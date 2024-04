El primer ministro de Ucrania dijo que una derrota frente a Rusia podría llevar a una tercera Guerra Mundial

El primer ministro de Ucrania advirtió que una derrota frente a Rusia podría llevar a una tercera Guerra Mundial (REUTERS)

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, advirtió este miércoles que es crucial que la comunidad internacional continúe con sus envíos de armamentos al país y destine más “fondos” a su guerra con Rusia ya que, de resultar derrotados, podría darse una tercera Guerra Mundial.

La victoria de las tropas de Moscú derivaría en “muchos conflictos, muchos tipos de guerras y, al final, esto podría llevar a una III Guerra Mundial”, comentó el funcionario en diálogo con la BBC apenas días antes de que el Congreso de Estados Unidos finalmente se reúna para votar el proyecto de ley por un nuevo presupuesto de asistencia militar, que lleva meses estancado por disputas internas.

“Necesitamos este dinero ayer, no mañana, no hoy. Si no protegemos a Ucrania, Ucrania caerá. El sistema global de seguridad será destruido y todo el mundo tendrá que encontrar un nuevo sistema de seguridad”, continuó en ese sentido.

Militares ucranianos de la unidad de defensa antiaérea de la 93ª Brigada Mecanizada vigilan el cielo en primera línea, en medio del ataque de Rusia a Ucrania (Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko vía REUTERS/Archivo)

La víspera, el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, comentó que se había alcanzado un acuerdo para debatir esta iniciativa, que también contempla envíos a Israel y Taiwán.

“Hubo un consenso de que tenemos que ayudar a Israel y a Ucrania ahora. Con suerte podemos resolverlo la próxima semana”, indicó su par demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras el ataque sin precedentes de Irán a Israel del fin de semana.

Así, este sábado por la noche, los legisladores se reunirán para debatir las iniciativas aunque esta vez lo harán por separado. En el caso de Ucrania, se trata de USD 61.000 millones que serán sometidos a escrutinio mientras que unos USD 8.000 millones se contemplan para Taiwán y más de USD 26.000 millones para Israel, con unos USD 9.000 millones también destinados a ayuda humanitaria para los civiles de Gaza.

El presidente Joe Biden, que había instado a la Cámara de Representantes a tratar el proyecto en múltiples oportunidades, no tardó en manifestar su apoyo.

Mike Johnson, líder republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que votará este sábado las ayudas para Ucrania, Taiwán e Israel (AP)

“La Cámara baja debe aprobar este paquete esta misma semana y el Senado debe hacer lo propio pronto. Firmaré esto para convertirlo en ley y para enviar un mensaje al mundo: nos plantamos con nuestros amigos y no dejaremos que Irán ni Rusia triunfen”, sostuvo el mandatario.

A la par, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, pidió a los países del bloque el envío de seis baterías antiaéreas Patriot a Kiev, clave en la defensa de sus cielos.

Borrell, pidió a los países de la UE el envío de seis baterías antiaéreas Patriot a Kiev (REUTERS)

“Tenemos que tomar decisiones más rápidas para ayudar más a Ucrania. No podemos permitirnos la victoria de Vladimir Putin. Necesitan armas y tenemos que suministrarlas”, dijo ante una reunión de ministros de Exteriores del G7.

A continuación, resaltó el rol clave de esta coalición de aliados que, de momento, son las principales fuentes de asistencia a las tropas de Volodimir Zelensky. “Tenemos Patriots y otros sistemas antimisiles, tenemos que sacarlos de los barracones y mandarlos a donde se libra una guerra”, agregó instando a países como Rumanía, Alemania, España o los Países Bajos a movilizar sus aparatos tras los pedidos del mandatario ucraniano.

(Con información de EFE y Europa Press)