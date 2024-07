William Penny Brookes organizó torneos anuales en Much Wenlock desde 1850 para fomentar la actividad física

Los Juegos Olímpicos de París 2024 diferirán significativamente de los torneos deportivos organizados en la antigua Grecia, a pesar de que la etimología de la palabra “Olímpico” proviene de las raíces griegas.

Jeremy Fuchs, periodista deportivo y autor del libro sobre la historia olímpica “Total Olympics”, explica que “los Juegos Olímpicos antiguos se remontan a una carrera de 776 a.C. conocida como hoplitodromos, ganada por un cocinero llamado Koroibos de Elis”. Según Fuchs, “los participantes usaban cascos y escudos en estas carreras, que a menudo servían como tributos religiosos a Zeus” y que atraían a unos 40.000 espectadores a Olimpia, donde había una estatua del dios griego. Los sacrificios de vacas eran comunes.

Con el tiempo, las Olimpiadas evolucionaron para convertirse en lo que conocemos hoy. El evento moderno que conocemos se remonta a un torneo deportivo de 1890 en un pequeño pueblo inglés llamado Much Wenlock. El médico del pueblo, William Penny Brookes, buscaba fomentar la actividad física entre los 2.500 habitantes de la localidad. Desde 1850, Brookes organizaba anualmente un torneo que incluía deportes como el fútbol, cricket, carreras con carretillas con los ojos vendados, persecuciones de cerdos, y una competencia llamada “tilting at the ring”, donde un hombre a caballo debía desenganchar un anillo pequeño colgado de una barra transversal con una lanza.

Brookes también fue el fundador de la National Olympian Association, que reunió diversas disciplinas como la gimnasia, la navegación y el cricket, y organizó un festival de tres días en Londres en 1866, atrayendo a 10.000 asistentes. Medios como International Sports Review han destacado cómo “Brookes logró establecer un precedente para los eventos olímpicos modernos”.

La conexión entre la idea de Brookes y los actuales Juegos Olímpicos está estrechamente vinculada con Pierre de Coubertin, un defensor internacional de los deportes en las escuelas. Coubertin, interesado en iniciativas de educación física, publicó un anuncio en periódicos solicitando información sobre estas actividades. Según detallan en Revista Olímpica, Brookes respondió invitándole a Much Wenlock. Ambos formaron una amistad y comenzaron a imaginar un nuevo tipo de torneo deportivo que pudiera realizarse en o cerca de diversas capitales mundiales. Su apreciación por la cultura griega los llevó a incorporar elementos de eventos deportivos griegos antiguos en su visión.

En abril de 1896, comenzaron los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas con la participación de 241 atletas de 14 naciones en 43 eventos, incluyendo tenis, natación y esgrima. Spyridon Louis, de Grecia, ganó el primer maratón olímpico de la historia. Coubertin escribió en un obituario para Brookes: “Si los Juegos Olímpicos que la Grecia Moderna aún no ha podido revivir, siguen vivos hoy, no es gracias a un griego, sino al doctor William Penny Brookes”.

Brookes murió cuatro meses antes del inicio de los juegos en diciembre de 1895, pero sus ideas fueron incorporadas en el torneo, como la ceremonia de inauguración en la que los atletas desfilaban por la ciudad, mientras los niños cantaban y los espectadores lanzaban pétalos de flores. Los ganadores recibieron coronas de laurel y medallas con la imagen de Nike, la diosa de la victoria, similar a las medallas olímpicas actuales.

La Sociedad Olímpica de Wenlock aún organiza un torneo deportivo anual en Shropshire, Inglaterra, y el objetivo de los Juegos Olímpicos no ha cambiado mucho desde los juegos modernos de 1896: fomentar el ejercicio y desafiar las habilidades físicas de las personas. Fuchs resalta que los Juegos Olímpicos siempre han sido “una competencia para sacar lo mejor de las personas”.

Cómo está hoy la ciudad de Much Wenlock

Much Wenlock es una pintoresca ciudad situada en el condado de Shropshire, en el oeste de Inglaterra. Con una rica historia y una arquitectura encantadora, este lugar es famoso por haber sido el origen de los Juegos Olímpicos modernos gracias a los esfuerzos del Dr. William Penny Brookes en el siglo XIX. Much Wenlock atrae a visitantes de todo el mundo con su encanto rural y su legado deportivo.

Much Wenlock, en Shropshire, Inglaterra, es famosa por su conexión con los Juegos Olímpicos modernos

La arquitectura de Much Wenlock refleja su historia milenaria. Paseando por sus calles empedradas, es posible admirar casas de entramado de madera y elegantes edificios georgianos que le dan a la ciudad un aire único y nostálgico. La Abadía de Wenlock, un majestuoso conjunto de ruinas monásticas, es uno de los principales atractivos turísticos, ofreciendo una mirada hacia el pasado glorioso de la región.

La forma de vivir en Much Wenlock es tranquila y relajada, con una comunidad que valora la vida al aire libre y las tradiciones locales. El mercado de la ciudad, que data de la Edad Media, todavía se celebra regularmente, ofreciendo productos frescos y artesanías locales. La cercanía a las colinas de Shropshire Hills también invita a los amantes de la naturaleza a disfrutar de senderismo y actividades al aire libre.

Ubicada en una región de suaves colinas y paisajes verdes, Much Wenlock se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Shrewsbury. Este posicionamiento la hace accesible pero al mismo tiempo mantiene su idiosincrasia de pequeña ciudad, libre del bullicio urbano.

La Sociedad Olímpica de Wenlock organiza anualmente un torneo en honor al legado de Brookes y los Juegos Olímpicos

Entre los principales atractivos turísticos se destacan el Museo de Much Wenlock, donde se puede aprender más sobre la historia local y el impacto del Dr. William Penny Brookes. Las Olimpíadas de Wenlock, fundadas en 1850 por Brookes, constituyen un evento deportivo anual que ha perdurado con el tiempo y que inspiró a Pierre de Coubertin para crear los Juegos Olímpicos modernos.

Hoy en día, Much Wenlock sigue celebrando su conexión con el movimiento olímpico, y su legado se puede observar no solo en los eventos deportivos, sino también en el espíritu comunitario que pervive en la ciudad. Los vestigios de aquellos primeros juegos organizados por Brookes aún se sienten en cada rincón, haciendo de Much Wenlock un destino imperdible para los interesados en la cultura y la historia del deporte.