Un ex líder político de Hamas dijo que el grupo terrorista no liberará a ningún rehén hasta el final de la guerra

El ex jefe de la organización terrorista palestina Hamas Jaled Mashaal habla durante una entrevista con Reuters en Doha, Qatar, el 30 de enero de 2020. REUTERS/Naseem Zeitoon/Archivo

El ex jefe de Hamas Jaled Mashaal dijo que los rehenes tomados por el grupo terrorista seguirán cautivos hasta que Israel detenga su ofensiva, retire sus tropas de Gaza, permita a los civiles palestinos regresar a sus hogares y termine el bloqueo de la Franja, según The Times of Israel.

En un discurso pronunciado en Jordania, Mashaal afirmó que Hamas libra una “batalla negociadora no menos feroz” que su lucha armada para detener lo que calificó como “agresión” israelí.

Las Fuerzas de Defensa iniciaron su operación en octubre de 2023, tras la incursión del grupo terrorista en territorio de Israel que dejó más de 1.200 muertos y que le sirvió a los milinianos para secuestrar más de 200 personas, parte de las cuales han sido liberadas.

De acuerdo a The Times of Israel, Hamas podría estar preparándose para una intensificación de las operaciones israelíes al final del Ramadán.

Mashaal aseguró que Hamas continuará luchando y pidió a los musulmanes de todo el mundo que los apoyen para que “su sangre se mezcle con la sangre del pueblo de Palestina”.

Jaled Mashaal (Reuters)

El martes, los líderes de defensa de Estados Unidos se reunieron con el ministro de Defensa de Israel, mientras Washington advierte contra una invasión por tierra en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, pero las crecientes tensiones entre ambos aliados ponen en entredicho cualquier avance.

Al inicio de la reunión en el Pentágono, el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, dijo que hablarían de formas alternativas de hacer frente al grupo terrorista Hamas en Rafah, y describió las bajas civiles en Gaza como “demasiado altas” y las entregas de ayuda como “demasiado bajas”. Pero también repitió la creencia de que Israel tiene derecho a defenderse y que Estados Unidos siempre estará ahí para ayudar.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, enfatizó las constantes amenazas a Israel y dijo que en la reunión se abordarían formas de destruir a Hamas y liberar a los rehenes israelíes, así como planes para lograr que los desplazados vuelvan a sus casas.

Austin no mencionó amenazas de limitar o condicionar la ayuda militar futura a Israel al logro de avances humanitarios, un sentimiento creciente entre los miembros del Congreso y otras personas. Y Gallant solo dijo que la reunión incluiría discusiones sobre la importante cooperación entre ambos países para “garantizar la ventaja y las capacidades militares de Israel”.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se reúne con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en el Pentágono en Washington, Estados Unidos, el 26 de marzo de 2024. REUTERS/Kevin Lamarque

La reunión, en la que también participó el general CQ Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, se produce en medio de un aumento en las tensiones entre Estados Unidos e Israel, derivadas de la frustración mundial generalizada por la creciente crisis humanitaria en Gaza y la discordancia política que rodea a los esfuerzos para lograr un alto al fuego.

El lunes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu canceló abruptamente una visita de alto nivel a Washington, que se realizaría esta semana, en protesta contra la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de llamar a un cese el fuego inmediato. Estados Unidos se abstuvo, decidiendo no usar su poder de veto, y la resolución fue aprobada por 14 votos a favor y cero en contra.

Israel señala que no puede derrotar a Hamas sin entrar en Rafah, donde afirma que el grupo tiene cuatro batallones compuestos por miles de combatientes. Sin embargo, oficiales estadounidenses presionan a Israel para que renuncie a una invasión por tierra y considere otras formas de derrotar a Hamas.

La resolución del Consejo de Seguridad pide un cese el fuego durante el mes sagrado musulmán del Ramadán. Netanyahu acusó a Estados Unidos de “retirarse” de una “postura con principios” al permitir la aprobación del voto sin condicionar el cese el fuego a la liberación de los rehenes.

La disputa es una señal de erosión en las relaciones entre Estados Unidos e Israel que ha estado bajo el microscopio por meses mientras continúa el ataque militar contra Hamas, aumentando la crisis humanitaria en Gaza.

(Con información de AP)