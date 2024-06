Benny Gantz llamó a una reunión del Gabinete de Guerra de Israel para debatir la propuesta de Biden para un alto el fuego (Europa Press)

El ministro del Gabinete de Guerra de Israel Benny Gantz pidió este sábado concretar “lo antes posible” una reunión con el resto de los funcionarios y el equipo negociador para debatir la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego.

El líder del partido Unidad Nacional difundió un comunicado en el que destacó que el plan anunciado la víspera por Washington abre una nueva ventana de negociaciones con Hamas para poder conseguir el regreso a casa de todos los civiles en cautiverio en Gaza desde el pasado 7 de octubre. “Estamos comprometidos a seguir promoviendo un acuerdo para recuperar a los rehenes, tal y como ha sido formulado por el equipo negociador y aprobado de manera unánime por el Gabinete de Guerra, como parte del objetivo global de lograr todos los objetivos de guerra”, indicó en el escrito en el que reiteraba su predisposición desde noviembre por llegar a un nuevo entendimiento de tregua con los terroristas.

A continuación, sumó su agradecimiento a Estados Unidos, que “siempre ha demostrado su compromiso con la seguridad de Israel y con el regreso de todos los rehenes, en particular, desde el comienzo de la guerra”.

El plan tiene como una de sus prioridades el retorno de los rehenes, tanto vivos como fallecidos (EFE)

La propuesta anunciada este viernes por el presidente Joe Biden consta de tres fases que fueron elaboradas con la participación de Israel. La primera prevé un alto el fuego completo, la retirada de las Fuerzas de Defensa de zonas pobladas de la Franja de Gaza, la liberación parcial de los rehenes, el retorno de los civiles palestinos a sus hogares y un aumento del ingreso de ayuda humanitaria en el enclave. Todo esto se daría en un lapso de seis semanas.

La segunda etapa plantea el fin permanente de las ofensivas, el intercambio de presos palestinos por el resto de los rehenes con vida y la retirada total israelí de Gaza. Por último, se daría el comienzo de la reconstrucción del territorio vecino y la repatriación de los restos de los cautivos fallecidos.

Al anunciar el plan, Biden instó a Hamas a aceptarlo ya que es la mejor manera de que la ayuda humanitaria se “distribuya de forma segura y eficaz a todos los que la necesitan” y de poner fin al conflicto.

Biden instó a Hamas a aceptar el plan (REUTERS)

El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró este paso ya que consideró que no sólo llevará calma a la región, con el fin de los enfrentamientos, sino que también le permitirá cumplir con todos sus objetivos en esta guerra, entre ellos la erradicación de Hamas y el regreso de los cautivos.

“Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas, la liberación de todos los rehenes y la garantía de que Gaza ya no supone una amenaza para Israel. Según la propuesta, Israel seguirá insistiendo en que se cumplan estas condiciones antes de que se establezca un alto el fuego permanente. La idea de que Israel aceptará un alto el fuego permanente antes de que se cumplan estas condiciones no tiene ningún sentido”, aseguró.

Netanyahu aseguró que la propuesta contempla todos los objetivos de Israel en esta guerra (REUTERS)

Por su parte, este sábado Qatar y Egipto se sumaron al trabajo de Estados Unidos y urgieron también a las partes a aceptar el plan. “Como mediadores en las discusiones para garantizar un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes y detenidos, pedimos conjuntamente tanto a Hamas como a Israel que finalicen el acuerdo que incorpora los principios esbozados por el presidente Joe Biden”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Doha.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)