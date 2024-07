Las medidas que tomaron los restaurantes japoneses para frenar el turismo masivo en el país

Shogo Yonemitsu defiende la necesidad de cobrar más a turistas para cubrir costos adicionales de personal capacitado en inglés (Japón Turismo)

Japón, conocido por su hospitalidad y cultura rica, está explorando un sistema de precios duales para los turistas internacionales. Este cambio, impulsado por la debilidad del yen, inició un debate entre los operadores de restaurantes sobre las ventajas y desventajas de cobrar más a los visitantes extranjeros.

Aunque algunos ven esta práctica como una necesidad urgente, otros temen que dañe la imagen del país como destino turístico de primer nivel.

Shogo Yonemitsu, propietario del restaurante de mariscos estilo buffet Tamatebako en Shibuya, Tokio, argumentó que los costos adicionales justifican la diferencia de precios. Desde la apertura de su restaurante en abril, cobra 1.100 yenes menos (7,15 dólares) a los locales.

Yonemitsu explica que imponer costes adicionales a los locales sería injusto y justificó la diferencia de precios (REUTERS/Issei Kato)

“¿Cómo podemos establecer el mismo precio de menú para la gente local que habla japonés y para los turistas extranjeros, que requieren asistencia especial en inglés?”, cuestionó Yonemitsu en declaraciones a Japan Today.

Yonemitsu explicó que la contratación de personal que hable inglés y su capacitación ha incrementado los costos operativos. “No importa cómo lo hagamos, lleva más tiempo atender a un cliente extranjero, como explicarle cómo funciona el bufet, cómo asar y comer la comida, todo en inglés”, agregó a Japan Today.

Su enfoque también busca retener a la clientela local, que representa el 80% de sus visitantes. “Imponer a los locales los costes adicionales que generan los turistas extranjeros sería injusto”, afirmó en el medio japonés.

“Teniendo en cuenta la alarmante debilidad del yen, creo que no hace daño aceptar un poco más de los extranjeros”, opinó una trabajadora de un restaurante tailandés en Tokio a Japan Today (Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, no todos ven la diferencia de precios como un problema. Una mujer japonesa que trabaja en un restaurante tailandés en Tokio, contó a Japan Today: “Teniendo en cuenta la alarmante debilidad del yen, creo que no hace daño aceptar un poco más de los extranjeros”.

Miki Watanabe, presidente de la cadena de restaurantes Watami, indicó que sus restaurantes solo abrirán en áreas con alta demanda turística. Las ventas del local a turistas extranjeros en abril aumentaron un 76%, el mayor incremento registrado. Sin embargo, Watanabe reconoce que la expansión es un desafío sin atraer también a la clientela local, según informó el medio Nikkei Asia.

Mirada de los especialistas

El abogado Shohei Furukawa, experto en leyes de protección al consumidor, afirmó que la fijación de precios por niveles no es un problema legal siempre y cuando se comunique adecuadamente a los consumidores. “Todo depende de cómo lo perciban los consumidores”, indicó Furukawa en Nikkei Asia.

“Todo depende de cómo lo perciban los consumidores”, afirmó el abogado Shohei Furukawa en entrevista con Nikkei Asia (Imagen ilustrativa Infobae)

Tomoya Umekawa, profesor de la Universidad Kokugakuin especializado en políticas turísticas, advirtió en Japan Today sobre el escepticismo que podría generar entre los viajeros una subida abrupta de precios atribuida únicamente a la debilidad del yen.

Umekawa recomienda que, si las empresas necesitan subir los precios debido a los mayores costos, deberían ofrecer “experiencias especiales y auténticas” para justificar el valor adicional.

Una encuesta realizada en febrero por el proveedor de servicios de puntos de fidelidad Loyalty Marketing Inc. mostró que casi el 60% de los encuestados en Japón estaban de acuerdo o ligeramente de acuerdo con el sistema de precios duales, según Japan Today.

Miki Watanabe, presidente de una cadena de restaurantes, reveló que sus ventas a turistas extranjeros aumentaron un 76% en abril (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, también mostró que más de la mitad expresaron preocupación por el impacto negativo que podría tener en la percepción de los turistas. Nick Sakellariou, un visitante sueco, opinó que la medida de cobrar más a los turistas podría ser aceptable durante las temporadas altas.

“Los turistas, hasta cierto nivel, son buenos, pero cuando son demasiados, pueden ser un problema”, dijo Sakellariou a Japan Today. Aunque también señaló que un sistema similar en su país natal sería criticado como “discriminatorio”.

Más allá de la implementación de dos precios en restaurantes, no es la única medida que decidió tomar Japón por los extranjeros. También hay diferencias en transportes y limitaciones en puntos turísticos clave como el Monte Fuji.