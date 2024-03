Alerta en los puertos de Estados Unidos: hallaron módems de acceso remoto en grúas fabricadas en China

El mes pasado, la administración de Biden anunció una inversión de más de USD 20 mil millones en los próximos cinco años para la fabricación doméstica de grúas (REUTERS/Ann Saphir/File Photo)

Comisarías clandestinas en todo el planeta, globos espías, miles de agentes encubiertos y colaboradores infiltrados en todos los estamentos de la vida occidental. China tiene espías en todos lados, y las nuevas tecnologías no hacen más que multiplicar las maneras en las que obtienen información alrededor del mundo.

Te puede interesar: Escándalo en Italia: descubren una trama de espionaje contra personalidades como Cristiano Ronaldo y el ex primer ministro Matteo Renzi

La última gran alarma saltó en Estados Unidos. Una investigación del Congreso acerca de unas grúas de carga fabricadas por China y desplegadas en puertos a lo largo de todo el país ha descubierto equipamiento de comunicaciones que no se usarían para su normal funcionamiento, lo que aviva preocupaciones sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

Según informantes del Congreso y documentos obtenidos por The Wall Street Journal, en algunos casos se encontraron módems celulares en estos equipos, los cuales podrían ser accedidos de forma remota. Se descubrieron más de una docena de módems celulares en grúas operativas sólo en un puerto estadounidense, y otro en el centro de servidores de otro puerto.

Te puede interesar: La trama que expone cómo los norcoreanos son utilizados como esclavos en las plantas de procesamiento de pescado de China

Este hallazgo ha aumentado las inquietudes en Washington respecto a la seguridad portuaria y las relaciones con China. Funcionarios del Pentágono y de agencias de inteligencia bajo la administración Biden se han mostrado cada vez más alarmados por la posible amenaza de interrupción y espionaje asociada con las grandes grúas producidas por ZPMC, un fabricante con sede en China que controla casi el 80% de las grúas de muelle utilizadas en los puertos estadounidenses.

“El gobierno chino está aprovechando cada oportunidad para obtener información valiosa y posicionarse para explotar vulnerabilidades, infiltrándose sistemáticamente en la infraestructura crítica de los Estados Unidos, incluido el sector marítimo. Estados Unidos ha ignorado esta amenaza durante demasiado tiempo”, dijo al WSJ el representante Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, que ha estado investigando las amenazas de seguridad marítima chinas.

Te puede interesar: La actividad industrial de China se contrajo por quinto mes consecutivo en medio de la falta de confianza y el colapso inmobiliario

Aunque la instalación de módems en grúas para monitoreo remoto y mantenimiento no es inusual, parece ser que al menos algunos puertos que utilizan equipo fabricado por ZPMC no habían solicitado dicha capacidad, según investigadores del Congreso y documentos revisados por The Wall Street Journal.

Alrededor del 80% de las grúas que se usan para transportar cargamentos de los navíos a tierra en Estados Unidos se fabrican en China (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

ZPMC es una empresa estatal china. Las inquietudes sobre sus grúas han ido en aumento en Washington durante años. En 2021, el FBI encontró equipo de recolección de inteligencia a bordo de un barco que transportaba grúas al puerto de Baltimore.

El mes pasado, la administración de Biden anunció una inversión de más de USD 20 mil millones en los próximos cinco años para la fabricación doméstica de grúas para su uso en puertos, con la esperanza de contrarrestar el dominio de la maquinaria china en el sector.

Estas medidas “son claros ejemplos del trabajo del presidente (Joe Biden) para invertir en Estados Unidos, asegurar la cadena de producción del país y reforzar la ciberseguridad de las infraestructuras clave”, dijo en una llamada con la prensa la viceasesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Anne Neuberger.

Alrededor del 80% de las grúas que se usan para transportar cargamentos de los navíos a tierra en Estados Unidos se fabrican en China, según el almirante John Vann, responsable del ‘Comando Cíber’ de la Guardia Costera.

Estas grúas se pueden utilizar y programar a distancia, lo que las hace vulnerables a ser explotadas, por lo que la oficina emitirá además una directiva que impone ciertos requisitos de ciberseguridad a los dueños y operadores de estas grúas.

Esto marca la primera vez en 30 años que EEUU tendrá una opción nacional para las grúas portuarias.

Además, el Gobierno blindará los puertos del país contra posibles ciberataques, dando nuevos poderes a la Guardia Costera para gestionar este tipo de situaciones o estableciendo nuevos requisitos para el uso de grúas fabricadas en China.

Estas medidas pueden ir desde restringir el movimiento de navíos sospechosos a establecer y verificar nuevos requisitos para el uso de la infraestructura portuaria.

Una carta parcialmente redactada enviada en diciembre al comité y vista por el WSJ, por parte de un operador de un puerto estadounidense no identificado, reveló que los módems no estaban incluidos en ningún contrato existente, aunque el puerto era consciente de su presencia en las grúas. Los módems estaban destinados a un servicio de diagnóstico y monitoreo móvil, para el cual el puerto no se había inscrito.

La carta también mencionó que muchas de las grúas en los puertos estadounidenses fueron construidas en la base de Changxing de ZPMC, junto a un astillero en la isla de Shanghái donde la marina china construye buques de guerra avanzados.