ¡Tomó el control de mi piscina y aterrorizó mis sueños por mucho tiempo!” explicó Thomassen. “No sé cómo actúan cuando son agresivos, pero la lengua y las garras eran una vista horrenda. Nunca había visto un reptil así antes”, añadió el noruego.

Bali Highlights aportó más información sobre estos lagartos, conocidos como varanos acuáticos, explicando que son bastante comunes en Bali y suelen encontrarse cerca de ríos o pantanos. Según la publicación, “no suelen ser una amenaza para los humanos, pero pueden volverse agresivos si se sienten amenazados, y sus mordeduras pueden doler y causar infecciones”.

Thomassen compartió su experiencia en TikTok, acumulando más de 776.000 visualizaciones

El video de Thomassen rápidamente se viralizó en TikTok, acumulando más de 776.000 visualizaciones y 41.500 me gusta hasta la fecha. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, mostrando una mezcla de humor y explicaciones. Un usuario llamado KecoaJengkang comentó: “A veces les gusta meterse bajo la colcha. Les gusta la sensación de calor”, mientras que Chaerin agregó: “No te preocupes, el varano no es venenoso como el komodo. Los varanos son muy inofensivos. Los de cerca de mi casa, tienen miedo de los gatos”.

Cómo son los animales en Bali, Indonesia

Los varanos acuáticos, conocidos científicamente como Varanus salvator, son una especie de lagarto grande que habita en el sudeste asiático. Estos reptiles son reconocidos por su adaptabilidad a diferentes entornos, desde manglares y ríos hasta zonas urbanas. Su dieta es diversa, incluyendo peces, aves, anfibios y pequeños mamíferos, lo que les permite sobrevivir en una variedad de hábitats. Además, son excelentes nadadores gracias a su cola poderosa y patas palmeadas, lo que les facilita desplazarse y buscar alimento en el agua.

Aparte de su importancia ecológica, los varanos acuáticos también desempeñan un papel cultural en varias comunidades asiáticas. En algunas regiones, son considerados símbolos de fuerza y agilidad. Sin embargo, la interacción con humanos puede ser problemática, ya que su presencia en áreas urbanas a veces causa conflictos.

En Indonesia, el dragón de Komodo puede medir hasta 3 metros y pesar más de 70 kilogramos (REUTERS)

Indonesia es hogar de una asombrosa biodiversidad, y su fauna incluye algunos de los animales más fascinantes del mundo. Un ejemplo similar al varano es el dragón de Komodo, uno de los reptiles más emblemáticos de la región. Este lagarto gigante puede medir hasta 3 metros de largo y pesar más de 70 kilogramos. Se encuentra principalmente en las islas de Komodo, Rinca, Flores y Gili Motang. Los dragones de Komodo son carnívoros y depredadores ávidos, capaces de derribar presas tan grandes como ciervos y búfalos de agua gracias a sus poderosas mandíbulas y veneno potencialmente mortal.

Otro animal común en Indonesia es el orangután, una especie de gran simio conocida tanto por su inteligencia como por su comportamiento social complejo. Hay dos especies de orangutanes en el país, el de Borneo y el de Sumatra. Estos primates viven en las selvas tropicales y pasan la mayor parte de su vida en los árboles, donde construyen nidos para dormir. Los orangutanes tienen una dieta variada que incluye frutas, hojas, flores e insectos. Lamentablemente, están en peligro de extinción debido a la deforestación y la caza furtiva.

Indonesia alberga especies exóticas como los orangutanes y las aves del paraíso, destacando por su biodiversidad (REUTERS)

Además de los grandes simios y los reptiles, Indonesia también alberga una amplia variedad de aves exóticas. Una de las más destacadas es el ave del paraíso, conocida por su plumaje colorido y espectaculares danzas de apareamiento. Estas aves se encuentran principalmente en las islas de Papua y Maluku. Las espectaculares exhibiciones de las aves del paraíso llaman la imaginación de naturalistas y observadores de aves de todo el mundo, convirtiendo a Indonesia en un destino privilegiado para los amantes de la biodiversidad.