Los Emiratos Árabes Unidos pidieron la creación de una misión internacional temporal para administrar Gaza tras la guerra (REUTERS)

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) manifestaron este jueves su deseo de que se cree una misión internacional temporal en la Franja de Gaza para encargarse de su administración una vez concluida la guerra entre Israel y Hamas.

La consolidación de la “paz y la seguridad, y el fin del sufrimiento humano deben comenzar por el despliegue de una misión internacional temporal en Gaza, previa invitación formal del Gobierno palestino”, comenzó diciendo la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los EAU, Reem al Hashimy, y sumó que dicha figura se encargaría de “responder eficazmente a la crisis humanitaria”, garantizar el orden público y “abrir la vía a la reunificación” del enclave con Cisjordania “bajo una única Autoridad palestina legítima”.

Asimismo, señaló que un cese del fuego en el territorio y la liberación de los rehenes -que actualmente se está negociando, con la ayuda de Estados Unidos, Qatar y Egipto- sería “un primer paso hacia la seguridad y la paz de los Territorios Palestinos y la región”.

Una idea similar había sido planteada por los países árabes el pasado mayo, cuando pidieron la presencia de “fuerzas internacionales de protección y mantenimiento de la paz de la ONU en los territorios palestinos ocupados” en tanto se llegue a un acuerdo que contemple la existencia de dos Estados: uno israelí y otro palestino.

Josep Borrell considera que la solución de los dos Estados es la única posible (EFE)

La mayoría de los países que conforman el G20 también acompañaron la iniciativa a principios de este año, al considerar que “la única solución posible” a la guerra es la de dos Estados. “No habrá seguridad sostenible para Israel a menos que los palestinos tengan una perspectiva política clara de construir (su) propio Estado”, dijo entonces el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha manifestado en contra de estas iniciativas por considerar que no se puede garantizar que no se convierta en un nuevo foco de milicias pro iraníes y sostuvo, meses atrás, que el reconocimiento de un Estado palestino es “una recompensa a terrorismo”.

“Mientras yo sea el Primer Ministro de Israel, esto no sucederá. Aquellos que educan a sus hijos para el terrorismo, financian el terrorismo y apoyan a familias terroristas no podrán gobernar Gaza después de eliminar a Hamas”, sostuvo. “Será un Estado terrorista, intentará una y otra vez cometer la masacre del 7 de octubre y no lo permitiremos… sería una recompensa al terrorismo y no traería la paz”, continuó y mencionó que Tel Aviv deberá mantener “el control de la seguridad del enclave”.

“Gaza debe ser desmilitarizada y sólo las FDI pueden encargarse de eso. Ninguna fuerza internacional puede hacer eso por nosotros. Vimos lo que pasó en otros lugares donde se llevaron fuerzas internacionales con fines de desarme”, precisó en el último tiempo al respecto.

Netanyahu insiste en que Israel no permitirá la creación de un Estado palestino porque supone un peligro para su país (REUTERS)

El Parlamento de Israel rechazó la creación de un Estado palestino al considerarlo un “peligro existencial” para la seguridad

En medio de estos cruces, el pasado jueves el Parlamento de Israel votó en favor de una resolución que rechaza la creación del Estado de Palestina, inclusive de forma negociada, por considerar que supone un “peligro existencial” para el país y que solo “perpetuaría” el conflicto palestino-israelí.

“La Knesset de Israel se opone firmemente a la creación de un Estado palestino al oeste de Jordania. El establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la tierra de Israel supondrá un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos, perpetuará el conflicto palestino-israelí y desestabilizará la región”, se lee en la resolución final.

(Con información de AFP)