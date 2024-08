Los guardacostas italianos movilizaron un dron submarino para hallar los cuerpos de los desaparecidos en el Bayesian

Los guardacostas italianos movilizan un dron submarino para buscar los desaparecidos en el Bayesian

Los buzos que buscaban a seis las personas todavía desaparecidas tras el naufragio del supervelero Bayesian frente a las costas de Sicilia recuperaron cuatro cadáveres este miércoles, un gran avance en unas operaciones de búsqueda complicadas debido a la profundidad en la que se encuentra el yate, a 50 metros, y por la posición en la que quedó tras su hundimiento.

Los buzos consiguieron ayer abrir una vía de acceso a través de una ventanilla de cristal pero proceden lentamente porque solo disponen de una autonomía de doce minutos en cada inmersión, según han explicado los responsables del dispositivo. Este miércoles, llegaron a la zona de los camarotes, donde encontraron a cuatro de los desparecidos.

Llegan a puerto los cuerpos recuperados tras el naufragio del velero Bayesian en Sicilia

Sin embargo, los espacios son muy estrechos y es un problema moverse por el interior del casco. Todo lo que hay dentro flota en el agua, lo que dificulta explorar a fondo el barco. Ante un colchón, una almohada, pero también simplemente ropa y objetos personales de los desaparecidos, es muy complicado abrir un paso, porque es muy difícil mover los objetos. Además, permanecer en el interior sólo unos minutos en condiciones límite para la resistencia física.

Uno de los lujosos camarotes del barco

Por eso, la Guardia Costera italiana desplegó un dron submarino. El ROV (Remotely Operated Vehicle), operado por buzos de las Unidades de Buceo de la Guardia Costera de Nápoles y Mesina, puede operar en el lecho marino a una profundidad de hasta 300 metros y puede funcionar entre 6 y 7 horas.

El aparato está equipado con tecnología avanzada que le permitía investigar el fondo marino y grabar vídeos e imágenes detalladas, con el objetivo de proporcionar elementos útiles y precisos para reconstruir la dinámica del accidente.

El dato clave sobre la orza móvil

El velero 'Bayesian', en Palermo, Sicilia, Italia. (EFE/EPA/PERINI NAVI)

Este miércoles, el dron submarino aportó información que podría resultar clave para determinar las causas del accidente: al escanear el fondo marino sobre el que yacía el yate por su costado de estribor verificó que la orza móvil de la embarcación no estaba abierta. “Si me preguntan qué diferencia podría haber supuesto tenerla abierta en ese momento, me hacen la pregunta del millón”, dijo uno de los investigadores al diario Il Corriere della Sera.

La orza abierta ayuda a la estabilidad del velero cuando navega. Pero cuando está parado en la rada, como la otra noche, no tiene sentido que el velero la mantenga abierta. Consultado sobre si habría sido posible abrirla rápidamente al acercarse la tormenta, los investigadores respondieron que creían que “no hubiera habido tiempo técnico para hacerlo, dada la rapidez y violencia de los fenómenos meteorológicos”. “En cualquier caso, todo esto es objeto de una investigación en curso”, agregaron.

El barco se hundió en minutos y 15 personas, incluidos nueve miembros de la tripulación, fueron rescatadas. El balance provisional es de cinco víctimas mortales, después de que anteriormente se encontrara el cadáver del cocinero francés Ricardo Tomas.

Entre los desparecidos se encontraban el magnate británico Mike Lynch y su hija Hannah, el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, con su esposa, y el abogado de Lynch, Chris Morvillo, y su mujer Neda.

Cuatro de los seis desaparecidos tras el hundimiento: el magnate Mike Lynch, el abogado Chris Morvillo y su esposa Neda y el banquero Jonathan Bloomer

Por el momento se desconoce quiénes son los cuatro recuperadas por los buzos hoy. Mientras, continúa la búsqueda de los dos últimos pasajeros aún desaparecidos. A primera hora de la tarde también aterrizó en Porticello un helicóptero de los buzos del Cuerpo de Bomberos de Génova: se trata del mismo equipo que operó tras el naufragio del Costa Concordia el 14 de enero de 2012.

Entretanto, el capitán del yate naufragado, James Catfield, fue interrogado por los investigadores italianos. Catfield, neozelandés de 51 años, fue uno de los 15 supervivientes de la tragedia y ha respondido a las preguntas de los fiscales de Termini Imerese, que han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El interrogatorio del capitán ha durado más de dos horas, según avanzan los medios locales, y se ha desarrollado en un complejo hotelero cerca de la localidad de Porticello.