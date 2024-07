Los incendios se han convertido en el signo más visible del conflicto en la frontera entre Líbano e Israel

El humo se eleva tras el inicio de un incendio causado, según el ejército de Israel, por un cohete que fue lanzado desde el Líbano (REUTERS/Ayal Margolin)

Con las conversaciones de alto el fuego vacilantes en Gaza y sin una salida clara para el conflicto en la frontera entre Líbano e Israel, los intercambios diarios de ataques entre Hezbollah y las fuerzas israelíes han provocado incendios que están arrasando bosques y tierras de cultivo a ambos lados de la línea del frente.

Los incendios, exacerbados por la escasez de suministro y las preocupaciones de seguridad, han consumido miles de hectáreas de tierra en el sur del Líbano y el norte de Israel, convirtiéndose en uno de los signos más visibles de la escalada del conflicto.

Existe una posibilidad cada vez más real de una guerra a gran escala, una que tendría consecuencias catastróficas para la gente de ambos lados de la frontera. Algunos temen que los incendios provocados por un conflicto mayor también causen daños irreversibles a la tierra.

Restos carbonizados en el Líbano

En Israel, las imágenes de incendios provocados por los cohetes de Hezbollah han provocado la indignación pública y han incitado al ministro de seguridad nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, a declarar el mes pasado que es “hora de que todo el Líbano arda”.

Gran parte ya estaba ardiendo.

Los incendios en el Líbano comenzaron a finales de abril, antes de la temporada habitual de incendios, y han arrasado las zonas mayoritariamente rurales a lo largo de la frontera.

La ciudad suní de Chebaa, escondida en las montañas del extremo sureste del Líbano, tiene poca presencia de Hezbollah y no ha sido atacada con tanta frecuencia como otras aldeas fronterizas. Pero los sonidos de los bombardeos todavía retumban con regularidad, y en las montañas que hay encima, las crestas que antes estaban bordeadas de robles están carbonizadas y desnudas.

En un huerto de cerezos en las afueras de la ciudad, grupos de frutas cuelgan entre hojas doradas después de que un incendio provocado por un ataque israelí lo arrasara. Los bomberos y los lugareños, algunos usando sus camisetas para apagar las llamas, impidieron que el fuego llegara a las casas y al cercano centro de fuerzas de paz de la ONU.

“La hierba volverá el año que viene, pero los árboles ya no existen”, dijo Moussa Saab, cuya familia es propietaria del huerto. “Tendremos que conseguir árboles jóvenes y plantarlos, y se necesitan cinco o siete años antes de poder empezar a cosechar”.

El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro intercepta un misil disparado desde el sur del Líbano sobre Kiryat Shmona, en el norte de Israel (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

Saab se niega a irse con su esposa y su hija de 8 años. No pueden permitirse el lujo de vivir en otro lugar y temen no poder regresar, como les sucedió a sus padres cuando abandonaron la disputada zona de Chebaa Farms, capturada a Siria por Israel y reclamada por el Líbano.

Cicatrices de quemaduras en Israel

Las laderas del monte Merón, la segunda montaña más alta de Israel y hogar de una base aérea, estuvieron durante mucho tiempo cubiertas de robles nativos, una densa arboleda que brindaba refugio a cerdos salvajes, gacelas y especies raras de flores y fauna. Ahora las laderas verdes están interrumpidas por tres nuevas cicatrices de quemaduras (la más grande, de unos pocos cientos de metros cuadrados), restos de un dron explosivo de Hezbollah derribado hace unas semanas. Los guardaparques temen que la devastación apenas haya comenzado.

“Los daños de este año son diez veces peores que los de este año”, dijo Shai Koren, del distrito norte de la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel. Mirando las laderas de Meron, Koren dijo que no espera que este bosque sobreviva el verano: “Puedes tomar una foto del antes y el después”.

Números y armas

Desde que comenzó la guerra, el ejército israelí ha rastreado 5.450 lanzamientos hacia el norte de Israel. Según el centro de estudios israelí Alma Research and Education Center, la mayoría de los primeros lanzamientos fueron misiles antitanque de corto alcance, pero el uso de drones por parte de Hezbollah ha aumentado.

En el Líbano, funcionarios y grupos de derechos humanos acusan a Israel de disparar proyectiles incendiarios de fósforo blanco contra zonas residenciales, además de los bombardeos de artillería y ataques aéreos habituales.

Cohetes disparados hacia Israel (EFE/Manuel Bruque)

El ejército israelí dice que utiliza fósforo blanco sólo como cortina de humo, no para atacar zonas pobladas. Pero incluso en zonas abiertas, los proyectiles pueden provocar incendios que se propagan rápidamente.

Los enfrentamientos fronterizos comenzaron el 8 de octubre, un día después de la incursión liderada por Hamás en el sur de Israel que mató a unas 1.200 personas y desató la guerra en Gaza. Allí, más de 37.000 personas han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Hezbollah comenzó a lanzar cohetes hacia el norte de Israel para abrir lo que llama un “frente de apoyo” a Hamas, con el fin de retirar a las fuerzas israelíes de Gaza.

Israel respondió y los ataques se extendieron por la región fronteriza. En el norte de Israel han muerto 16 soldados y 11 civiles. En el Líbano, han muerto más de 450 personas, en su mayoría combatientes, pero también más de 80 civiles y no combatientes.

Los intercambios se han intensificado desde principios de mayo, cuando Israel lanzó su incursión en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Eso coincidió con el comienzo de la temporada seca y calurosa de incendios forestales.

Desde mayo, los ataques de Hezbollah han provocado la quema de 8.700 hectáreas (alrededor de 21.500 acres) en el norte de Israel, según la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel.

Eli Mor, de Bomberos y Rescate de Israel, dijo que los drones, que son mucho más precisos que los cohetes, a menudo “vienen uno tras otro, el primero con una cámara y el segundo dispara”. “Cada lanzamiento es una amenaza real”, añadió Mor.

Fósforo blanco disparado por el ejército israelí para crear una cortina de humo en la frontera entre Israel y Líbano en el norte de Israel (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En el sur del Líbano, unas 4.000 hectáreas (10.000 acres) se han quemado debido a los ataques israelíes, dijo George Mitri, del programa de Tierras y Recursos Naturales de la Universidad de Balamand. En los dos años anteriores, dijo, la superficie total quemada anualmente en el Líbano fue de 500 a 600 hectáreas (1.200 a 1.500 acres).

Respuesta al fuego

Las preocupaciones por la seguridad obstaculizan la respuesta a las primeras horas cruciales de un incendio. Los aviones de extinción de incendios están en gran medida en tierra por temor a ser derribados. En el terreno, los bomberos a menudo no pueden moverse sin escoltas del ejército.

“Si perdemos media hora o una hora, podría llevarnos uno o dos días más controlar el incendio”, dijo Mohammad Saadeh, jefe de la estación de defensa civil de Chebaa. La estación respondió a 27 incendios en tres semanas el mes pasado, casi tantos como en un año normal.

Al otro lado de la frontera, Moran Arinovsky era chef y ahora es subcomandante del equipo de emergencia en el Kibbutz Manara. Con unas 10 personas más, ha combatido más de 20 incendios en los últimos dos meses.

Mor, del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Israel, dijo que los bomberos a menudo deben realizar una clasificación. “A veces tenemos que renunciar a áreas abiertas que no ponen en peligro a las personas ni a las ciudades”, dijo Mor. Las zonas fronterizas están en gran medida despobladas. El gobierno de Israel evacuó una franja de 4 kilómetros al comienzo de la guerra, dejando sólo soldados y personal de emergencia. En el Líbano no existe una orden de evacuación formal, pero grandes zonas se han vuelto prácticamente inhabitables.

Los rescatistas palestinos trabajan para evacuar a las víctimas de un edificio residencial afectado por ataques israelíes (REUTERS/Mahmoud Issa)

Unas 95.000 personas en el Líbano y 60.000 en Israel llevan nueve meses desplazadas. El kibutz Sde Nehemia no evacuó, y Efrat Eldan Schechter dijo que algunos días observa impotente cómo las columnas de humo se acercan a su casa. “Hay un impacto psicológico, el conocimiento y la sensación de que estamos solos”, dijo, porque los bomberos no pueden acceder a ciertas áreas. Los vaqueros de Israel, que pastan ganado vacuno en los Altos del Golán, a menudo se unen para combatir los incendios cuando los bomberos no pueden llegar rápidamente.

Schechter señaló que las imágenes noticiosas de llamas arrasando las laderas han centrado más la atención en el conflicto en su patio trasero, en lugar de únicamente en la guerra de Gaza. “Sólo cuando comenzaron los incendios estaremos en los titulares de Israel”, afirmó. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que a medida que los combates en Gaza disminuyan, Israel enviará más tropas a su frontera norte. Eso podría abrir un nuevo frente y aumentar el riesgo de incendios más destructivos.

El jueves, el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel dijo que estaba combatiendo incendios en 10 áreas separadas provocados por andanadas de misiles disparados por Hezbollah en represalia por un ataque israelí que mató a uno de sus principales comandantes el día anterior.

Koren dice que los incendios forestales naturales son una parte normal del ciclo de vida del bosque y pueden promover la ecodiversidad, pero no los incendios del conflicto. “En el momento en que los incendios ocurren una y otra vez, eso es lo que crea el daño”, dijo.

(Con información de AP)