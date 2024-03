Putin quiere dejar sin luz a toda Ucrania: bombardeó la mayor central hidroeléctrica y hay apagones generalizados

Rusia atacó numerosos oblasts de Ucrania con cerca de 90 misiles y más de 60 drones kamikaze Shahed

Rusia atacó instalaciones de energía eléctrica en gran parte de Ucrania, incluida la mayor central hidroeléctrica del país, lo que provocó cortes generalizados y la muerte de al menos tres personas, según informaron las autoridades este viernes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que en el ataque se utilizaron más de 60 drones y unos 90 cohetes.

La ofensiva se produjo un día después de que Rusia lanzara 31 misiles en un único ataque contra Kiev. Fue el mayor asalto a la infraestructura energética de Ucrania este año y uno de los mayores desde el estallido de la guerra, según las autoridades ucranianas.

“Incluso el invierno (boreal) pasado, los ataques a nuestro sistema energético no fueron tan grandes como los de esta noche”, declaró el jefe de la empresa de suministro energético Ukrenergo, Volodimir Kudrytskyi.

Humo y fuego brotan de la explosión de un misil en la presa más grande de Ucrania, el DniproHES, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania 22 de marzo 2024, en esta imagen de distribución. Denys Shmyhal/Primer Ministro de Ucrania vía Telegram/Handout via REUTERS

El invierno boreal pasado, Rusia atacó deliberadamente la infraestructura energética de Ucrania, lo que provocó frecuentes apagones en todo el país. Muchos habían advertido de que Rusia podría repetir esta estrategia de cara a este invierno boreal. Pero en lugar de ello, ha lanzado ataques masivos con misiles y drones dirigidos principalmente contra la industria de defensa ucraniana.

Cada ataque aéreo a gran escala merma la capacidad de Ucrania para repeler los misiles rusos. Zelensky lleva semanas instando a los aliados occidentales de Ucrania a que proporcionen más sistemas de defensa antiaérea y munición, en medio de los retrasos en la ayuda de Estados Unidos.

“Con los misiles rusos no hay retrasos, como con los paquetes de ayuda a nuestro Estado. Los chiíes no son indecisos, como algunos políticos. Es importante comprender el coste de los retrasos y las decisiones aplazadas”, dijo Zelensky, en referencia a los aviones no tripulados Shahed, de fabricación iraní, que Rusia utiliza ampliamente en la guerra.

Los ataques provocaron un incendio en la central hidroeléctrica de Dnipro, que suministra electricidad a la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor instalación nuclear de Europa.

Una vista muestra la estación hidroeléctrica de Dnipro golpeada por un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania, en esta foto difundida el 22 de marzo de 2024. Servicio de prensa de la Fiscalía General de Ucrania/Handout via REUTERS

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, declaró a primera hora del viernes que se había cortado la principal línea eléctrica externa de la central, pero el operador ucraniano de energía nuclear precisó que se había restablecido varias horas después.

La central está ocupada por tropas rusas, y los combates en torno a ella han sido una preocupación constante por la posibilidad de un accidente nuclear.

La autoridad hidroeléctrica del país declaró que la presa de la central hidroeléctrica no corría peligro de romperse. Una rotura de la presa no sólo podría interrumpir el suministro a la central nuclear, sino que podría causar graves inundaciones similares a las que se produjeron el año pasado cuando se derrumbó una importante presa en Kajovka, más abajo en el Dniéper.

Tres personas murieron y al menos ocho resultaron heridas en el ataque ruso, declaró el gobernador regional de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.

Los ataques contra instalaciones energéticas en la región de Kharkiv provocaron apagones en la segunda ciudad más grande del país e interrumpieron los sistemas críticos de sirenas antiaéreas. El gobernador regional, Oleh Syniehubov, dijo que la policía informaría a los residentes de posibles ataques aéreos a través de altavoces y walkie-talkies y que se enviarían alertas a los teléfonos móviles.

Se informó de otros ataques en zonas del oeste de Ucrania alejadas de las líneas del frente. Dos personas murieron en la región de Khmelnytskyi, según el Ministerio del Interior.

Los cortes de electricidad dejaron atrapados a 1.060 mineros en la región de Dnipropetrovsk y se estaba procediendo a su evacuación, según la empresa privada de energía DTEK.

“El mundo ve los objetivos de los terroristas rusos de la forma más clara posible: centrales eléctricas y líneas de suministro de energía, una presa hidroeléctrica, edificios residenciales corrientes, incluso un trolebús. Rusia está luchando contra la vida ordinaria de la gente”, dijo Zelensky en Telegram.

Funcionarios rusos indicaron este viernes que una persona murió y al menos tres resultaron heridas en bombardeos ucranianos de zonas cercanas a la frontera.

El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, señaló que una mujer murió cuando un proyectil cayó cerca mientras paseaba a sus perros y que otras dos resultaron heridas. La ciudad de Tetkino, en la región de Kursk, fue bombardeada y una persona resultó herida, según el gobernador Roman Starovoit.

Ambas regiones han sido objeto de bombardeos y ataques con drones en las últimas semanas y las autoridades han declarado que los intentos de los combatientes ucranianos de cruzar a territorio ruso han sido repelidos.

(Con información de AP)