Cómo es el “He Neak Ta”, el ritual de Camboya para la buena fortuna, prosperidad y lluvia

"La población mayoritariamente budista de Camboya también profesa el animismo", reportó la agencia AP (AP Photo/Heng Sinith)

Cientos de aldeanos camboyanos se congregaron el 11 de junio para participar en una rara y vibrante ceremonia tradicional del espíritu guardián llamada “He Neak Ta”, que en jemer significa “El Espíritu Guardián”. Este ritual se celebró a unos 25 kilómetros al noroeste de Phnom Penh, la capital del país, con el objetivo de orar por buena fortuna, lluvia y prosperidad, y preservar esta antigua y significativa tradición.

La ceremonia “He Neak Ta” es una de las más antiguas en Camboya y se realiza al comienzo de la temporada de lluvias en Phum Boeung, un pequeño pueblo con profundas raíces culturales. En el evento, los jóvenes pintan sus rostros y cuerpos con imágenes del folclore local: se disfrazan de espíritus y poniéndose faldas de paja, mientras que las mujeres jóvenes se visten con ropa tradicional.

Esta colorida festividad es una manifestación cultural, pero sobre todo una expresión de las creencias animistas que coexisten con el budismo en Camboya. “La población mayoritariamente budista de Camboya también profesa el animismo, una creencia de que los espíritus pueden habitar todo tipo de objetos vivos e inanimados”, reportó la agencia AP.

Los aldeanos caminan hasta el santuario del espíritu guardián, acompañados de música tradicional y algunos incluso a caballo (AP Photo/Heng Sinith)

Esta ceremonia ancestral ha sido celebrada anualmente durante varios siglos y se ha transmitido de generación en generación. Una de las voces más destacadas durante el evento fue Sem Pum, de 35 años, quien compartió su compromiso con la tradición.

“La ceremonia se ha celebrado todos los años desde que nací. Vi a mi abuelo y a mi padre celebrar y lo hicimos este año porque queríamos preservar las tradiciones de nuestros antepasados”, dijo Pum a AP.

La festividad tiene lugar a unos tres kilómetros del monasterio de un espíritu guardián y es acompañada por música tradicional. Durante el recorrido hacia el santuario, algunos aldeanos incluso se trasladan a caballo, una imagen que resalta el misticismo y la devoción del evento.

Más del 60% de los camboyanos viven en áreas rurales y dependen de la agricultura, la pesca y la silvicultura para su subsistencia (AP Photo/Heng Sinith)

En el santuario, los aldeanos encienden varitas de incienso y ofrecen diversos tipos de frutas, alimentos, refrescos y alcohol. Todos estos elementos son parte de las oraciones por buena suerte, lluvia suficiente y prosperidad, además de un deseo ferviente para prevenir enfermedades en la comunidad.

Meth Sokry, un herrero de 30 años que se pinta la cara y el cuerpo como un espíritu y se viste con hojas, es uno de los entusiastas participantes del ritual. Meth compartió que pidió tiempo libre en su trabajo con un mes de anticipación.

“Cuando le pedí permiso a mi supervisor, le dije que la ceremonia de hoy es importante para mí, por lo que incluso si no aprobara mi permiso, me tomaría el día libre”, reveló Sokry a The Independent.

Las lluvias y la economía

La agricultura es una parte esencial de la economía camboyana, junto con la pesca y la silvicultura. Más del 60% de los camboyanos viven en áreas rurales y dependen de estos recursos para su subsistencia.

La ceremonia "He Neak Ta" simboliza la unión entre la comunidad y las fuerzas naturales (AP Photo/Heng Sinith)

El ritual “He Neak Ta” coincide estratégicamente con el inicio del monzón de verano, una época crucial para los agricultores que se preparan para la temporada de plantación de arroz, uno de los cultivos que más agua necesita.

Según datos de la Federación de Arroz de Camboya, en 2023 el país exportó más de 656.000 toneladas de arroz elaborado al mercado internacional, lo cual representa un aumento del 3% en comparación con 2022.

La ceremonia no solo celebra las creencias espirituales y culturales, sino que también actúa como un recordatorio de la conexión entre la naturaleza y la comunidad. La continuidad de esta tradición refleja el esfuerzo colectivo por preservar una identidad cultural rica y única en un mundo que avanza rápidamente hacia la modernidad.

En el evento, los jóvenes se pintan con escenas del folclore local y se disfrazan de espíritus, mientras que las mujeres visten atuendos tradicionales (AP Photo/Heng Sinith)

Cada año, los aldeanos de Phum Boeung se reúnen con la esperanza de que sus oraciones sean escuchadas y para fortalecer los lazos comunitarios. La celebración de “He Neak Ta” es un momento de reflexión, unidad y esperanza para un futuro próspero y en armonía con las fuerzas de la naturaleza.

Con estas palabras, Sokry lo resumió perfectamente: “Esta ceremonia es nuestra conexión con el pasado y nuestro voto para mantener vivos los legados de nuestros ancestros”.