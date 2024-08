La cifra de muertos en la Franja de Gaza llegó a 40.000: Israel declaró haber abatido a 17.000 terroristas

Niños palestinos en el lugar de un ataque israelí contra un edificio en Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 14 de agosto de 2024 (REUTERS/Ramadan Abed)

Los muertos palestinos en poco más de diez meses de ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza superaron este jueves los 40.000, además de unos 10.000 cuerpos desaparecidos bajo los escombros, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

Autoridades del territorio gobernado por el grupo terrorista Hamas añadieron que los heridos en 314 días de guerra ascienden a 92.401 tras registrar 107 nuevos lesionados que llegaron en las últimas 24 horas a los hospitales de la Franja, donde más de 2 millones de personas, casi la totalidad de su población, está desplazada por los combates.

El gobierno de Gaza asegura también que 36 personas -la mayoría niños- han muerto de hambre y que hay otros 3.500 menores en riesgo de muerte por desnutrición ante las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria. Además, hay más de 1,7 millones de gazatíes con enfermedades infecciosas por el hacinamiento en los centros de refugiados con pobres condiciones de higiene.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró este jueves que desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza abatió a unos 17.000 combatientes de las milicias palestinas lideradas por Hamas.

Un convoy militar israelí se desplaza por el interior de la Franja de Gaza el 14 de agosto de 2024 (REUTERS/Amir Cohen)

El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, indicó que los “combates significativos” que se desarrollan en toda la Franja y los “logros militares” han perjudicado notablemente la capacidad de Hamas para reagruparse. “Estamos decididos a continuar”, afirmó en rueda de prensa.

“En la última semana hemos mejorado y aumentado nuestra preparación ofensiva y defensiva. Seguimos recopilando información, realizando esfuerzos de ataque sobre el Líbano, y estamos vigilantes en todos los frentes, todo el tiempo”, explicó Hagari sobre la tensión regional.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, que mantienen su ofensiva terrestre en Rafah y Khan Younis, en el sur, así como en ciudad de Gaza y en el centro del enclave, informó por la mañana del jueves que en las últimas 24 horas había matado a unos “20 terroristas” en el área de Rafah, en el extremo meridional de la Franja fronterizo con Egipto.

Allí también informó de que en la última semana desmanteló unos 50 túneles subterráneos de Hamas ubicados en el corredor Filadelfia -la frontera entre Gaza y Egipto- que Israel controla desde principios de junio y que era ampliamente utilizado para el contrabando de armas.

Soldados israelíes examinan un gran sistema de túneles subterráneos de Hamas descubierto en la Franja de Gaza (Crédito: Xinhua News)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no quiere ceder el control de tal corredor y en los últimos meses ha desarrollado varias rondas de negociaciones con Egipto para llegar a algún acuerdo de seguridad que garantice a Israel que Hamas no lo retomará. Una opción que se discute, es que el lado palestino de la frontera vuelva a manos de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, pero no es del agrado de Netanyahu.

Sobre un reciente informe de Hamas de que uno de sus milicianos mató a un rehén que custodiaba “en venganza” tras enterarse de que sus hijos habían muerto en un bombardeo israelí, Daniel Hagari indicó que el grupo terrorista “difunde mensajes manipuladores sobre los rehenes, como estrategia de terror psicológico, con el fin de sembrar miedo entre el público”.

Una delegación israelí liderada por el jefe del Mossad, David Barnea, se encuentra en Doha para retomar con los mediadores -Egipto, Catar y EEUU- las negociaciones para un alto el fuego en el enclave, que eviten además una escalada regional.

(Con información de EFE)